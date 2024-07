Británie: Drtivé vítězství labouristů. Sunak padl, čeká se rezignace. Farage zvolen

Od časů konzervativní premiérky Margaret Thatcherové platí, že Britové dávají vládě relativně velký prostor, aby předvedla, co umí. Když se v roce 1979 stala premiérkou Thatcherová, Britové ponechali konzervativce u moci až do roku 1998, tedy 18 let. Poté dostal příležitost Tony Blair se svými labouristy, kteří zůstali u moci až do roku 2010, tedy 13 let. V roce 2010 otočili britští voliči kormidlem zpět ke konzervativní straně. Moci se ujal David Cameron. A toto období skončilo 4. července 2024. Včera Britové znovu rozdali politické karty. A jsou to podle všeho silné karty v rukou labouristů.

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9754 lidí podle BBC labouristé obsadí přes 400 křesel z 650 postů v britské dolní parlamentní komoře. Zvolený premiér Sir Keir Starmer svým příznivcům řekl: „Dokázali jsme to.“ Dosud vládnoucí konzervativci obsadí asi 130 křesel. Dosavadní premiér Rishi Sunak poznamenal, že pro stranu je to vystřízlivění. Kupříkladu ve Walesu konzervativci neobhájili ani jeden poslanecký mandát. V této časti Británie ztratili všech 12 dosavadních křesel.

„To by byl nejhorší výsledek pro konzervativce z hlediska počtu křesel v moderní historii, takže se očekává, že Sunak rezignuje,“ napsal k tomu server listu The Telegraph.

Liberální demokraté obsadí více než 60 postů a Skotská národní strana jen 8 křesel, což je vedle konzervativců další velký propad v přízni voličů. Oproti minulému volebnímu obdobní Skotská národní strana ztratila 38 křesel. Lídr Skotské národní strany John Swinney neskrýval zklamání. „Hluboce se omlouvám,“ sdělil podle deníku The Guardian svým stranickým kolegům i voličům.

„Z těchto těžkých časů se nevzpamatujete během okamžiku a my jsme se z nich nedokázali vzpamatovat během této volební kampaně a je mi hluboce líto, že právě takové situaci čelíme,“ řekl.

Křeslo získal i Nigel Farage jako lídr Reformní strany Velké Británie a přislíbil, že po příštích volbách se už u moci vystřídá on a ne konzervativci. Farage a jeho kolegové podle BBC prozatím získali 4 křesla ze 650.