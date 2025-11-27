Bijte mě, ale tohle ne. Ivan Langer vystoupil proti Pavlovi

27.11.2025 8:51 | Monitoring

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš měsíc a půl po volbách předestřel veřejnosti složení své vlády. S konkrétními politiky. A konkrétně kolem Filipa Turka, nejprve kandidáta na ministra zahraničí a teď kandidáta na ministra životního prostředí, se strhla taková bouře, že se důrazně ozval i Ivan Langer, exministr vnitra za ODS. Zdůraznil, že sice není fanouškem Babišovy vlády, ale k tomu, co se strhlo nejen kolem Filipa Turka podle Langera nelze mlčet.

Bijte mě, ale tohle ne. Ivan Langer vystoupil proti Pavlovi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedové stran potenciální vládní koalice- Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka, ilustrační koláž

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10309 lidí
Andrej Babiš jasně vyhrál parlamentní volby a spolu s SPD a Motoristy složí většinu 108 poslanců, a s touto většinou chce vládnout. Cestu do Strakovy akademie, do sídla vlády, však blokuje mimo jiné spor o Filipa Turka.

Filip Turek je hlavní tváří Motoristů a od počátku se netajil tím, že pokud uspěje, chce být součástí vlády. V mezičase však Deník N upozornil na kontroverzní výroky Filipa Turka ze sociálních sítí. Některé staré 15 let, jiné staré jen dva nebo tři roky. Např. o věšení pirátů na lampy. Nebo o Natálce, v roce 2009 dvouleté romské holčičce, která se stala obětí žhářského útoku ve Vítkově na Opavsku. Terčem kritiky se stal i za svou sbírku předmětů z druhé světové války včetně předmětů nacistického státu.

17. listopadu 1989 se Turek objevil na Národní třídě, ale těsně za ním stál také člověk s transparentem, na němž stálo Nácek nám nebude krást svátek.

Foto: poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková

Za některé své výroky se Filip Turek omluvil a bránil se, že byl mladší a šlo o tzv. „telecí léta“. U jiných výroků, konkrétně u výroku o romské holčičce Natálce, kde bylo naznačeno, že to, že šlo o romskou holčičku, má být polehčující okolností, trvá na tom, že ho nenapsal.

Proti nástupu Filipa Turka na ministerstvo zahraničí a proti nástupu předsedy Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí proběhla i demonstrace.

Andrej Babiš na tento tlak reagoval tím, že ve vládních nominacích pozice Filipa Turka a Petra Macinky prohodil. Odpor proti Filipu Turkovi však v části společnosti nepolevil.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Končící ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09) nešetřil kritickými slovy.

„Výměna resortů nic neřeší. Problém není v tom, kam si Filip Turek sedne, ale že má být ve vládě. Ostudné je i to, že setrvává jako poslanec. Člověk, který hajluje, pohrdá demokracií a vyhrožuje lidem, je nepřijatelný jako ministr čehokoli a kdekoli. V Praze. V Paříži. I Londýně,“ vypálil Marek Ženíšek.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • ministr pro vědu a výzkum a inovace v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

Mlčet odmítl i ministr vnitra Vít Rakušan

„Filip Turek je ostuda na jakémkoliv ministerském postu. Andrej Babiš jeho přesunem ze zahraničí na životní prostředí ukázal slabost. Ví, že je to špatný kandidát, ale úplně odmítnout ho nedokáže,“ konstatoval.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

Přidal se i europoslanec STAN Jan Farský.

„Z bláta do louže. Turek je nezpůsobilý na jakékoliv ministerstvo. Ostudu na resortu životního prostředí neschová. Tohle je celé špatně. A o řešení střetu zájmů jsme se zase nic nedozvěděli. Cena za nevydání Andreje Babiše spravedlnosti je vysoká. Platíme ji ostudou všichni,“ konstatoval Farský.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 18409 lidí
Potomek slavné šlechtické rodiny Jiří Lobkowicz také vyložil svůj názor na Filipa Turka. I na Petra Macinku.

„Turek a Macinka, kteří se chovají spíš jako nevycválaní puberťáci než jako představitelé dospělé politické odpovědnosti, nemají ve vládě co dělat. Jejich ‚Motoristé‘ nejsou žádný občanský spolek, ale pravicově-extremistická subkultura, která si libuje v agresi, misogynii, rasismu, islamofobii a nenávisti vůči LGBTQ+ lidem. Tito samozvaní ‚nacističtí dandy boys‘ otevřeně pohrdají demokracií, občanskou společností, právním státem i základními hodnotami rovnosti a respektu. Vláda nesmí být útočištěm pro jedince, kteří normalizují nenávist, útoky na menšiny a pohrdání lidskými právy. Nejde o názory – jde o elementární bezpečnost společnosti. Extremismus není názor. Extremismus je hrozba,“ konstatoval. 

 

 

Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová to vidí stejně. „Pan Turek nepatří na žádné ministerstvo,“ napsala na sociální síti X.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

Ozval se také spisovatel a novinář z Respektu Ondřej Kundra.

„Filip Turek hajloval a schvaloval pokus o upálení malé romské holčičky. Tohle nejde vyřešit proházením si vládních křesel. Znovu opakuji, bavíme se o politikovi, který propaguje rasismus a násilí,“ konstatoval.

 

 

Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni promluvil o „ministerstvu výtvarky“.

„Turek by byl ostudou i na ministerstvu výtvarky, kdyby jej pro něj Babiš zřídil,“ konstatoval Hůle.

 

 

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) vytáhl „vtip roku“.

„Filip Turek ministr životního prostředí.“

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

O slovo se přihlásil také končící ministr životního prostředí ve vládě Petra Fialy (ODS) Petr Hladík, na jehož místo by po Babišově vládní rošádě měl nastoupit právě Filip Turek.

„To je úplně obskurní. Filip Turek nemá žádnou kompetenci. Je to člověk, který vůbec ve vládě zasednout nemá. Je to otevřený rasista, homofob, člověk, který do 31 let nikde nepracoval, nedanil. Má 9 milionů ve schránce a my vůbec nevíme, jestli jsou zdaněné. Tam je tolik otázek, že Filip Turek vůbec nemá být členem vlády,“ zdůraznil v Událostech, komentářích České televize dosavadní ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Hladík se ministrem životního prostředí stal na jaře 2023. Nahradil svou kolegyni Annu Hubáčkovou, která Fialovu vládu opustila ze zdravotních důvodů.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • ministr živ. prostředí v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

A když si tohle všechno přečetl Ivan Langer, ministr vnitra ODS ve vládě Mirka Topolánka, už to nevydržel. A vystoupil na obranu rodící se vlády Andreje Babiše.  

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
97%
2%
hlasovalo: 18041 lidí
„Nejsem, opravdu nejsem fanouškem rodící se nové vlády! Sledujíc síťové mačetování nad nominací Filipa Turka na pozici ministra životního prostředí, jen tak před spaním přemýšlím, v čem by měl být horší, než byla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková... a protože jsem přemýšlivá bytost, přemýšlím, v čem by měl být Robert Plaga horším ministrem školství, než Mikuláš Bek, v čem by měl být Adam Vojtěch horším ministrem zdravotnictví, než Vlastimil Válek, v čem by měl být Petr Macinka horším ministrem zahraničí, než Jan Lipavský, v čem by měl být Karel Havlíček horším ministrem průmyslu a obchodu, než Jozef Síkela, v čem by měla být ministryně pro místní rozvoj Zuzana Schwarz-Bařtipánová horší, než Ivan Bartoš a proč by nám měl ve vládě chybět třeba ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák... a protože se bojím, kam až bych ve svém přemýšlení mohl dospět, jdu raději spát! Bijte mne bijte, síťoví hrdobci!,“ uvedl Langer.

Psali jsme:

Krutílek (ODS): Na Turka v roli ministra MŽP jsem fakt zvědavý. Bez ironie
Výborný (KDU-ČSL): Babišovi jde jen o to, aby nebyl vydaný spravedlnosti
Zálom (Svobodní): Pro soudruha prezidenta je nepřijatelný Turek na jakémkoliv ministerstvu
Unikl záznam jednání o Turkovi. A obrázek Petra Pavla

 

Zdroje:

https://t.co/8h3kTAJ5qV

https://t.co/fvX5CTSpDD

https://t.co/WMzKMIcSJ9

https://twitter.com/DanielHule/status/1993947336264044905?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danusenerudova/status/1993679411875369344?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hladikpe?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanFar_sky/status/1993680176077537500?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/jirilobkowicz1/status/1993683810039345214?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/okundra/status/1993713536686866669?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/1993681158366707771?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/UKomentare?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Vit_Rakusan/status/1993683879228567929?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zenisek_m/status/1993681049767854095?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Člověk v tísni , Fiala , Hubáčková , KDU-ČSL , Kundra , Langer , ODS , Respekt , STAN , vláda , volby , Farský , Rakušan , SPD , Turek , ANO , Hůle , motoristé , Macinka , Hladík , Nerudová

Váš názor? (Hlasovalo 9 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Ivan Langer?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 80 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Ono se již stává pravidlem,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseHonzaSouček , 27.11.2025 10:36:29
že se ke každému Babišovu prdu vyjadřují "moudré hlavy" jako je Zdechovský, Danuše, Lobkowic, neviditelný ministr Ženíšek a don Dozimetr Rakušan. Ačkoli mně osobně Turek připadá jeko prototyp velkého macha, myslím si, že inteligencí převyšuje všechny jmenované. A to, že mu hysterická média přilepila nálepku "nácek" jen proto, že jacísi pofidérní lidé prý někde objevili jeho x let staré příspěvky na sociálních sítí, je jen důkazem toho, jak snadné je očernit kohokoli a jakkoli ho zdiskreditovat. Média za pomoci nastrčených a falešných důkazů mohou z kterékoli osoby udělat nácka, fašistu, pedofila, násilníka na ženách, rasistu. A i kdyby se prokázalo 100x , že to není pravda, nikdo tuto nálepku člověku již neodpáře.

|  28 |  0

Další články z rubriky

Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

11:33 Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

Konec pravice, postavené na ODS a TOP 09. To podle politologa Lukáše Valeše znamená rozhodnutí Marti…