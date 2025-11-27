Bijte mě, ale tohle ne. Ivan Langer vystoupil proti Pavlovi

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Filip Turek je hlavní tváří Motoristů a od počátku se netajil tím, že pokud uspěje, chce být součástí vlády. V mezičase však Deník N upozornil na kontroverzní výroky Filipa Turka ze sociálních sítí. Některé staré 15 let, jiné staré jen dva nebo tři roky. Např. o věšení pirátů na lampy. Nebo o Natálce, v roce 2009 dvouleté romské holčičce, která se stala obětí žhářského útoku ve Vítkově na Opavsku. Terčem kritiky se stal i za svou sbírku předmětů z druhé světové války včetně předmětů nacistického státu.
17. listopadu 1989 se Turek objevil na Národní třídě, ale těsně za ním stál také člověk s transparentem, na němž stálo Nácek nám nebude krást svátek.
Za některé své výroky se Filip Turek omluvil a bránil se, že byl mladší a šlo o tzv. „telecí léta“. U jiných výroků, konkrétně u výroku o romské holčičce Natálce, kde bylo naznačeno, že to, že šlo o romskou holčičku, má být polehčující okolností, trvá na tom, že ho nenapsal.
Proti nástupu Filipa Turka na ministerstvo zahraničí a proti nástupu předsedy Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí proběhla i demonstrace.
Andrej Babiš na tento tlak reagoval tím, že ve vládních nominacích pozice Filipa Turka a Petra Macinky prohodil. Odpor proti Filipu Turkovi však v části společnosti nepolevil.
Končící ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09) nešetřil kritickými slovy.
„Výměna resortů nic neřeší. Problém není v tom, kam si Filip Turek sedne, ale že má být ve vládě. Ostudné je i to, že setrvává jako poslanec. Člověk, který hajluje, pohrdá demokracií a vyhrožuje lidem, je nepřijatelný jako ministr čehokoli a kdekoli. V Praze. V Paříži. I Londýně,“ vypálil Marek Ženíšek.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Člověk, který hajluje, pohrdá demokracií a vyhrožuje lidem, je nepřijatelný jako ministr čehokoli a kdekoli. V Praze. V Paříži. I Londýně.
Mlčet odmítl i ministr vnitra Vít Rakušan
„Filip Turek je ostuda na jakémkoliv ministerském postu. Andrej Babiš jeho přesunem ze zahraničí na životní prostředí ukázal slabost. Ví, že je to špatný kandidát, ale úplně odmítnout ho nedokáže,“ konstatoval.
Mgr. Vít Rakušan
Filip Turek je ostuda na jakémkoliv ministerském postu.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 26, 2025
Andrej Babiš jeho přesunem ze zahraničí na životní prostředí ukázal slabost. Ví, že je to špatný kandidát, ale úplně odmítnout ho nedokáže.
Přidal se i europoslanec STAN Jan Farský.
„Z bláta do louže. Turek je nezpůsobilý na jakékoliv ministerstvo. Ostudu na resortu životního prostředí neschová. Tohle je celé špatně. A o řešení střetu zájmů jsme se zase nic nedozvěděli. Cena za nevydání Andreje Babiše spravedlnosti je vysoká. Platíme ji ostudou všichni,“ konstatoval Farský.
Z bláta do louže. Turek je nezpůsobilý na jakékoliv ministerstvo. Ostudu na resortu životního prostředí neschová. Tohle je celé špatně. A o řešení střetu zájmů jsme se zase nic nedozvěděli. Cena za nevydání Andreje Babiše spravedlnosti je vysoká. Platíme ji ostudou všichni. pic.twitter.com/WMzKMIcSJ9— Jan Farský (@JanFar_sky) November 26, 2025
„Turek a Macinka, kteří se chovají spíš jako nevycválaní puberťáci než jako představitelé dospělé politické odpovědnosti, nemají ve vládě co dělat. Jejich ‚Motoristé‘ nejsou žádný občanský spolek, ale pravicově-extremistická subkultura, která si libuje v agresi, misogynii, rasismu, islamofobii a nenávisti vůči LGBTQ+ lidem. Tito samozvaní ‚nacističtí dandy boys‘ otevřeně pohrdají demokracií, občanskou společností, právním státem i základními hodnotami rovnosti a respektu. Vláda nesmí být útočištěm pro jedince, kteří normalizují nenávist, útoky na menšiny a pohrdání lidskými právy. Nejde o názory – jde o elementární bezpečnost společnosti. Extremismus není názor. Extremismus je hrozba,“ konstatoval.
„Vláda není hřiště pro extremisty.“— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) November 26, 2025
Turek a Macinka, kteří se chovají spíš jako nevycválaní pubertáci než jako představitelé dospělé politické odpovědnosti, nemají ve vládě co dělat.
Jejich „Motoristé" nejsou zádný obcanský spolek, ale pravicově-extremistická subkultura, která… pic.twitter.com/fvX5CTSpDD
Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová to vidí stejně. „Pan Turek nepatří na žádné ministerstvo,“ napsala na sociální síti X.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Pan Turek nepatří na žádné ministerstvo.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) November 26, 2025
Ozval se také spisovatel a novinář z Respektu Ondřej Kundra.
„Filip Turek hajloval a schvaloval pokus o upálení malé romské holčičky. Tohle nejde vyřešit proházením si vládních křesel. Znovu opakuji, bavíme se o politikovi, který propaguje rasismus a násilí,“ konstatoval.
Filip Turek hajloval a schvaloval pokus o upálení malé romské holčičky. Tohle nejde vyřešit proházením si vladních křesel. Znovu opakuji, bavíme se o politikovi, který propaguje rasismus a násilí.— Ondrej Kundra (@okundra) November 26, 2025
Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni promluvil o „ministerstvu výtvarky“.
„Turek by byl ostudou i na ministerstvu výtvarky, kdyby jej pro něj Babiš zřídil,“ konstatoval Hůle.
Turek by byl ostudou i na ministerstvu výtvarky, kdyby jej pro něj Babiš zřídil— daniel hule ?? (@DanielHule) November 27, 2025
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) vytáhl „vtip roku“.
„Filip Turek ministr životního prostředí.“
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Vtip roku:— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 26, 2025
Filip Turek ministr životního prostředí
O slovo se přihlásil také končící ministr životního prostředí ve vládě Petra Fialy (ODS) Petr Hladík, na jehož místo by po Babišově vládní rošádě měl nastoupit právě Filip Turek.
„To je úplně obskurní. Filip Turek nemá žádnou kompetenci. Je to člověk, který vůbec ve vládě zasednout nemá. Je to otevřený rasista, homofob, člověk, který do 31 let nikde nepracoval, nedanil. Má 9 milionů ve schránce a my vůbec nevíme, jestli jsou zdaněné. Tam je tolik otázek, že Filip Turek vůbec nemá být členem vlády,“ zdůraznil v Událostech, komentářích České televize dosavadní ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Hladík se ministrem životního prostředí stal na jaře 2023. Nahradil svou kolegyni Annu Hubáčkovou, která Fialovu vládu opustila ze zdravotních důvodů.
Mgr. Petr Hladík
Turek ministrem životního prostředí?@hladikpe: To je úplně obskurní... nemá žádnou kompetenci... je otevřený rasista, homofob... do 31 nikde nepracoval, nedanil... má 9 mil. ve schránce...
Ministr v @UKomentare ?? pic.twitter.com/8h3kTAJ5qV
A když si tohle všechno přečetl Ivan Langer, ministr vnitra ODS ve vládě Mirka Topolánka, už to nevydržel. A vystoupil na obranu rodící se vlády Andreje Babiše.
autor: Miloš Polák