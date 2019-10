Bouchla záplava nenávisti. Soukup spustil „nejhorší seriál v dějinách lidstva“. A vysmál se Petříčkovi

„Tak nezapomeňte, dnes ve 20:05 vysíláme druhý díl. A v pátek další a v pondělí další a takhle to půjde pořád. Pokud vás můžu na něco navnadit, tak premiér Pavel Diviš, zamíří do Duelu Jaromíra Soukupa. Začnou se dít věci, tak si to nenechte ujít,“ vyhrožoval Soukup svým sitkomem Premiér. Prý Twitter div nevybouchl pod záplavou nenávisti. Došlo však i na Petříčka a ekologické pomatence.

Nejhorší seriál v historii lidstva, tedy alespoň dle recenzentů Česko-Slovenské filmové databáze, Premiér Jaromíra Soukupa, byl tématem, kterým se zabýval sám Jaromír Soukup v pořadu Moje zprávy s Jaromírem Soukupem.

„Dobrý večer milí diváci, vítám vás u Mých zpráv,“ začal vlastník televize Barrandov svůj pořad. „Hned v úvodu mi dovolte vám všem poděkovat. Včera jsme odvysílali premiéru našeho sitkomu, seriálu Premiér. Našlo se opravdu hodně těch, statisíce, kteří si nenechali tuhle příležitost ujít. Dokonce na mě mysleli i všichni moji ‚hejtři‘. Pokud včera nevybouchl Twitter tou nenávistí vůči Jaromíru Soukupovi, tak podle mě už nikdy ani nevybouchne. To všechno za dvacet minut televizní zábavy. Za dvacet televizní zábavy div nevybouchl Twitter, Facebook a všechny sociální sítě, kde se dá napsat nějaký ‚hejt‘, nějaká nenávist vůči Jaromíru Soukupovi.

Tak to svědčí o tom, že vám nejsem lhostejný a ten pořad Premiér také ne. Mimo jiné, všechny ty vzkazy, ať už milé, které mě potěšily, tak i ty nemilé, těch ‚hejtrů‘, které mě spíš pobavily, a za to děkuji. Tak nezapomeňte, dnes ve 20:05 vysíláme druhý díl. A v pátek další a v pondělí další a takhle to půjde pořád. Pokud vás můžu na něco navnadit, tak premiér Pavel Diviš, zamíří do Duelu Jaromíra Soukupa. Začnou se dít věci, tak si to nenechte ujít. Ještě předtím, než se tedy doufám pobavíte, tak tady mám Moje zprávy,“ řekl.

Ve zprávách zmínil ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Prý ukázal, že je z jiné planety. „Jak jinak si vysvětlit jeho prohlášení o tom, že by Česká republika a Evropská unie měly přimět Turecko, aby ukončilo svůj útok na Sýrii. Mně tato hrozba Tomáše Petříčka přijde dojemná, protože Turecko má po Spojených státech druhou největší a nejlépe vyzbrojenou armádu v NATO. Nutit Turecko k něčemu proti jeho vůli je trochu dětinské. Navíc, co si budeme povídat, celý ten útok vede turecký prezident Erdogan, podle mého názoru, s tichým souhlasem Evropské unie,“ zaspekuloval si Soukup.

„Ostatně podle toho, co teď víme, Turecko si celou akci jako připravilo nebo obšláplo, zabezpečilo. Vzpomínáte si, jak jsem vám tu nedávno říkal, že nám Erdogan vyhrožuje tím, že do Evropy pustí milion uprchlíků? Rozumíte, oni mají v Turecku uprchlické tábory, kde je více než tři miliony uprchlíků. On říká: ‚Pokud na mě budete oškliví, tak my jim řekneme, jste volní‘, pamatujete? Já si myslím, že pokud si šéfové evropských zemí měli vybrat z možností mít nejméně jeden milion uprchlíků v Evropě, a druhá možnost byla dělat trochu překvapené z tureckého útoku na Kurdy v Sýrii, tak v tomto případě já osobně tipuji tu druhou možnost. Stejně tak jsem přesvědčený, že stejně takto si turecký prezident jaksi vyjednal tichý souhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimíra Putina nebo čínského prezidenta Si Tin-pchinga. Já vám už teď řeknu, jak to celé dopadne, já vám potom budu říkat, já jsem vám to říkal. Erdoganovi to stejně, jako vždycky, projde. Evropská unie vydá několik rozhodných petic a protestních nót, které si nikdo kromě překladatelů a tajemnic, které je budou psát, nepřečte, ale tak hlavně, že našel pan Petříček další bitvu, ve které se může pokusit být hrdina,“ zakončil Soukup téma.

V dalších minutách pořadu se pustil do České televize. „Další zpráva, ta je o mé oblíbené instituci, tedy oblíbené s velkými uvozovkami, o České televizi. Nad Českou televizí se totiž stahují mračna. To kvůli pochybnostem nad její vyvážeností, a kvůli tomu se zítra budou před budovou Kavčích hor konat demonstrace. Ale jestli si myslíte, že to je nějaká racionální stávka, která by vyžadovala vyvážené zpravodajství nebo transparentní hospodaření, že by třeba uveřejňovali opravdové smlouvy, které podepsali, a ne ty začerněné, které jsem vám mnohokrát ukazoval, tak se mýlíte. Taková demonstrace tam nebude. Bude tam ale jiná demonstrace. Demonstrace, kterou má na svědomí taková skupina ekologických pomatenců. Z české odnože hnutí Extinction Rebellion. Podle některých členů tohoto hnutí, je v České televizi málo Gréty. Chápete? Málo burcování proti změnám klimatu. Málo citátů a vzývání Gréty. Málo ekologických témat. Na to, jak to všechno je závažné. Česká televize z jejich pohledu jaksi není vyvážená, protože je tam málo klimatu a málo Gréty. Já se omlouvám, já bych strašně rád to říkal vážným hlasem. Mně to přijde legrační.

Tak si představte, že dokonce napadají i článek 19 Kodexu České televize, kde se píše: ‚V případě ohrožení zdraví nebo bezpečnosti by měla televize výše zmíněné chránit.‘ To znamená to zdraví nebo bezpečnost, chápete? To se podle těch aktivistů neděje. Protože tady hrozí přímé ohrožení zdraví a bezpečnosti těmi změnami klimatu. No tak vedení televize to odmítá. Já naprosto, ale naprosto výjimečně s tím souhlasím. Podle mě k dokonalosti už jen chybí jenom to, aby Jakub Železný moderoval ty slavné události v tričku s Grétou. Pokud si chcete přece jenom zanadávat na Českou televizi, tak se můžete v pátek od jedenácti k nim přidat. Třeba od těch veřejnoprávních sluníček dostanete ekologický hrneček z recyklovatelného papíru nebo něco takového, já nevím, co používají,“ vysvětlil a ukončil toto téma.

Dalším tématem byl fotograf Jan Saudek a jeho státní vyznamenání. „Prezident Zeman to nemá jednoduché. Jen od lidí dostal letos 257 návrhů na udělení státního vyznamenání. K tomu mu další jména přihodili poslanci a senátoři. Tedy více jak tři stovky osobností, které by si mohly 28. října u příležitosti státního svátku převzít nějaké to státní vyznamenání nebo medaili. On tedy všechny vyznamenat nemůže, tak teď usilovně přemýšlí, koho na tu parádu pozve, a komu dá vale. Co se ví ale jistě, tak že jedním z oceněných bude taky fotograf Jan Saudek, který se nechal slyšet, že pro tu medaili velmi rád přijde. Já jsem za to rád. Pan Saudek prostě pochopil, že medaile od přímo zvoleného prezidenta má svou váhu, protože svým způsobem reprezentuje i názory těch lidí, co ho zvolili, a těch teda málo nebylo, přes dva a půl milionu.“

