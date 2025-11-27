Z Hradu nám přišel vážný odstavec k Filipu Turkovi

Osm týdnů po volbách a více než tři týdny po podpisu koaliční dohody sněmovní většina ANO, SPD a Motoristů sobě stále čeká na jmenování nové vlády. Ani středeční schůzka prezidenta Petra Pavla s předpokládaným premiérem Andrejem Babišem nepřinesla průlom, i když prezident už viděl nejen návrh nové vlády, ale i její programové prohlášení.
Námitky hlavy státu doposud směřovaly především k nominaci Filipa Turka na Ministerstvo zahraničních věcí. Argumentoval rozdílnými pohledy na zahraniční politiku, což může představovat problém, protože prezident se coby „reprezentant státu navenek“ na jeho zahraniční politice podílí rovněž.
Takové námitky nejsou nic nového, docházelo k nim prakticky vždy, když prezident a ministr zahraničí pocházeli z jiného politického tábora. Už v roce 1998 se prezident Václav Havel snažil dosáhnout, aby ve vládě Miloše Zemana nebyl ministrem zahraničí Jan Kavan. Václav Klaus měl výrazně rozdílné pohledy s Karlem Schwarzenbergem, Miloši Zemanovi se ve vládě Andreje Babiše podařilo dosáhnout, aby se ministrem zahraničí nestal Miroslav Poche.
Motoristé se tedy rozhodli ustoupit a Turka na ministra zahraničí nenavrhli. V nominaci, kterou přinesl na Hrad Andrej Babiš, byl do Černínského paláce kandidován Petr Macinka, předseda strany, který má se zahraniční politikou zkušenost díky dlouholeté práci v kanceláři prezidenta Václava Klause.
Filip Turek byl navržen na Ministerstvo životního prostředí. Tato nominace odpovídá i jeho zkušenosti z europarlamentu, kde působil ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a potravinovou bezpečnost.
Po středeční schůzce, která se protáhla, Andrej Babiš novinářům mezi sněhovými vločkami na druhém hradním nádvoří novinářům sdělil: „Prezident si myslí, že pan Turek nemá být členem vlády.“ A dodal, že hlava státu vidí překážku Turkova jmenování v „právních důvodech“.
Jeho verzi potvrdil i Deník N, který při brífinku zachytil detail jeho rukou psaných poznámek z jednání, kde bylo výslovně uvedeno „právní důvody“.
Tento prezidentův argument by byl novinkou, doposud se o žádných právních námitkách směrem k Filipu Turkovi nemluvilo. Prezident mluvil pouze o právních komplikacích u potenciálního premiéra Andreje Babiše, daných jeho vlastnictvím společnosti Agrofert a potenciálním střetem zájmů.
Podmínky způsobilosti k výkonu vládní funkce jsou formulovány v ústavě. „Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon,“ uvádí článek 70.
Zákonných ustanovení, vymezujících podmínky pro nabytí ministerské funkce, je několik. Z občanského zákoníku vyplývá nutnost být způsobilý k právním úkonům, člen vlády musí být občanem České republiky. Zásadní překážkou může být neslučitelnost vládní funkce s jinými ústavními funkcemi.
Z ústavy vyplývá neslučitelnost s funkcí prezidenta a soudce, ze zákonů pak inkompatibilita s funkcí ombudsmana, ústavního soudce, člena bankovní rady ČNB nebo v Nejvyšším kontrolním úřadě. Také paralelně nemůže být starostou, místostarostou nebo obecním či krajským radním.
Ministr také nesmí být příslušníkem armády, policie nebo jiného bezpečnostního sboru. V případě armády nesmí být v činné službě.
Člen vlády je současně podle zákona o střetu zájmů omezen v možnostech podnikání. Nesmí být členem statutárního orgánu obchodní korporace nebo vykonávat jinou podnikatelskou činnost, vnímanou jako konflikt zájmů. O tomto střetu se již diskutovalo v souvislosti s Andrejem Babišem a Agrofertem, a napsalo se o tom mnohé.
V případě Filipa Turka se ale až do středy neobjevila žádná pochybnost, že by kteroukoliv z těchto zákonných podmínek nesplňoval či nemohl naplnit zákonné předpoklady k jejich splnění.
„My si nejsme vědomi právní překážky, která by měla bránit jmenování Filipa Turka členem vlády. Je to bezúhonný člověk bez ohledu na pokusy o skandalizaci jeho osoby v médiích,“ uvedl předseda Motoristů sobě Petr Macinka, který současně požádal prezidenta o schůzku, kde by se s těmito důvody seznámil.
Macinka dodal, že vnímá, že s Turkem mohou mít někteří problém na ministerstvu zahraničí. V případě Ministerstva životního prostředí ale tyto důvody odpadají. Není zde ani tak akutní otázka bezpečnostní prověrky, i když tento certifikát od NBÚ není požadován ani pro ministra zahraničí.
Turek disponuje čistým trestním rejstříkem, i když nakonec ani to není podmínka pro jmenování ministrem, a o jeho integritě vypovídá i to, že je držitelem zbrojního pasu.
V říjnu však čelil aféře s rasistickými příspěvky, které měly pocházet z jeho sociálních sítí, byť u některých z nich autorství popírá. Na základě článků v Deníku N, kde se tyto příspěvky objevily v grafické koláži, oznámila policie, že tyto výroky prověřuje. To však právní překážku jmenování nezakládá.
Z Hradu: Nedohledal jsem, že by pan prezident řekl
Vzhledem k tomu, že ani téměř 24 hodin po jednání Pavel – Babiš nebylo zjištěno, o jaké právní důvody se má jednat, obrátily se ParlamentníListy.cz přímo na prezidentskou kancelář.
Mluvčí prezidenta Vít Kolář uvedl: „Prezident má stále výhrady k nominaci Filipa Turka do vlády, ovšem nedohledal jsem, že by řekl, že jsou to překážky právní povahy. Své výhrady prezident několikrát formuloval veřejně,“ sdělil mluvčí.
ParlamentníListy.cz zjišťují reakci hnutí ANO či Andreje Babiše.
Z vyjádření mluvčího Hradu vyplývá, že prezident Petr Pavel má vůči jmenování Filipa Turka přetrvávající výhrady.
Od voleb Petr Pavel vůči Filipu Turkovi uplatňoval výhrady směřující k zahraniční politice a zastupování státu navenek, zejména případné bezpečnostní riziko a problémy s tajnými službami.
Uplatňoval ale i námitky obecnější povahy, které mohly přetrvat i na jiném ministerstvu.
Šlo zejména o kauzu Turkových mimořádně problematických výroků na sociálních sítích před mnoha lety. Šlo o komentáře, vnímané jako rasistické, sexistické či homofobní, a i příspěvky vnímané jako odkaz na nacistickou symboliku.
Prezident mluvil o „velké blamáži“ pro příští vládu, pokud by s touto kauzou byla spojována.
„Pokud se ukáže, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoli ministerské pozice,“ uvedl prezident v souvislosti s kauzou údajných smazaných příspěvků z Turkova facebooku v Deníku N.
autor: Jakub Vosáhlo
