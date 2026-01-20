Bombastické video s Fialou má nepříjemnou dohru. ODS mlčí

20.01.2026 17:31 | Zprávy
autor: Jan Novotný

Bizarní píseň o Petru Fialovi se rychle šíří sociálními sítěmi. Zeptali jsme se v ODS, čí to byl nápad, použít parodickou skladbu jako podkres děkovného videa pro ocházejícího předsedu.

Bombastické video s Fialou má nepříjemnou dohru. ODS mlčí
Foto: Youtube ODS
Popisek: Petr Fiala

Konec jedné velké éry, té nejdelší v historii ODS. Petra Fialu po 12 letech v čele občanských demokratů střídá Martin Kupka. Ani Václav Klaus nepředsedal ODS tak dlouho jako Petr Fiala. 

Petr Fiala se na sociálních sítích rozloučil slovy: „Můj poslední kongres v roli předsedy ODS. Děkuji za posledních 12 let. Byla to jízda!“ Fiala ODS vrátil důvěru voličů, kteří odešli po Nečasově kauze. Růst strany byl pozvolný a kulminoval v roce 2021, kdy koalice SPOLU vyhrála volby a Petr Fiala se jako předseda nejsilnější koaliční strany stal premiérem. Jeho vláda dokončila celé volební období. 

ODS pojala loučení se svým dlouholetým lídrem velkolepě. Mezi velkým množstvím audiovizuálního materiálu z kongresu vyčnívá nahrávka Petra Fialy s dojemným hudebním podkresem. Petr Fiala mává, děkuje, klaní se a odchází. Mužský sbor zpívá „My jsme Petr Fiala“. Video na oficiálním instagramovém účtu ODS lajkovalo skoro 17 tisíc lidí a stalo se virálním. „Toto dílo nestojí pouze na vrcholu kinematografie - ono ji definuje. Každý záběr je pečlivě komponovaným obrazem, každá sekunda dýchá emocemi a každý detail svědčí o mistrovském uchopení filmového řemesla. Skutečná esence vyprávění ve své nejčistší podobě,“ napsal jeden z diváků. „Toto je pro mne poslední důkaz toho že žijeme v simulaci,“ napsal jiný divák.

Častou reakcí diváků je údiv nebo nepochopení. Důvod je prostý. Zhudebněná oslava Petra Fialy má své kořeny v USA a jedná se o parodii na píseň „We Are Charlie Kirk“ o zastřeleném americkém aktivistovi a komentátorovi Charlie Kirkovi. Byť parodie v tomto případě vznikla jen tím, že její slova byla přeložena a Charlie Kirk nahrazen Petrem Fialou. Není jisté, jestli si administrátor sociálních sítí ODS uvědomil, že nahrávka ve skutečnosti není oslavou Petra Fialy. Až hymnická píseň „My jsme Petr Fiala“ se poprvé objevila na youtubovém kanálu Národní brainrot. Tvůrce ji označil jako „oficiální národní brainrot hymnu“, tedy v překladu jde o hymnu hnití mozku.

Zdroj: oficiální profil Petra Fialy na FB

Na video už upozornil marketér Vilém Franěk. Se slovy: „Pokud vás od včera zajímalo, kdo vypil všechny ty malý slivovice Jelínek na kongresu ODS, tak to byl admin ODS, kterej pak udělal tohle video.“ „Marketing ODS a její prezentace na sítích je tak velký bizár, že větší bizár je už snad jen Clash,“ přidal se Adam Wollný. Použití parodické písně v oficiálních materiálech ODS se podivil i komentátor Petr Holec. ODS poděkoval. „Díky ODS za to video, protože ukazuje, že se z ní během řádění Petra Fialy stala sekta pošuků. Fiala jako hlavní inkvizitor a kolem něj poslušní inkvizitoři, co se mu klaní a poslouchají každé jeho slovo. Každý normální člověk si samozřejmě musel při pohledu na to video myslet, že účet ODS hacknul Kreml a Fialovi se na rozloučenou zlomyslně pomstil. Jenže ne. Tohle je fakt realita, kterou jsme tady čtyři roky žili,“ shrnul.

Zdroj: oficiální profil Petra Fialy na FB

Česká verze My jsme Petr Fiala byla poprvé zveřejněna 7. ledna na Youtube. Nahrávku za dva týdny vidělo 60 tisíc lidí. Sledující dávají své pobavení najevo v komentářích. „Při poslechu jsem kompulzivně honil svého petra až z toho zfialověl,“ zní nejlépe hodnocený komentář. „Pro tohle Petr Fiala neumřel,“ zní další. „Rozbrečel jsem už u první sloky,“ napsal jiný posluchač. U videa převažují zesměšňující komentáře, nebo takové, které odrážejí jiné aktuálně populární memy. 

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila vrcholné představitele i PR tým ODS. Zajímalo nás, co vedlo tradiční stranu ke zveřejnění bizarní písně, která obsahuje text „My jsme Petr Fiala, my neseme plamen, my budeme bojovat za Bibli, my jeho jméno uctíme“. Na naše otázky bohužel nikdo z ODS nereagoval. 

Text písně My jsme Petr Fiala (akordy ZDE)

Stál neochvějně, hlas uprostřed bouře

Muž přesvědčení, srdce znovuzrozené

Říkal pravdu, i když cena byla vysoká

Žil pro Ježíše, nebál se smrti

 

My jsme Petr Fiala, My neseme plamen

My budeme bojovat za Bibli, My jeho jméno uctíme

My jsme Petr Fiala, jeho odvaha je i naše

Spolu nezlomení, dáme o nebi znát

 

Manžel a otec, rodinu měl vždy blízko

Domov postavený na Písmu, na víře beze strachu

Svět se ho snažil umlčet, ale jeho hlas přetrvává

V nás dál zní, v Kristu má oporu

 

My jsme Petr Fiala, My neseme plamen

My budeme bojovat za Bibli, My jeho jméno uctíme

My jsme Petr Fiala, jeho odvaha je i naše

Spolu nezlomení, dáme o nebi znát

 

Bitva zuří, temnota padne

Povstáváme s jeho duchem, reagujeme na volání

Pravda je věčná, Kříž je náš vůdce

S Bohem jako kapitánem kráčíme bok po boku

 

My jsme Petr Fiala, My neseme plamen

My budeme bojovat za Bibli, My jeho jméno uctíme

My jsme Petr Fiala, jeho odvaha je i naše

Spolu nezlomení, dáme o nebi znát

 

Bitva zuří, temnota padne

Povstáváme s jeho duchem, reagujeme na volání

Pravda je věčná, Kříž je náš vůdce

S Bohem jako kapitánem kráčíme bok po boku

 

My jsme Petr Fiala, My neseme plamen

My budeme bojovat za Bibli, My jeho jméno uctíme

My jsme Petr Fiala, jeho odvaha je i naše

Spolu nezlomení, dáme o nebi znát

 

My jsme Petr Fiala

Navždy živý

My jsme Petr Fiala

S Bohem povstaneme

 

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Mé drahé ženy z Barmy , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusedeus ex machina , 20.01.2026 17:58:10
Budou vždy pri mně stát, a mini kampelička, tajemný ústav zisků a ztrát, bude mi vždycky prát, mé drobné z Ukrajiny, chránit mě bude vždycky stát. ÚS můj věrný přítel, a k tomu hradní pán, a v trezoru vždy plný pytel, na Seychelích malý STAN. Šťastnou cestu ROBUR, pán světa.

|  11 |  0

