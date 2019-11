Boris Johnson dostal dopis. Z Čech. Ne, nešlo o brexit...

„Vážený pane premiére, pan Julian Assange se neprohřešil vůči jediné z norem opravňujících k omezování osobní svobody. Veškeré jeho ‚provinění‘ tkví ve zveřejnění informací, obnažujících reálné pozadí válek a dalších protiprávních zásahů do života suverénních zemí. Tedy právě to, co odsoudila i proslulá zpráva parlamentní komise vedené lordem Chilcotem,“ píší signatáři v dopise o Australanovi Julianu Assangeovi. Anketa Chcete generála Petra Pavla za prezidenta? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4669 lidí

Ten je zakladatelem WikiLeaks. V dubnu byl odvlečen z azylu ekvádorské ambasády, je držen a týrán v britském žaláři Belmarsh. Podle signatářů mu hrozí smrt. Chtějí tak zabránit vydání Assangeho do USA.

„Julianu Assangeovi hrozí vydání do USA. Tamní establishment a justice se netají, že ho hodlají věznit desítky let. Někteří činitelé dokonce volají po jeho popravě. Hrůzné represi má být vystaven za to, že uplatnil svou svobodu projevu. Učinil tak veden neklamně ušlechtilým cílem – odvrátit další nesmyslné vraždění a zkázu z prolhaných ‚důvodů‘,“ píší dále.

„Vaše země se považuje za kolébku moderní demokracie. Mnoha z těm, komu hrozila bezdůvodná represe, neváhala poskytnout azyl už v předminulém století. Julian Assange si to nezaslouží o nic méně! Stane-li se tak, Velká Británie sklidí díky a uznání demokratické veřejnosti celého světa. Bude-li Julian Assange vydán pomstě těch, koho usvědčil z vážného pošlapání práva, renomé Vaší země to vážně poškodí,“ dodávají.

