Braňte s námi demokracii! vyzvali Němcová a Žantovský. Zděšení ze situace dětí

Nelíbí se mu, že nařízení nouzového stavu jsou plná slov „zakazuje se, nesmíme se“: „Někdy mám pocit, že s námi vláda zachází jako s malými, nesamostatnými dětmi,“ pokračoval s přesvědčením, že spoustě opatřením by se dalo vyhnout, kdyby se vláda obrátila na své občany jako na zodpovědné jedince.

Poslankyně Němcová jeho slovům přitakávala: „Všechny příkazy jsou brutální, působí zastrašovacím dojmem. Kvůli tomu, koho má naše země na Hradě prezidenta Zemana a šéfa Strakovy akademie, Andreje Babiše, nemáme před sebou snadné období,“ uvedla Němcová a zdůraznila: „Volby jsou příležitost k tomu s tím cokoliv udělat.“

„Volby jsou příležitost pro zaujetí občanského postoje. Všechna slova o chytrém trasování, chytré karanténě se ukázala být prázdná, čelíme krizi, která je ještě horší než ta jarní. Po druhé zavřít ekonomiku si nemůžem dovolit,“ doplnil Žantovský.

Vyjádřil velké nadšení, že se mohl během předvolební kampaně setkávat s voliči. Prozradil, že ale zažil i okamžiky, které jej překvapily: „Na Andělu za mnou přišla starší paní a ptala se: To jste vy? Tak jsem se trochu nadmul s tím, že jsem to já. Ona se divila, že nejsem ve vězení a pak se řekla: Počkejte, vy nejste doktor Rath,“ popsal se smíchem nedávnou historku.

Zažil však i momenty, kdy mu zatrnulo. „Padlo to na mě, když přišla volička nebo volič s tím, že ty poměry musím změnit, protože se to nedá vydržet. Nemám srdce tomu voliči říct, že kdybych byl člověk sebelepší, sebeschopnější, tak sám to nikdy nedokážu změnit,“ dodal Žantovský.





Je proto velmi rád, že se podařilo přesvědčit strany, za které společně kandidují, ke spojení sil. „Podařilo se nabídnout voličům alternativu ke stavu, který existuje dnes a nevede nás správným směrem,“ doplnil.

„Základní cíle, které nás spojují – svoboda, demokracie a západní orientace se nám vzdalují, ať už aktivitou prezidenta nebo populismem a nekompetencí vlády; musíme do toho znovu šlápnout,“ vybízela Němcová.

Zamyslela nad tím, jakou věc by v Praze změnila, kdyby měla možnost změnit ji ze dne na den: „Změnila bych dopravu, bydlení a osazenstvo na Hradě a ve Strakově akademii,“ vyjmenovala poslankyně. Ke všem problémům, které politička jmenovala, pak Žantovský přidal i problém vzdělávání. Ale také kultury a drobných živnostníků.

Žantovskému u Sněmovny vždy chyběla přímá vazba mezi poslancem a voličem. „Zatímco Senát je volený na většinovém principu, každý volič může říct, kdo je jeho senátor. To je pro demokracii velmi důležité,“ míní.

Závěrem se věnoval novým opatřením týkajících se zavírání středních škol, ředitelům by dal větší pravomoce. „Je to problém. V první fázi jsem to přijal, dnes si kladu otázku, zda by nebylo lepší, že by o zavírání škol rozhodovali ředitelé a lektoři na základě dat od epidemiologů, lepší než když přijde pokyn od plukovníka Prymuly, že se zítra zavřou školy,“ vyslovil svůj názor.

„Jak v kasárnách,“ přikyvovala Němcová jeho slovům. „Plošnost opatření je to nejhorší, co se nám mohlo stát. Zavření škol na jaře byl zbytečný krok proti rodičům i dětem, nedávalo to žádný smysl. Mám za zlé ministrovi Plagovi, že se nebil více za děti, vzdělávání a pedagogy. Měli hledat jiný systém, než je distanční výuka,“ uvedla.

Vzdělávací systém jako celek by se měl podle Žantovského změnit zejména na základních školách. „Tento systém se jen omezuje na to, jestli jsou děti ve škole, učí se nebo dělají domácí úkoly. Jako kdyby neexistovala jiná možnost,“ uzavřel Žantovský s tím, že nic takového by se nemělo už opakovat. Na druhé straně věří tomu, že vše špatné je k něčemu dobré a poslední rok dokázal lidi více spojit.

