Bojí se ho, proto jsem ho volil. Johnson počítá s tím, že Británie půjde „natvrdo“

Jak se změní vyjednávání o Brexitu s příchodem Borise Johnsona? Podle jednoho z konzervativních poslanců je Boris Johnson jediným politikem, kterého se politici z EU bojí. Předchozí premiérka podle Marka Francoise nikdy v Brexit nevěřila, hlasovala pro to, aby Británie v EU zůstala, a odchod považovala ne za příležitost, ale za cvičení ve zmírňování škod. „Od začátku jsme byli v defenzivě a EU toho hned využila. Co se změnilo, je, že teď máme premiéra, který vedl kampaň za odchod, hlasoval pro odchod a chce odejít a není měkota," říká Francois.

Kamenem úrazu ve vyjednávání mezi EU a Británií je tzv. irská stopka. Ta by platila, pokud by se Velká Británie a EU nedohodly na tom, jaké budou podmínky obchodu mezi nimi, a znamenala, že by Spojené království zůstalo v evropské celní unii. Hranici mezi Velkou Británií a EU tvoří z drtivé většiny moře. Výjimkou je ovšem Irsko, které je členem Unie a na vystoupení se nechystá, zatímco Severní Irsko je součástí Spojeného království a opustilo by Unii spolu s Velkou Británií. Což by znamenalo, že zboží ze Severního Irska by muselo být podle předpisů kontrolováno na hranicích s Irskem. Aby se tomuto zabránilo, ona pověstná stopka by zaručovala, že Británie se bude řídit pravidly EU, tedy by de facto zůstala v EU. Právě proto ona pověstná stopka třikrát neprošla hlasováním v parlamentu. Fotogalerie: - Poslední zasedání

Boris Johnson začal „vyjednávání“ deklarací, že vyjednávat nebude, dokud stopka z požadavků Unie nezmizí. Zda evropští politici změní svou pozici, není jasné, ale Michael Gove, který má v Johnsonově kabinetu na starost strategii Brexitu uvedl, že vláda musí jednat na základě předpokladu, že k tomu nedojde. A začít se připravovat na odchod bez dohody.

Severoirský poslanec Sammy Wilson dle Breitbartu podpořil Johnsonovu vyjednávací strategii, řka, že dotyčná stopka byla způsob, jakým chtěla Evropská unie udržet Británii v EU svázanou evropskými regulacemi. A pokud by tak Británie neučinila, tak by se rozpadla. Dle irského rádia RTÉ Johnson hovořil s irským premiérem a ujistil ho, že Británie v případě odchodu bez dohody nebude zřizovat celní kontroly.

