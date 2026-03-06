Odplata za Ukrajinu. Rusko prý dělá USA zle

Informace o tom, že Rusko údajně předává Íránu zpravodajská data o amerických cílech na Blízkém východě, vyvolaly živou debatu na sociálních sítích. Podle některých názorů jde jen o zrcadlovou reakci na dlouhodobou podporu Ukrajiny ze strany Spojených států, včetně sdílení zpravodajských informací.

Odplata za Ukrajinu. Rusko prý dělá USA zle
Foto: X/Vivid.
Popisek: Izraelský útok na Írán

Deník The Washington Post s odkazem na tři představitele obeznámené se zpravodajskými informacemi uvádí, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace, které mohou pomoci při útocích na americké síly na Blízkém východě. Podle těchto zdrojů Moskva předala Teheránu například informace o poloze amerických vojenských objektů, včetně válečných lodí a letadel.

Podle článku jde o první známku toho, že další velký rival Spojených států se – byť nepřímo – zapojuje do konfliktu. Jeden ze zdrojů uvedl, že jde o poměrně rozsáhlé úsilí.

Washington Post dále uvádí, že Írán už provedl řadu útoků na americké cíle v regionu. Například při útoku íránského dronu v Kuvajtu bylo zabito šest amerických vojáků. Írán podle článku odpálil tisíce dronů a stovky raket proti americkým vojenským pozicím, ambasádám i civilním cílům.

Analytici zároveň upozorňují, že přesnější údery Íránu mohou souviset právě se sdílením zpravodajských informací. Podle odborníků by pro Teherán byly cenné zejména ruské satelitní snímky a další pokročilé průzkumné technologie.

Írán patří mezi hlavní spojence Ruska ve válce na Ukrajině a dodává Moskvě například technologie pro výrobu útočných dronů. Naopak Spojené státy poskytují Ukrajině vojenskou pomoc a zpravodajské informace.

Narážky na „pokrytectví“ USA

Zpráva o tom, že Rusko údajně předává Íránu zpravodajské informace o amerických cílech na Blízkém východě, vyvolala živou debatu na sociální sítí X. Část komentářů ji interpretuje jako možnou odvetu za dlouhodobou americkou zpravodajskou podporu Ukrajiny.

Americký novinář Glenn Greenwald reagoval na zprávu deníku The Washington Post o údajné ruské pomoci Íránu ironickým textem, v němž předstírá šok nad tím, že by Rusko pomáhalo zemi bojující proti Spojeným státům, čímž však ve skutečnosti poukazuje na americkou vojenskou a zpravodajskou podporu Ukrajině proti Rusku.

„Nemůžu uvěřit, že by Rusko pomáhalo zemi, která je ve válce se Spojenými státy! Spojené státy by to Rusku nikdy neudělaly. Představte si, že bychom financovali, vyzbrojovali a pomáhali nějaké jiné zemi útočit na ruské vojáky a ruská města. To bychom nikdy neudělali. Tak proč nám to tahle ‚monstra‘ dělají?“ napsal novinář s notnou dávkou ironie.

V jednom ze svých dalších příspěvků upozorňuje, že tvrzení z článku Washington Post o tom, že Rusko poskytuje Íránu informace k útokům na americké síly, by podle něj mělo být přijímáno s velkou dávkou skepticismu.

Tvrdí totiž, že celý článek je založený na anonymních zdrojích označených jako „zpravodajští představitelé“, přičemž není ani jasné, že jde o americké představitele.

Na podobnou paralelu upozornil také bývalý ekonomický náměstek pražského přepravce DPP Ivo Štika s tím, že situace připomíná roli Spojených států ve válce na Ukrajině. „Rusko se zapojilo. Poskytuje Íránu kvalitní data o poloze amerických lodí a letadel. Chybí komunikační kartička, zda je to horší nebo lepší, když totéž na Ukrajině dělaly USA,“ poznamenal.

Při použití stejné logiky, jakou Západ vysvětluje svou podporu Ukrajině, by nemělo ani ruské předávání informací Íránu znamenat, že se Moskva stává přímým účastníkem konfliktu nebo že by bylo jakýmkoli způsobem odpovědné za to, jak jsou tyto zpravodajské informace využívány, sdílel svou interpretaci britský investigativní novinář Kit Klarenberg.

Dění okomentovala také bezpečnostní analytička Emma Ashfordová. V narážce na poskytování zpravodajských informací ve válečných konfliktech uvedla, že Rusko podle všeho přenáší logiku z ukrajinského bojiště i na Blízký východ. „Zdá se, že Rusko se rozhodlo, že co platí pro Ukrajinu, bude platit i na Blízkém východě,“ uvedla.

S vlastním pohledem se přidal také rozhlasový moderátor a komentátor Robert Cyubahiro McKenna. Pokud Rusko skutečně předává Íránu zpravodajské informace, může jít podle něj o reakci na dlouhodobou podporu Ukrajiny ze strany Spojených států. „USA poskytují Ukrajině zpravodajské informace již téměř čtyři roky. Pokud je to pravda, jsem si jistý, že prezident Putin se za to odvděčuje,“ vyjádřil svůj názor.

V podobném duchu uvažování o konfliktu přicházely i další z mnoha reakcí. „Rusko by bylo hloupé, kdyby to neudělalo,“ zapojil se do debaty uživatel vystupující pod přezdívkou Anomandris Purake. Pro Rusko je to dle jeho mínění „nejlepší příležitost, jak se pomstít za to, co USA již čtyři roky dělají na Ukrajině“.

Americký finanční analytik Luke Gromen pak připomněl starší zprávu deníku New York Times o tom, že Spojené státy poskytují Ukrajině zpravodajské informace typu ISR, aby mohla zasahovat ruská aktiva. A současná zpráva o ruské pomoci Íránu ukazuje v podstatě podobnou logiku z opačné strany.

 

„Udělá vše pro to, aby Okamurovi načoudil.“ Vyoral tuší, k čemu se schyluje v ČT
