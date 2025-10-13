Nová poslankyně ve sněmovně objevila nečekanou místnost

13.10.2025 8:24 | Komentář

DENÍK POSLANKYNĚ Dojmy z výkonu poslaneckého mandátu se rozhodla čtenářům ParlamentníchListů.cz zprostředkovávat nově zvolená poslankyně Motoristů sobě Gabriela Sedláčková. V prvním povolebním vydání popisuje, jak ve sněmovně objevila kapli a co ji mile překvapilo. V dalším vydání se podělí o „účelovce“ proti svému kolegovi Filipu Turkovi.

Nová poslankyně ve sněmovně objevila nečekanou místnost
Foto: Gabriela Sedláčková
Popisek: Poslanci Motoristů Gabriela Sedláčková a Matěj Gregor

BÝTI POSLANKYNÍ

Pro některé současné poslance byl jejich mandát jistě překvapením. Převážně pro ty, kteří přeskákali spoustu kandidátů před nimi, protože ač kroužkovací kampaň, nikdy to nebylo takto intenzivní... Pro mě osobně to je odměna za dřinu, kterou jsem politice, aktivismu a kampani věnovala dlouhé roky.

Najednou se vidíte na televizních obrazovkách jako zastupitelka lidu, které dali voliči důvěru. A s radostnou emocí se ve vás mísí obrovská odpovědnost. Zvládli jsme to! Nová strana Motoristé sobě se dostala do sněmovny. Přeskočila průzkumy spíše proklamované hnutí STAČILO! a díky získaným 13 mandátům se stala, i pro spoustu komentátorů politologů, jedním z vítězů voleb, vlastně překvapením. Krásný to pocit a oslavy se musejí ovšem hned následující dny proměnit v práci, protože nabytím poslaneckého mandátu je potřeba trochu překopat život.

DEBORDELIZACE DOMÁCNOSTI?

Když politik jede předvolební kampaň na plno, jeho domácnost se, pokud nemá uklízečku, promění v jednu velkou kupu nevybalených tašek a kufrů, špinavého prádla a papírů s poznámkami, které od voličů na ulici vysbíral. Úklid mi trvá několik dní a ještě není hotov. Pračka se nestíhá otáčet, věšáku na prádlo praskají zátěží nožky a návštěvu si domů nemůžu pozvat ještě tak týden. O to je to složitější, protože potřebujete najít partnery a spojence. 

POSLANECKÝ KLUB 

Hned v povolební úterý jsme měli ustavující schůzi poslaneckého klubu. Díky Bohu, že je mezi námi někdo, kdo ve sněmovně seděl. Boris Šťastný, který se nás snaží naučit se zorientovat ve sněmovně, v materiálech i v povinnostech se tak logicky stává předsedou našeho klubu. Jako místopředsedu jsme si jednohlasně odhlasovali Matěje Gregora. Mládí vpřed! Matěj se rychle učí a může tak po Borisovi jednou vedení třeba převzít... Borisovy politické zkušenosti z parlamentní politiky nás zbavují velkého břemene. Všichni jsme si toho vědomi a děkujeme mu. Předseda Macinka nás seznamuje s prozatímními výsledky s hnutím ANO, doptáváme se na detaily, ale tak nějak tušíme, že to může být ještě na dlouho. Dostáváme návod, co máme jednotlivě zařizovat v následujících dnech a svoláváme příští schůzi klubu hned na další úterý. 

PRAVÉ RUCE

„Najděte si asistenta a místo pro poslaneckou kancelář ve vašem kraji,“ zněl z úst předsedy poslaneckého klubu jeden z prvních úkolů, který se zdá býti jednoduchým. Ostatně: asistenta poslance i kancelář vám samozřejmě proplatí. Při zjištění, že na asistenta mám maximálně 55 000,- Kč, a to ještě hrubého, na IČ, už tak nejásám. Vím, je to dost peněz. Ostatně, já jsem ve svých předchozích pozicích takovou výplatu ani neměla. Ale co chci po mém asistentu? Všichni si na poslaneckém klubu klademe stejnou otázku a odpovídáme komplikovaně. „Musí to být moje pravá ruka nebo poskok?“ ptá se kdosi.

„No, obávám se, že tak trochu oboje,“ odpovídá kolegyně Renata Vesecká. „Vždyť já jsem poslankyní druhý den a už mám 300 nevyřízených mailů. Potřebuju toho člověka ihned, musí být schopný, musí umět máknout, musí se rychle zorientovat, musí být reprezentativní,“ dodávám s obavou v hlase. „Taky to je vlastně na full time, když chceme fakt věci měnit,“ říká kolega Mirek Krejčí a všichni se s podobnými připomínkami ošíváme na židlích a už procházíme telefonní seznamy, komu asi tak bychom měli zavolat. Tohle je opravdu těžký úkol. S lidmi, s nimiž pracuji, si musí sednout, aby to fungovalo, takže si těžko dokážu představit, že by to byl ideologicky člověk na druhé straně. Zároveň musí být trochu průbojný, aby mi zjistil, co a jak, pomohl se mi ve sněmovně rychle se zorientovat. Reprezentativní, být ochoten jezdit se mnou do mého Olomouckého kraje, být mi k dispozici, když já budu potřebovat, ideálně umět řídit, nebýt hlupák, ale zároveň se neurazit, když řeknu návštěvě o kafe... Pár lidí jsem obvolala a v následujícím týdnu mě čekají pohovory. Obávám se ale, že všichni moji kamarádi či profesní partneři, v něž jsem vložila důvěru, berou ve svých současných pozicích v hrubém o dost víc. Takže tohle je první poslanecký úkol, hned jeden z nejtěžších, protože by to mělo být „na čtyři roky“. Zároveň začínám pokukovat po jednoduché, ale útulné poslanecké kanceláři v Olomouci, v níž budu přijímat občany. Na to se ohromně těším, protože v kampani to bylo inspirativní. A jestli něco chci řešit hned z počátku, tak problémy, s nimiž se potýkají voliči v kraji, za který jsem kandidovala.

ZERO POINT

Každý nově zvolený poslanec musí projít takovým tím klasickým personálním kolečkem. Smlouva, životopis, upsání se do jídelny, čipová karta do sněmovny, parkovací karta, atd... K tomu musíte dojít do tzv. Zero Pointu – místa v jedné ze sněmovních budov, tam se nechat vyfotit a vyplnit potřebné papíry. Tohle kolečko bylo pro mě překvapivě rychlé a efektivní! Proč překvapivě? Nevím, tak nějak jsem předpokládala rychlost jako na úřadech. Ale očividně mají poslanci lepší péči. Dámy byly milé, zodpověděly mi každý dotaz a pán, co mi udělal fotku na kartičku, jakbysmet... Dostala jsem krásnou šedivou složku s logem Poslanecké sněmovny – lvem se třemi lipovými listy (obvykle v barvách trikolory, zde v elegantním stříbrném provedení). Složku plnou dokumentů, které je třeba si podrobně nastudovat. 

Po návštěvě Zero Pointu jsem se sešla s kolegou Matějem Gregorem, a šli jsme se společně podívat do našich budoucích poslaneckých kanceláří. S Matějem jsme skvělá dvojka. Máme mnoho společných zájmů a architektura a historie je jedním z nich. A tak jsme byli nadšeni z krás poslaneckých budov, které vám brzy v deníku popíši detailněji. Tentokrát jsme se pouze rozkoukávali. Prozatím povrchově jsme si prošli dokumenty ze složky se lvem a oba se pousmáli nad knížečkou ústavy se slovy „tohle si doma pořádně pročtu!“

„Gabčo! Je tady kaple. Tam se budeme spolu chodit modlit za lepší zítřky!“ hlásí mi radostně Matěj, já přikyvuji s odkazem na křížek na mém krku a vydáváme se na společný oběd do Malostranské besedy. Plni očekávání. Dobré nálady...

Gabriela Sedláčková a Matěj Gregor

ÚČELOVKA

První týden byl ve výsledku pohodový. Spousta administrativy. Mnoho dotazů od novinářů. Příjemné rozhovory věnující se spíše lajfstajlovým tématům. Přijíždím domů z jednoho z takových rozhovorů na kameru, otvírám facebook a je to tu zase. Turek na mě skáče snad i doma z ledničky. Ale víte co? O téhle povolební účelovce zase příště...

autor: Gabriela Sedláčková

