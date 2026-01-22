Blízký konec Koudelky v BIS vyvolal vážné otázky

22.01.2026 10:41 | Analýza
autor: Ladislav Zemánek

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka se stal výraznou veřejnou postavou. Pravidelně poskytuje rozhovory médiím, varuje před zahraničními hrozbami a nevyhýbá se ani ostrým výrokům na adresu bývalé hlavy státu. Opakovaně také vystupuje na akcích spojených s „politickými neziskovkami“ a jejich zahraničními sponzory. Nabízí se proto otázka, zda má tajná služba chránit stát v tichosti, nebo zda se pod současným vedením posouvá do role politického aktéra a mediální značky. Na hranice veřejného působení tajných služeb se ParlamentníListy.cz ptaly vládních i opozičních politiků.

Blízký konec Koudelky v BIS vyvolal vážné otázky
Foto: BIS
Popisek: Michal Koudelka, ředitel BIS

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 23853 lidí
Premiér Petr Fiala v březnu 2023 řekl: „Nejlepší zpravodajská činnost je taková, o které se moc neví.“ Bezpečnostní informační služba (BIS) a její ředitel Michal Koudelka však dělají maximum pro to, aby byli vidět a slyšet. Služba pravidelně publikuje výroční zprávy a její šéf vystupuje na veřejných konferencích, komentuje aktuální dění a opakovaně poskytuje obsáhlé rozhovory médiím. V nich prozrazuje i detaily z osobního života.

Veřejné vystupování Michala Koudelky je dlouhodobě předmětem kontroverzí. V samotné zpravodajské komunitě je však spíše výjimkou. Ředitelé Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství se drží spíše v ústraní. To samé platí pro prezentaci těchto dvou služeb. Rozvědka dokonce ani nezveřejňuje své výroční zprávy.

Výroční zprávy BIS naopak často vyvolávají emoce. Například v roce 2018 se kontrarozvědka pustila do českého školství a kritizovala údajný ruský vliv ve výuce dějepisu, češtiny a literatury. Dlouhodobě také akcentuje hrozby ze strany Ruska a Číny, což může ovlivňovat veřejné mínění. Poukazoval na to i prezident Miloš Zeman, který výroční zprávy označil za „plácání“, které je ale pro „méně informované“ lidi „docela přesvědčivé“.

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

0%
2%
98%
hlasovalo: 10794 lidí

Michal Koudelka to svým kritikům hodně ulehčuje. Za Fialovy vlády veřejně kritizoval bývalou hlavou státu a využíval časté návštěvy parlamentních konferencí k silným politickým prohlášením. „Kdo v tuto chvíli řekne, že neví, co to je ruská propaganda, kdo neví, co je ruská dezinformace, toto brutální zasahování do podstaty demokracie v České republice, tak je slepý a hluchý,“ prohlásil v září 2023. Přitom i vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar přiznával, že neví, co dezinformace jsou.

Čínu zase Koudelka vykreslil jako diktaturu, která se chystá na válku s Evropou, a varoval, že rizika přicházející z Číny jsou záludnější, než ta z Ruska. Loni burcoval veřejnost, aby se měla na pozoru před útoky dezinformátorů a „subverzními, vlivovými, informačními a kybernetickými operacemi“ řízenými z Moskvy s cílem zmanipulovat parlamentní volby. Tyto předpovědi se nenaplnily.

S ohledem na tyto aktivity ParlamentníListy.cz oslovily vládní i opoziční politiky s dotazem, jak by podle nich měli představitelé zpravodajských služeb na veřejnosti vystupovat. Většina se shoduje, že určitá míra komunikace s veřejností je žádoucí, zároveň ale varují před mediálním exhibicionismem.

„Jsem přesvědčen, že určitá míra veřejné komunikace je správná a potřebná, zejména formou výročních zpráv. Transparentnost v tomto smyslu posiluje důvěru veřejnosti a pomáhá kultivovat veřejnou debatu o bezpečnosti státu. Pokud služby mlčí úplně, vzniká prostor pro spekulace, dezinformace a zpochybňování jejich práce. Na druhou stranu není jejich úkolem vstupovat do politických sporů nebo komentovat každodenní politiku,“ domnívá se senátor a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta (Přísaha).

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

58%
1%
39%
2%
hlasovalo: 13947 lidí
S tímto názorem souhlasí i senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS). „Představitelé zpravodajských služeb by podle mého názoru měli svá veřejná institucionální vystoupení, pokud možno, omezit pouze na situace, které vyžadují zákony, aby veřejnosti odborně vysvětlili konkrétní rizika či případná ohrožení. Ostatní veřejné aktivity by se měly přiměřeně a se vší profesionalitou zaměřit především na vystupování v odborném prostředí, například v parlamentu, na bezpečnostních konferencích apod.,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

O jasných hranicích vystupování zpravodajců na veřejnosti hovoří i Pavel Růžička (ANO). „Role zpravodajských služeb musí zůstat primárně v rovině neveřejné, neboť podstatou jejich práce je utajení. Rozhodně nejsem zastáncem toho, aby se zástupci služeb ,producírovali‘ na každé veřejné konferenci; jejich mediální aktivita by měla mít jasné mantinely,“ říká poslanec. Zároveň dodává, že publikování výročních zpráv je důležité z hlediska transparentnosti a přehledu o aktuálních bezpečnostních hrozbách.

Podobně věc vidí místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Tomáš Jirsa (ODS). „Myslím si, že zpravodajské služby by ve veřejném prostoru vidět být měly, ale spíš střídmě a s rozmyslem. Dává smysl, aby vydávaly výroční zprávy nebo se občas objevily na odborných konferencích a vysvětlovaly, jaké typy hrozeb dnes řeší a v jakém bezpečnostním prostředí se pohybujeme. Zároveň by ale neměly komentovat konkrétní politiky nebo aktuální politické spory – v tu chvíli už by hrozilo, že se z nich stane aktér veřejné debaty, což jim, ani státu, neprospívá,“ varuje senátor.

Ing. Tomáš Jirsa, MBA

  • ODS
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

91%
7%
2%
hlasovalo: 49024 lidí
Na loňské konferenci o dějinách českých zpravodajských služeb, kterou do sněmovny svolal Pavel Žáček, přitom šéf BIS zaútočil na exprezidenta Miloše Zemana. Toho obvinil ze šíření lží a pokusů o ovlivňování kontrarozvědky.

Za pozornost stojí také fakt, že řada konferencí, na kterých šéf BIS ve sněmovně vystupoval a kde varoval před Čínou, dezinformacemi a hybridními hrozbami, byla organizována poslanci, kteří působili v Meziparlamentní alianci pro Čínu (IPAC), financované nadacemi George Sorose či National Endowment for Democracy (NED) – například Pavlem Žáčkem (ODS), Helenou Langšádlovou (TOP 09) či Evou Decroix (ODS).

V některých případech byly akce přímo spolupořádány neziskovými organizacemi jako Sinopsis, financovanými stejnými zahraničními sponzory. Její zástupci také loni v září vystoupili spolu s Michalem Koudelkou na půdě Akademie věd. Tam ředitel kontrarozvědky vybízel akademiky k aktivní spolupráci s tajnými službami.

Dodejme, že Michal Koudelka by měl v čele úřadu skončit nejpozději příští rok. O jeho nástupci začne brzy rozhodovat nová vláda. Způsob komunikace s veřejností a sebeprezentace nejspíš bude jedním z kritérií při výběru vhodného kandidáta.

Psali jsme:

Výhrůžné vánoční video šéfa BIS Koudelky děsí zasvěcené
Foldyna o Pavlově hře: Jde o prachy na Ukrajinu a čas pro skartovačky
Sbírka na raketu Dana. Schneider vyzval k zásahu Bradáčovou
Vliv Koudelky z BIS na příští vládu? Bobošíková vytáhla podezření

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , BIS , Česko , Čína , Jirsa , ODS , opozice , Rusko , Senát , sněmovna , Šlachta , vláda , Koudelka , přísaha , Decroix

Váš názor? (Hlasovalo 20 čtenářů)

Jedná podle vašeho názoru Michal Koudelka mimo rámec svých povinností?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Návrh

Dobrý den pane Gregore. Podle vás je prezident povinen jmenovat ministra, kterého mu navrhne premiér. Ale kdyby tomu tak bylo, proč se tomu pak říká návrh? A uvažujete, že když nepodáte kompetenční žalobu, že třeba upravíte zákon, který by jasně říkal, jak má prezident postupovat? Teď si to každý vy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 152 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Po Koudelkovi zbyde pár otevřených kauz, které se budou muset dořešit, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseKocum , 22.01.2026 10:58:03
Vrbětice, autobusové depo, puč proti Zemanovi a podvratná činnost v rozporu se zájmy našeho státu. V zájmu cizí mocnosti.

|  24 |  0

Další články z rubriky

Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

11:19 Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

Premiér Andrej Babiš se na volebním sněmu hnutí ANO omluvil za chybná rozhodnutí, která učinil v obd…