Vystrčil má průšvih. Jeho výlet vyjde draho

Šéf Senátu, který se chce odpoledne setkat v centru města Predazzo s parasportovci a následně jít o víkendu na hokejové utkání Česka s Japonskem či na parabiatlon žen a mužů na individuálních závodech na 12,5 kilometrů, se vydal na sever Itálie v doprovodu zástupce Českého paralympijského výboru a dvou pracovníků Kanceláře Senátu speciálně vypraveným armádním letounem a neletěl tak na paralympiádu jako její běžní návštěvníci komerčními linkami.
Problém přitom není v nedostatečném leteckém spojení, jelikož přímo na milánské letiště Malpensa denně létá z Prahy několik letů a jen během pátku jde o čtyři linky. Další dva lety pak v pátek obslouží komerční spoje v přilehlém letišti v Bergamu.
„Pro mnohé senátory to byla jen těžko uvěřitelná informace. Až do úterý se domnívali, že šéf horní komory na paralympiádu pojede buď autem, nebo poletí linkou. ‚Když jsme zjistili, že byl dán požadavek na vojenský speciál, mysleli jsme, že to je vtip‚‘ popsal za skupinku nesouhlasících senátorů s využitím vládního speciálu jeden z nich, který si ale kvůli zachování dobrých vztahů s předsedou Senátu nepřál být jmenován. Jenže, jak se potvrdilo redakci iDNES.cz, o žádný vtip nešlo,“ informoval server a doplnil, že se navíc vše děje v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě a dožadují se repatriačních letů.
Premiér Andrej Babiše (ANO) na cestu šéfa Senátu do Itálie speciálně pro něj vypraveným letem reagoval se slovy o tom, že měl v aktuální situaci vydat politikům zákaz pro využívání letounů. „Výslovně jsem zakázal, aby politici teď využívali k letům armádní speciály kromě Karla Havlíčka, který bude ve Washingtonu jednat minimálně se třemi ministry Trumpovy administrativy. No a co se nestalo, pan Vystrčil si stejně odletěl do Itálie,“ komentoval věc Babiš. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pak jednání Vystrčila glosoval se slovy, že „pan předseda Senátu asi nechtěl zabírat místo turistům mířícím do Milána v některé z komerčních linek“.
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) chování Vystrčila považuje za „papalášství“. „Místo repatriačního letu musela armáda vyčlenit letadlo pro pana Miloše Vystrčila, který se rozhodl odletět na paralympiádu. Jen těžko hledat větší důkaz papalášství předsedy Senátu — zvlášť když se do italských Alp dá bez potíží dojet autem nebo do Milána doletět klasickou nízkonákladovou linkou Easy Jet za pár tisíc korun, jako si zamluvil můj úřad,“ podotkl.
Když mu na to bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský odepsal, aby „se uklidnil“, jelikož „letadla přiděluje ministr obrany“, vzkázal Šťastný, že jeho úřad zpáteční letenka na paralympiádu stála 3 200 korun. „Takže znova, kdyby se pak Vystrčil nechtěl chovat jako papaláš, tak měl možnost,“ dodal s upozorněním na velmi dobrou dostupnost oblasti běžnými lety.
Vy jste opravdu stále duší Pirát. Můj úřad mi sehnal letenku tam i zpět za 3 200 Kč. Takže znova, kdyby se pak Vystrčil nechtěl chovat jako papláš, tak měl možnost.— Boris Šťastný (@borisstastny) March 6, 2026
Bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) dění komentoval se slovy, že se Vystrčil „rozhodl repatriovat za peníze daňových poplatníků leteckým speciálem na výlet“. „Hodnotová a morální politika v praxi,“ podotýká.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil se rozhodl repatriovat za peníze daňových poplatníků leteckým speciálem na výlet. Hodnotová a morální politika v praxi. https://t.co/OrBZQeNR50— Radek Vondráček (@vondraaczech) March 6, 2026
Také poslanec Patrik Nacher (ANO) nepovažuje za vhodné „využívat vojenský speciál v současné situaci k několikadennímu výletu na paralympiádu“. „Posuďte ten paradox – v době, kdy sněmovní opozice poučuje a častuje vládu, která dělá maximum pro to, aby pomohla Čechům uvízlým na Blízkém východě, kritikou čehokoliv za každou cenu, si jejich předseda Senátu namísto komerční linky ‚zabookuje‘ státní letecký speciál s kapacitou 66 osob k cestě na sportovní akci. Tak si počkám na vysvětlení a posléze i na reakce morálních majáků…“ komentuje.
Využívat vojenský speciál v současné situaci k několikadennímu výletu na paralympiádu?— Patrik Nacher (@PatrikNacher) March 6, 2026
Posuďte ten paradox - v době, kdy sněmovní opozice poučuje a častuje vládu, která dělá maximum pro to, aby pomohla Čechům uvízlým na Blízkém východě, kritikou čehokoliv za každou cenu, si… pic.twitter.com/6DmjZHQPaA
Vystrčil kritiku odmítá. „Před odletem do Itálie jsem se na stav repatriací ptal. Armáda ČR, která vládní speciály provozuje, nás ujistila, že letoun CASA není využíván k repatriačním letům a navíc se hned vrací zpět do ČR,“ napsal v reakci na zjištění, že do Itálie odletěl vlastním speciálem namísto běžnou linkou. Proč nechtěl letět jako běžní cestující, nepřipsal.
K pokusům udělat z mé podpory českých parasportovců kauzu uvádím na pravou míru:— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) March 6, 2026
Před odletem do Itálie jsem se na stav repatriací ptal. Armáda ČR, která vládní speciály provozuje, nás ujistila, že letoun CASA není využíván k repatriačním letům a navíc se hned vrací zpět do ČR.
Také někdejší hejtman Jihomoravského kraje míní, že mohl vládní speciál Vystrčil „oželet a přenechat jeho kapacitu těm, kteří v těchto dnech potřebují pomoc – repatriaci“. „Vymlouvat se na armádu znamená, že předseda Senátu nenašel sám od sebe odvahu říct stop, v téhle době vojenským letadlem do Milána nepoletím. Nemoudré. Prestiži Senátu ani pana předsedy Senátu a ODS to nepřidá… Tohle už zavání papalášstvím… Státní limuzína nebo komerční linka do Milána by to zvládly také,“ hodnotí.
