Server konzervativního britského listu The Telegraph upozorňuje, že lidé z generace Z, tedy z generace narozené přibližně v rozmezí let krátce před rokem 2000 až po přibližně rok 2010 si přejí, aby je školní vzdělání připravilo i na případnou válku.
Zjištění přicházejí měsíce poté, co lord Hammond, bývalý ministr obrany, tvrdil, že mladí muži jsou naprosto nepřipraveni bojovat ve válce za Británii.
„Nemá smysl utrácet spoustu peněz za obranné vybavení, pokud nemáte žádné muže, kteří by mačkali tlačítka, a my nejsme schopni rekrutovat ani do té poměrně mizerné armády, kterou v současnosti máme,“ lord Hammond, bývalý ministr obrany.
Zjištění společnosti BCG ukázala, že asi pětina generace Z si myslí, že práce v obranném sektoru je dobrý nápad a dá se tam dělat smysluplná kariéra, zhruba polovina dotázaných vnímá práci v sektoru obranného průmyslu jako dobrou a věří, že se tam dá budovat smysluplná kariéra, ale zhruba polovina dotázaných vnímá práci v obranném průmyslu minimálně jako eticky problematickou.
Není bez zajímavosti, že Britské královské letectvo bylo nuceno začátkem tohoto roku zavřít stánky na univerzitních pracovních veletrzích kvůli studentským protestům. Diana Dimitrova, vedoucí oddělení obrany Spojeného království v BCG, tady oponovala, že válka na Ukrajině začala pohled mladé britské generace na obranu země měnit.
„Ruská invaze na Ukrajinu – první velká válka v Evropě od 90. let – změnila bezpečnostní krajinu a vystavila mladší generace úrovni geopolitického napětí, jakou nikdy nezažily,“ uvedla.
Tentýž britský The Telegraph však upozornil také na průzkum, podle kterého přibližně polovina Britů ve věku 16 až 29 let by nebyla ochotna bránit svou zemi se zbraní v ruce. Jen 36 procent tazatelů z této věkové skupiny je ochotno v případě potřeby bránit ostrovní království.
„Na otázku, zda by byli ochotni jít do války za Británii, 50 procent respondentů ve věku 16 až 29 let uvedlo, že by do války ‚za žádných okolností‘ nešli,“ napsal server britského konzervativního listu.
Britský The Independent doplnil, že průzkum o neochotě mladých Britů bránit svou vlast zadala Glasgow University. Průzkum ukázal, že dnešní mladí Britové stále považují za palčivější otázky životních nákladů, bydlení, zkrátka otázky domácí politiky.
Průzkum také zaznamenal masivní pokles počtu mladých lidí, kteří očekávají lepší budoucnost než jejich rodiče.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
