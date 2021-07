Británie čelí další vlně migrace. Řešením má být i doživotní basa pro pašeráky

Do Velké Británie během června připlulo podle analýzy BBC více ilegálních migrantů než za celý rok 2019. Za pouhý měsíc jich mělo na britské ostrovy připlout přes dva tisíce, což by znamenalo, že do konce roku se při pokračování tohoto tempa může Británie potýkat až s 20 tisíci ilegálních migrantů, kteří se do země dostanou po vodě. Britská konzervativní ministryně vnitra Priti Patelová se chystá zakročit pomocí novely zákona o migraci. Země by tak mohla následovat příklad Dánska.

Británie tak v uplynulém měsíci hlásí ve vyloďování ilegálních migrantů nový rekord, Lamanšský průliv totiž podle analýzy BBC překonaly až dva tisíce z nich.



Pro porovnání je třeba napsat, že cestu přes průliv podniklo za měsíc více migrantů než běžně za rok, a to i před vypuknutím pandemie. Za celý rok 2019 bylo totiž zaznamenáno 1 890 migrantů, kteří do Spojeného království připluli na lodích.



Británie se zřejmě i vlivem těchto nelichotivých statistik chystá pro nový zákon upravující podmínky pro získání azylu. Ministryně vnitra Priti Patelová chystá předložit zákon, který by měl zavést legální cestu k vyvážení migrantů do třetích zemí do doby, než bude rozhodnuto o jejich žádosti o azyl. K podobnému kroku se již uchýlilo i například Dánsko. Fotogalerie: - Muzeum imigrace

Reforma imigračního systému by mohla umožnit i to, že by žádat o azyl mohli jen ti migranti, kteří by se do země dostali pouze legální cestou. Ve hře jsou i doživotní tresty pro pašeráky lidí, kteří pomáhají migrantům při nelegálním vstupu do země.



Návrhy narážejí na tradiční kritiku od levice, pokud by se však neuskutečnily žádné kroky, očekává se, že by migrace při aktuálním tempu dosáhla podle odhadů až toho, že by do Británie připlulo na lodích do konce roku 20 000 migrantů.



V rámci aktuálních počtů připluvších migrantů se ozývá i dlouholetý odmítač migrace a bojovník za brexit Nigel Farage s tím, že by mělo ministerstvo vnitra „jednoduše začít posílat lodě zpět do Francie, místo aby britské pohraniční síly fungovaly jako ‚taxislužba‘ pro nelegální migranty, které do teritoriálních vod Spojeného království často doprovází francouzské námořnictvo“. Francie však dlouhodobě vrácení migrantů, kteří připlují do Spojeného království z jejích vod, odmítá.

Over 70 migrants alone came in on this boat earlier, numbers are rising fast. pic.twitter.com/atfG9QtSdh — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 29, 2021

