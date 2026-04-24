Bránit Británii? Mladým se nechce

24.04.2026 13:45 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Zdá se, že pokračující ruská válka na Ukrajině mění pohled Britů na otázku bezpečnosti vlastní země. Stále více lidí ve věku do 29 let chce i ve školách získat informace, jak se připravit na válku. Má to však háček. Jeden z britských průzkumů také ukazuje, že až 50 procent dotázaných ve věkové skupině 16 až 29 let by nikdy nechtělo pozvednout zbraň na obranu svého ostrova.

Foto: Pixabay (CC0)
Popisek: Britská vlajka (tzv. Union Jack)

Server konzervativního britského listu The Telegraph upozorňuje, že lidé z generace Z, tedy z generace narozené přibližně v rozmezí let krátce před rokem 2000 až po přibližně rok 2010 si přejí, aby je školní vzdělání připravilo i na případnou válku.

„Podle nového průzkumu chce 48 % mladých lidí ve věku 18 až 24 let během studia získat více informací z oblasti vojenství, protože reagují na rostoucí geopolitické napětí. Průzkum, který provedla společnost Boston Consulting Group (BCG), také zjistil, že od ruské invaze na Ukrajinu si více než tři čtvrtiny široké veřejnosti přejí, aby vláda rozvíjela svůj obranný průmysl,“ napsal The Telegraph.

Zjištění přicházejí měsíce poté, co lord Hammond, bývalý ministr obrany, tvrdil, že mladí muži jsou naprosto nepřipraveni bojovat ve válce za Británii.

„Nemá smysl utrácet spoustu peněz za obranné vybavení, pokud nemáte žádné muže, kteří by mačkali tlačítka, a my nejsme schopni rekrutovat ani do té poměrně mizerné armády, kterou v současnosti máme,“ lord Hammond, bývalý ministr obrany.

Zjištění společnosti BCG ukázala, že asi pětina generace Z si myslí, že práce v obranném sektoru je dobrý nápad a dá se tam dělat smysluplná kariéra, zhruba polovina dotázaných vnímá práci v sektoru obranného průmyslu jako dobrou a věří, že se tam dá budovat smysluplná kariéra, ale zhruba polovina dotázaných vnímá práci v obranném průmyslu minimálně jako eticky problematickou.

Není bez zajímavosti, že Britské královské letectvo bylo nuceno začátkem tohoto roku zavřít stánky na univerzitních pracovních veletrzích kvůli studentským protestům. Diana Dimitrova, vedoucí oddělení obrany Spojeného království v BCG, tady oponovala, že válka na Ukrajině začala pohled mladé britské generace na obranu země měnit.

„Ruská invaze na Ukrajinu – první velká válka v Evropě od 90. let – změnila bezpečnostní krajinu a vystavila mladší generace úrovni geopolitického napětí, jakou nikdy nezažily,“ uvedla.

The Telegraph v této souvislosti upozornil, že britská armáda má v současnosti 72 510 vojáků na plný úvazek, což znamená, že je nejmenší od napoleonské éry.

Tentýž britský The Telegraph však upozornil také na průzkum, podle kterého přibližně polovina Britů ve věku 16 až 29 let by nebyla ochotna bránit svou zemi se zbraní v ruce. Jen 36 procent tazatelů z této věkové skupiny je ochotno v případě potřeby bránit ostrovní království.

„Na otázku, zda by byli ochotni jít do války za Británii, 50 procent respondentů ve věku 16 až 29 let uvedlo, že by do války ‚za žádných okolností‘ nešli,“ napsal server britského konzervativního listu.

Britský The Independent doplnil, že průzkum o neochotě mladých Britů bránit svou vlast zadala Glasgow University. Průzkum ukázal, že dnešní mladí Britové stále považují za palčivější otázky životních nákladů, bydlení, zkrátka otázky domácí politiky.

Průzkum také zaznamenal masivní pokles počtu mladých lidí, kteří očekávají lepší budoucnost než jejich rodiče.

Zdroje:

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/war-britain-uk-soldiers-young-people-poll-b2962452.html

https://www.telegraph.co.uk/business/2025/05/12/gen-z-schools-universities-prepare-war/

https://www.telegraph.co.uk/news/2026/04/22/half-of-young-people-would-never-fight-for-britain/

