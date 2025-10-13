Nová poslankyně ve sněmovně objevila nečekanou místnost

BÝTI POSLANKYNÍ
Pro některé současné poslance byl jejich mandát jistě překvapením. Převážně pro ty, kteří přeskákali spoustu kandidátů před nimi, protože ač kroužkovací kampaň, nikdy to nebylo takto intenzivní... Pro mě osobně to je odměna za dřinu, kterou jsem politice, aktivismu a kampani věnovala dlouhé roky.
Najednou se vidíte na televizních obrazovkách jako zastupitelka lidu, které dali voliči důvěru. A s radostnou emocí se ve vás mísí obrovská odpovědnost. Zvládli jsme to! Nová strana Motoristé sobě se dostala do sněmovny. Přeskočila průzkumy spíše proklamované hnutí STAČILO! a díky získaným 13 mandátům se stala, i pro spoustu komentátorů politologů, jedním z vítězů voleb, vlastně překvapením. Krásný to pocit a oslavy se musejí ovšem hned následující dny proměnit v práci, protože nabytím poslaneckého mandátu je potřeba trochu překopat život.
DEBORDELIZACE DOMÁCNOSTI?
Když politik jede předvolební kampaň na plno, jeho domácnost se, pokud nemá uklízečku, promění v jednu velkou kupu nevybalených tašek a kufrů, špinavého prádla a papírů s poznámkami, které od voličů na ulici vysbíral. Úklid mi trvá několik dní a ještě není hotov. Pračka se nestíhá otáčet, věšáku na prádlo praskají zátěží nožky a návštěvu si domů nemůžu pozvat ještě tak týden. O to je to složitější, protože potřebujete najít partnery a spojence.
POSLANECKÝ KLUB
Hned v povolební úterý jsme měli ustavující schůzi poslaneckého klubu. Díky Bohu, že je mezi námi někdo, kdo ve sněmovně seděl. Boris Šťastný, který se nás snaží naučit se zorientovat ve sněmovně, v materiálech i v povinnostech se tak logicky stává předsedou našeho klubu. Jako místopředsedu jsme si jednohlasně odhlasovali Matěje Gregora. Mládí vpřed! Matěj se rychle učí a může tak po Borisovi jednou vedení třeba převzít... Borisovy politické zkušenosti z parlamentní politiky nás zbavují velkého břemene. Všichni jsme si toho vědomi a děkujeme mu. Předseda Macinka nás seznamuje s prozatímními výsledky s hnutím ANO, doptáváme se na detaily, ale tak nějak tušíme, že to může být ještě na dlouho. Dostáváme návod, co máme jednotlivě zařizovat v následujících dnech a svoláváme příští schůzi klubu hned na další úterý.
PRAVÉ RUCE
„Najděte si asistenta a místo pro poslaneckou kancelář ve vašem kraji,“ zněl z úst předsedy poslaneckého klubu jeden z prvních úkolů, který se zdá býti jednoduchým. Ostatně: asistenta poslance i kancelář vám samozřejmě proplatí. Při zjištění, že na asistenta mám maximálně 55 000,- Kč, a to ještě hrubého, na IČ, už tak nejásám. Vím, je to dost peněz. Ostatně, já jsem ve svých předchozích pozicích takovou výplatu ani neměla. Ale co chci po mém asistentu? Všichni si na poslaneckém klubu klademe stejnou otázku a odpovídáme komplikovaně. „Musí to být moje pravá ruka nebo poskok?“ ptá se kdosi.
ZERO POINT
Každý nově zvolený poslanec musí projít takovým tím klasickým personálním kolečkem. Smlouva, životopis, upsání se do jídelny, čipová karta do sněmovny, parkovací karta, atd... K tomu musíte dojít do tzv. Zero Pointu – místa v jedné ze sněmovních budov, tam se nechat vyfotit a vyplnit potřebné papíry. Tohle kolečko bylo pro mě překvapivě rychlé a efektivní! Proč překvapivě? Nevím, tak nějak jsem předpokládala rychlost jako na úřadech. Ale očividně mají poslanci lepší péči. Dámy byly milé, zodpověděly mi každý dotaz a pán, co mi udělal fotku na kartičku, jakbysmet... Dostala jsem krásnou šedivou složku s logem Poslanecké sněmovny – lvem se třemi lipovými listy (obvykle v barvách trikolory, zde v elegantním stříbrném provedení). Složku plnou dokumentů, které je třeba si podrobně nastudovat.
„Gabčo! Je tady kaple. Tam se budeme spolu chodit modlit za lepší zítřky!“ hlásí mi radostně Matěj, já přikyvuji s odkazem na křížek na mém krku a vydáváme se na společný oběd do Malostranské besedy. Plni očekávání. Dobré nálady...
ÚČELOVKA
První týden byl ve výsledku pohodový. Spousta administrativy. Mnoho dotazů od novinářů. Příjemné rozhovory věnující se spíše lajfstajlovým tématům. Přijíždím domů z jednoho z takových rozhovorů na kameru, otvírám facebook a je to tu zase. Turek na mě skáče snad i doma z ledničky. Ale víte co? O téhle povolební účelovce zase příště...
autor: Gabriela Sedláčková