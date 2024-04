Brusel je pro lidi cizí? „Nevím, jak to zlomit,“ přiznal ministr ze STAN

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) tvrdí, že euroskeptická nálada v České republice je dána i špatnou komunikací. „Já mám pocit, že občas neumíme skutečně komunikovat v jednotlivých úrovních,“ uvedl Dvořák, že je potřeba zlepšit vysvětlování, co se v Bruselu vlastně dělá. Jenže Dvořák podle svých slov vlastně ani neví, „jakým komunikačním způsobem efektivně tohle zlomit“.

Dvořák se minulý týden účastnil v Hradci Králové veřejné debaty na téma dvacet let ČR v Evropské unii. Otázka padla i na špatnou komunikaci evropských témat a rostoucí euroskepticismus v Česku. „Já si myslím, že ta zásadní slabina je v tom, že jsme se naučili přemýšlet o tom, že Brusel je něco cizího, nepřátelského, daleko od nás, čemu máme pokud možno škodit a rozhodně ne důvěřovat,“ uvedl ministr pro evropské záležitosti.

A podle Dvořáka je to dáno právě i špatnou komunikací. „Já mám pocit, že občas neumíme skutečně komunikovat v jednotlivých úrovních, lidi z Parlamentu, lidi z Evropské komise, lidi z evropských struktur neumějí vysvětlovat a povídat, co vlastně tam ta která struktura dělá, a naopak je zahlcujeme technicistními detaily, kterým skoro nikdo nerozumí, a pak z toho vyleze ta zkratka, že tam řešíme zahnutý banán,“ uvažoval Dvořák.

Řešení ale ministr pro evropské záležitosti nepředložil a recept na kýžené zlepšení komunikace nenabídl. „Tohle schéma přemýšlení je ten největší problém, se kterým se potýkáme, a nevím, jakým komunikačním způsobem efektivně tohle zlomit, ale bohužel na to narážíme pořád. Přirovnání Bruselu k Moskvě a tohle všechno, mně to přijde absurdní, ale bohužel se s tím potýkáme, protože to je jakési dědictví od samého počátku, kdy u nás byl módní euroskepticismus a vydržel,“ dodal Dvořák, že mnoho lidí v Česku nemá důvěru k západním strukturám dlouhodobě.

