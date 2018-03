Bohuslav Sobotka: Drahoš, toho jsem podpořil v obou kolech. Babiše Zeman neměl jmenovat. A teď...

„Není to unáhlené rozhodnutí. Přemýšlel jsem několik měsíců. Letos mi bude 47 let. Myslím si, že je na čase v tom profesním životě ještě jít dál a zabývat se ještě něčím jiným, než politikou,“ vysvětlil Deníku expremiér Bohuslav Sobotka s tím, že se nejedná o politický odchod a s výsledky říjnových voleb to také nesouvisí.

„S vedením strany jsem to nekonzultoval. Toto rozhodnutí má čistě osobní charakter. Je to rozhodnutí Bohuslava Sobotky,“ řekl český expremiér a dodal, že je čas udělat další změnu. Nyní chce odpočívat a přemýšlet, jakou cestou se vydá. „Dal jsem si termín do konce roku. Chtěl bych se soustředit na věci, na které jsem v posledních letech neměl tolik času,“ pokračoval Sobotka a upřesnil, že se chce věnovat svým dětem, studiu angličtiny, cestování a odpočinku. „Určitě bych chtěl zúročit zkušenosti, které mám. Ale nechtěl bych teď uvádět konkrétní podrobnosti ani podporovat nějaké spekulace,“ zopakoval. Nyní se chce zaměřit na rodinu. Pokud jde o práci, Sobotka chce být „na volné noze“. Víc se k tomu nechtěl vyjadřovat, aby snad nepřiživoval nějaké spekulace.

Pozornost však věnoval i politické situaci v České republice. Čtenářům prozradil, že v obou kolech prezidentské volby hlasoval pro profesora Jiřího Drahoše, který těsně prohrál s Milošem Zemanem. Sobotka ocenil, že se našlo tolik lidí, kteří se rozhodli podpořit alternativu vůči Miloši Zemanovi. „Mrzí mě, že nevyhrál,“ řekl Sobotka.

„Pokládám za nešťastné, že Miloš Zeman jmenoval vládu bez toho, aniž by tato vláda měla dohodnutou většinu v Poslanecké sněmovně. My jsme nyní v situaci, která by se dala označit jako ústavní puč, protože tady máme vládu bez důvěry, v demisi, která byla jmenována bez toho, aniž by měla důvěru v Poslanecké sněmovně a její působení není nikterak věcně ani časově ohraničeno, to si myslím, že je docela vážný problém. Tento krok, který učinil Miloš Zeman, já osobně pokládám za chybný a bohužel je to další krok, který znevažuje Ústavu a ústavní pořádky v České republice.“

Vedle ústavních pořádků bychom měli dbát na to, abyhom zůstali ukotveni v Evropské unii a v NATO. Sobotka nevidí žádný důvod z těchto mezinárodních organizací vystupovat. Pokud bychom tak učinili, jen si uškodíme.

Stejně kriticky se vyjádřil i na adresu premiéra v demisi Andreje Babiše. „Já osobně nedoporučuji, aby sociální demokracie vstupovala do vlády, kterou vede Andrej Babiš,“ podotkl Sobotka s tím, že dnešní premiér v demisi je trestně stíhanou osobou, což není dobrá vizitka pro Česko. „Myslím si, že by sociální demokracie měla zůstat v opozici a věnovat se své obnově,“ dodal.

Nové vedení ČSSD by si mělo dát pozor na to, aby strana nebyla jen fíkovým listem pro skutečnou hlasovací většinu v Poslanecké sněmovně v podobě hlasů ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM. A pak je tu ještě zkušenost z minulé vlády, ve které si Andrej Babiš přivlastňoval všechny úspěchy, zatímco všechny problémy házel na koaliční partnery. Tak to alespoň viděl Sobotka.

Sobotka se podle svých vlastních slov vždy zajímal o veřejné dění a bude se o ně zajímat dál jako řadový člen ČSSD. Rozhodně neplánuje odchod ze sociální demokracie a zakládání nějaké nové strany, jak to udělal např. Jiří Paroubek. „Necítím hořkost, cítím určitou úlevu a také cítím naději na určitý nový začátek,“ uvedl expremiér.

Nakonec poděkoval novinářům za korektní spolupráci. Jejich roli považuje v demokracii za nezastupitelnou a zásadní.

V roce 1996 se Bohuslav Sobotka poprvé stal poslancem, o šest let později ministrem financí. Zpočátku byl velkým příznivcem Miloše Zemana, v době nástupu Stanislava Grosse se jejich vztahy zhoršily. Prezidentská volba v roce 2003 odstartovala nevraživost obou politiků.

„Bohuslav Sobotka byl většinou druhým mužem ČSSD, jako místopředseda strany, šéf poslaneckého klubu a ministr financí (2002-2008) uplatňoval svoji schopnost se dohodnout, věci takzvaně vysedět,“ uvádí server. Nebyl mužem rázných gest a dramatických prohlášení.

„Respektuji rozhodnutí B. Sobotky. Byl férovým soupeřem, konkurentem i kolegou. Přeji mu mnoho úspěchů v životě mimo vysokou politiku,“ uvedl Pavel Bělobrádek.

O spolupráci se Sobotkou se vyjádřil i Roman Sklenák. „Politika je krutá disciplína bez ovací na rozloučenou. Časem zjistíme, že toho pro naši zemi Slávek Sobotka neudělal vůbec málo. Bylo mi ctí s ním spolupracovat,“ okomentoval na twitteru Sklenák.

