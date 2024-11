Šéfem americké diplomacie ve druhé vládě prezidenta Donalda Trumpa bude senátor Marco Rubio, který v horní komoře Kongresu reprezentuje Floridu. Server Kyiv Independent připomněl, že je to syn kubánských přistěhovalců, a až se stane ministrem zahraničí, bude to první ministr zahraničí USA s kubánskými kořeny.

Dosud pozici ministra zahraničí zastává Antony Blinken v demokratické administrativě Joea Bidena a server Kyiv Independent připomněl, že tento muž opakovaně navštívil Ukrajinu a slovně podpořil.

Ale jak to bude s Rubiem?

„Rubio je flexibilní a pragmatický politik, který se přizpůsobil vzestupu prezidenta Trumpa,“ řekl serveru arabské televize Al-Džazíra Paul Musgrave, docent Georgetown University v Kataru.

Ještě v prvních měsících po plnohodnotné ruské invazi po únoru 2022 Rubio začal využívat sociální média, aby mezi Američany získal pro Ukrajinu podporu. Během tohoto období označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „vraha“ a zpochybnil jeho duševní zdraví.

„Vždy byl vrah. … Bylo by chybou předpokládat, že tento Putin bude reagovat stejně, jako by reagoval před 5 lety,“ napsal dva dny po vpádu ruských agresorů na svobodnou Ukrajinu Rubio.

I wish I could share more,but for now I can say it’s pretty obvious to many that something is off with #Putin



He has always been a killer,but his problem now is different & significant



It would be a mistake to assume this Putin would react the same way he would have 5 years ago