Brali od státu miliony, teď horko těžko shání práci. „Vykostěná“ USAID

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Deník The New York Times se podíval, jak si po roce vedou bývalí zaměstnanci USAID. Dokázali se uplatnit mimo agenturu? Dokázali si najít jinou práci? Obrázek, který NYT vykreslil, je jasný.
Z řad zaměstnanců USAID byla propuštěna např. devětačtyřicetiletá Amy Uccellová. Byla propuštěna jedním e-mailem v době, kdy byla na mateřské dovolené, a na vyklizení svého pracovního stolu dostala všeho všudy 24 hodin. A přišla o práci, ve které vydělávala 175 tisíc dolarů ročně, což je v přepočtu na českou měnu asi 3,6 milionu korun ročně, takže asi 300 tisíc korun měsíčně.
O práci fakticky přišel i její manžel, neboť ten vedl neziskovou organizaci, která se bez státní pomoci neudržela nad vodou.
Jsou bez práce, ale NYT připomněl, že jim na krku zůstala hypotéka. Mohou požádat o změnu hypotéky pro nízkopříjmové rodiny, ale je otázka, zda banka vyjde tomuto požadavku vstříc.
„Kvůli naší vlastní situaci nemůžu spát. Nemůžu spát kvůli tomu, co se děje po celém světě. Nemůžu spát, protože trpí i moji bývalí kolegové a přátelé.“
S rozvojem projektů USAID pomáhala i šestatřicetiletá Catherine Bakerová. Jako subdodavatelka agentury vydělávala asi 127 tisíc dolarů ročně, což je v přepočtu asi 2 649 tisíc korun ročně, což je asi 220 tisíc korun měsíčně.
Mnozí z nejhůře postižených jsou ti s dlouholetými zkušenostmi. Sedmapadesátiletá Sheryl Cowanová vydělávala 272 000 dolarů ročně jako senior viceprezidentka v neziskové organizaci financované skrze USAID. V přepočtu jde asi o 5,67 milionu korun, což je asi 472 tisíc korun měsíčně.
A když hledala práci, naučila se prý zamlčovat, že má desítky let zkušeností pro státní správu, aby na potenciální nové zaměstnavatele nevypadala příliš staře.
Šestapadesátiletý Don Niss strávil 21 let v USAID, včetně tří let, kdy spravoval miliardové rozpočty agentury pro Afghánistán a Pákistán. Loni si jako poradce pro rozvoj USAID v Pentagonu vydělával 195 000 dolarů ročně, což je v přepočtu asi 4,06 milionu korun, což je asi 339 tisíc korun měsíčně. A po návratu Donalda Trumpa do úřadu mu prakticky den co den hrozilo, že přijde o práci, žil prý opravdu pod velkým tlakem.
„O rok později lidé promrhali úspory, vybrali penzijní fondy a nastěhovali se k přátelům a příbuzným. Bývalí pracovníci USAID, kteří se zúčastnili neformálních průzkumů, odhadují, že méně než polovina z nich našla práci na plný úvazek, přičemž mnozí vydělávají méně než dříve. Odhaduje se, že třetina je nezaměstnaná. Ostatní pracují na částečný úvazek,“ shrnul situaci server listu.
Těch několik bývalých pracovníků USAID, kteří získali podobnou nebo lepší práci, o tom prý neradi mluví před nezaměstnanými přáteli.Řada z nich pomáhala např. lidem s nemocí AIDS. Než přišli o práci a už jim pomáhat nrmohou.
Jen pro srovnání. Po pár minutách pátrání na internetu lze zjistit, že ředitel CIA vydělává necelých 200 tisíc dolarů ročně, takže je na tom podobně jako již zmíněný šestapadesátiletý Don Niss.
Republikánský senátor za stát Missouri Eric Schmitt všem těmto lidem přes sociální síť vzkázal, že práce pro USAID nikdy neměla být chápána jako doživotní teplé místečko. List New York Times podle senátora odhalil jednu věc. Odhalil temný příběh toho, jak si Američané „na dluh platili privilegovanou vrstvu levičáků“, kteří se opírali o svou ideologii.
NYT frames this as if USAID employees had a quasi-property right to high-paying, taxpayer-funded jobs.— Senator Eric Schmitt (@SenEricSchmitt) April 23, 2026
In reality, this tells a darker story—we spent half-a-century debt-financing a managerial class of Leftists whose only qualifications were ideological. https://t.co/c6UEuewmTO
