Pozornost se od Turka obrátila k temnému původu celé aféry

Filip Turek se podle Deníku N měl v minulosti dopustit mnoha nevhodných výroků. Podle nedělního vyjádření šéfa poslaneckého klubu Motoristů Borise Šťastného si ale strana na nominaci Filipa Turka trvá. A dodal, že dnes podají na redaktory Deníku N trestní oznámení za pomluvu, křivé obvinění a neoprávněný zásah do nosičů informací. Také žádá, aby byl zveřejněn zdroj údajných příspěvků.
Deník N si dle svého vyjádření za článkem stojí. „Redakce Deníku N si pevně stojí za vším, co v posledních dnech o celé kauze týkající se Filipa Turka napsala. Nemáme žádný důvod cokoli na našich textech měnit. Nepřísluší nám komentovat právní kroky, které ve veřejných vyjádřeních avizuje druhá strana. Obecně můžeme říct, že každý má právo podat trestní oznámení. Jsme si naprosto jisti, že to nejsme my, kdo naplnil znaky skutkové podstaty jakéhokoli trestného činu, a věříme, že policie svědomitě a zodpovědně prošetří všechny okolnosti této kauzy. Zároveň se ohrazujeme proti útokům na naše autory, kteří veřejnosti zprostředkovali už řadu důležitých kauz. Jsme si jisti jejich profesionalitou a mají naši plnou podporu,“ uvádí.
O zdrojích Deníku N pochybuje více lidí. Například místopředseda Trikolory Petr Štěpánek, který připomíná, jak proběhla snaha o diskreditaci europoslance AfD Petra Bystroně. A že tehdy byla pod článkem podepsána taktéž Zdislava Pokorná. „Zdíša a Deník N jsou totiž oblíbený kanál tajné služby, kudy čučkaři vypouštějí své vyfabrikované kompromateriály. Loni na Petra Bystroně, letos… Doplňte si sami,“ prohlásil a přidal svou tehdejší reportáž na toto téma.
Přidal se také expert Motoristů pro zahraniční politiku, bývalý europoslanec Jan Zahradil. I ten ukazuje na tajné služby. „Nejde o Turka, to je záminka. Přijdou další, kdokoliv z rodící se koalice. Probíhá vzpoura českého ‚deep state‘ (prorostlé sítě části státního aparátu, tzv. expertů, médií, neziskovek atd.) proti výsledku voleb. Chtějí rozebrat tu vládu po kusech, než vznikne, i až vznikne,“ varuje.
„Náš ‚deep state‘ chce ze všeho nejvíc zachovat status quo, doma i venku. Tedy potřebuje napřed dlouho zdržovat a pak tlačit Babiše do náruče aspoň části současné koalice (buď STAN, nebo postfialovské ODS). A k tomu potřebuje napřed vyštípat ze sestavy Motoristy, pak SPD.
A politici končící vládní koalice mají v probíhajícím střetu, kdo vlastně bude v tomto státě vládnout, jen roli navlečených maňásků na veřejném jevišti. Logicky, protože jen pokračují v tom, co dělali celé čtyři uplynulé roky. To bylo totiž nejpohodlnější.
Je to obdobný scénář, který jsme viděli v USA s Trumpem. Jemu se ovšem podařilo tento mocenský konglomerát (byť až napodruhé) přetlačit. V Evropě stačí připomenout Francii nebo Rumunsko. Účel světí (všechny) prostředky. Dočasně. Trvale už je to neudržitelné,“ vysvětlil dále Zahradil.
K aféře se vyjádřil i šéfredaktor Echo24, Dalibor Balšínek. Ten odhadl, že zklidnění by přineslo, kdyby zdrojem příspěvků byla Jana Bobošíková, která část vynesla na světlo už v roce 2024, kdy proběhly volby do Evropského parlamentu. U té Balšínek ocenil, že si skutečně dala práci tyto příspěvky najít.
„To není přežvýkání připraveného prefabrikátu alias výpisky z ‚archivu smazaných příspěvků‘. Konzistentně už 20 let metody přepisování někým dodaných složek, ve kterých jsou tu úryvky z odposlechů, tu z policejních spisů, kritizuji a odmítám je označovat za novinářskou činnost. Maximálně vlivovou činnost a mnohdy nevědomou spolupráci na diskreditaci,“ podotkl.
A ještě dodal: „Když se ministrem zahraničí mohl stát pirát bakalář Lipavský, mohl by to zvládnout i Turek, i když jeho minulost extremistického undergroundu v podobě koketování s nacismem je skutečně naprosto za hranou. V každém případě prokazování pravdivosti tvrzení DeníkuN bude velká tragikomedie. To by musela promluvit Bobina...“
Ozvala se také novinářka Angelika Bazalová. „Kdo z vás by si troufnul postavit obvinění kohokoliv na screenech ze sociálních sítí, u nichž nejste schopni doložit jejich pravost. I kdybyste byli tisíckrát přesvědčeni, že jsou pravé. Šli byste do toho? Já ne,“ ptala se ostatních novinářů.
Na to, jakou roli v Deníku N má Zdislava Pokorná upozorňuje taktéž Společnost pro obranu svobody projevu. „Taková náhoda. Zdislava Pokorná je spoluautorkou tohoto manipulativního článku, který před volbami vytvářel hysterii kolem ruského ovlivňování voleb, což se nakonec nekonalo.
Na ČTÚ jsme se dozvěděli následující. Počet podivných TikTok účtů (vznikly teprve nedávno, používají chybně český jazyk a generují tisíce příspěvků denně), které ČTÚ předalo platformě k vyšetření, byl v nižších stovkách. Důkazy o vazbách na Rusko žádné. A TikTok zasáhl, tedy odstranil, jen jednotky procent z nich. To znamená jednotky až malé desítky účtů!“ poukázala společnost.
Ani komentátor Petr Holec nevěří na to, že za odhaleními je poctivá novinařina. „Jen blbec by mohl věřit, že tohle je normální novinářská práce. Deník N je diskreditační neboli práskací platforma tajných služeb a Pražského hradu. Obě instituce si nepřejí výměnu moci a zkoušejí novou vládu buď zničit, nebo aspoň zformovat podle vlastních mocenských potřeb,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.
A pokračoval: „Celá kauza ‚náhodou‘ vypukla hned poté, co prezident Petr Pavel navzdory svým předvolebním slibům odsunul jmenování Andreje Babiše sestavením vlády i ustavení nové sněmovny o měsíc. Ten měsíc je samozřejmě na rozbití Babišovy vlády a nadiktoval ho hradní lobbista zbrojařů Petr Kolář, který k tomu dokonce začal rozdávat prezidentské rozhovory, za což mu patří dík. Zase víme, kdo je v Česku prezident a že to není flanelák Pávek. Kolář veřejně cpe Babišovi do vlády lidovce a STAN, aby mohli dál spoluvládnout čučkaři a zbrojaři. Režim Petra Fialy byl výjimečný ulhanosti, neschopností a totalitními sklony. I jeho konec je přesně takový!“
autor: Karel Šebesta