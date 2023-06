Bruselská armáda kazatelů s karabáči. A jako odpověď přišel emotikon hovínka, tleská Žantovský

TÝDEN V MÉDIÍCH Nezvykle ve snůšku absurdit se tentokrát přeměnil přehled mediálních zajímavostí uplynulého týdne. Dvě z nich zasahují do historie, s níž už nyní mnozí nakládají, jak se jim zrovna zamane. A klidně vám smažou příspěvek, ačkoli to, co nazývají konspirační teorií, je ve skutečnosti nezpochybnitelný historický dokument. „Rozumím tomu tak, že jde o další důkaz všeprostupující cenzury, která vládne nad našimi činy a chce vládnout i nad našimi myšlenkami,“ komentuje Petr Žantovský cenzorský zásah proti členu Poslanecké sněmovny.

Nejnovější přehled mediálních událostí je zaměřen jen a jen na ty, které se vyznačují neslučitelností s realitou a které člověk se zdravým rozum posoudí jako nesmyslné. „Jedna z největších absurdit našich dní: Německá policie vyšetřuje rockového hudebníka Rogera Waterse (ex-Pink Floyd) kvůli údajnému podezření z šíření nenávisti proti určité náboženské, národnostní nebo etnické skupině, protože kostým, v němž vystoupil na tamních – ale nejen, třeba také v Praze – koncertech, Němcům prý připomínal uniformu, jakou nosili důstojníci nacistické organizace SS. Z toho si tamní mravokárci, odchovaní desítkami let masáže, která jim vštěpovala dědičnou vinu za koncentráky a Hitlera, odvodili, že Waters patrně propaguje nacismus,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Vzápětí zdůrazňuje, že nic by nemohlo být vzdálenější pravdě. „Pokud si někdo dal tu práci a sledoval Watersovo celoživotní hudební působení, dobře ví, že Watersův otec Eric Fletcher Waters (1914–1944) padl 18. února 1944 (necelý půlrok po Rogerově narození) ve druhé světové válce v bojích u Anzia v Itálii. Roger Waters byl touto událostí, která jej provází celý život, velice ovlivněn a na ztrátu svého otce narážel v mnoha skladbách, které později složil (od ‚Corporal Clegg‘ přes ‚Free Four‘ až po ‚When the Tigers Broke Free‘ a ‚The Fletcher Memorial Home‘). Témuž věnoval celé album Pink Floyd The Final Cut z roku 1983,“ připomíná mediální analytik.

Waters to schytává ne za nacismus, nýbrž za antinacismus

Onen inkriminovaný kostým pochází z filmu The Wall, „V něm Waters alegoricky vyjadřuje odpor k fanatismu násilných režimů (zjevně nacismu) a v písni In The Flesh zpívá tato slova: ‚Jsou tu dnes nějací podivíni (queer – homosexuálové)? Postavte je před Zeď! Támhle je jeden, který se mi vůbec nelíbí. Postavte ho před Zeď! A tamhle ten vypadá jako Žid! A tamhle ten je černej! Kdo sem pustil tu sebranku? Támhle jeden kouří joint. A támhleten má fleky! Kdyby bylo po mém, všechny bych vás nechal postřílet!‘ Jenže pozor: ta slova vyslovuje dramatická postava, Waters je zde hercem v jevištním díle. Navíc z celého hereckého a režijního podání je zjevné, že jde o ironii, o odpor k tomu, co ta slova reprezentují, vysloví-li se vážně. Němci teď tedy věší Waterse na mediální vrata ne za nacismus, nýbrž za antinacismus,“ žasne Petr Žantovský.

Bere to tak, že kdybychom chtěli ctít „logiku“ těch Němců, které k Watersovu vystoupení takto přistupují, pak zakážeme vše, kde se zachází s tématem nacismu v nadsázce či obecně umělecké podobě. „Třeba takový Mein Kampf, hra George Taboriho. Aby bylo jasno, nejde o dramatizaci Hitlerovy knihy, nýbrž o tragickou divadelní grotesku, která je hrána na světových jevištích od roku 1987, kdy měla premiéru ve vídeňském Burgtheatru. Hitler v ní figuruje jako jedna z ústředních postav – vedle dvou Židů, příběh začíná v době Hitlerových raných roků v Rakousku, v chudobě a ve snaze stát se malířem – a ústí v děsivý obraz budoucího tyrana,“ líčí mediální odborník.

Ještě že pro nás vždycky někdo najde nejvhodnější řešení…

Zajímalo by ho, pokud by dnes někdo chtěl vzít doslova ony hloupé „kritiky“ Watersova díla, jak by se asi vypořádal s replikou z prvního dějství zmíněné divadelní grotesky Mein Kampfu. „Zní totiž takhle: ‚Cením si tvé pomoci, Žide. Až přijde má doba, přiměřeně se ti odměním. Najdu pro tebe nejvhodnější řešení.‘ Že je to umělecká licence? Jistě. A Watersův spektákl není? Kde je rozdíl? Ach ano, zapomněl bych. Waters je dnes jedním z nejhlasitějších kritiků expanzivní a válečnické politiky Spojených států. A to se nesmí. Zase už se něco nesmí. Ještě že pro nás vždycky někdo najde nejvhodnější řešení…“ podotýká Petr Žantovský.

A také pro druhé téma sahá zpátky do temných dějin Německa a světa. „Poslanec SPD Jiří Kobza se účastnil diskuse na portálu Seznam Zpráv. Konkrétně tam odkázal na jeden historický dokument, projev Reinharda Heydricha k protektorátním ministrům a dalším účastníkům z Černínského paláce 2. října 1941, tedy vzápětí po Heydrichově nástupu do funkce říšského protektora. Heydrich zde nastínil budoucnost Evropy, českého ‚prostoru‘ a obyvatel, a rovněž základní rysy nacistické propagandy, která to všechno bude provázet ve stylu kobercového náletu,“ konstatuje mediální analytik.

Poslanec dostal varovný mail, že prý narušuje chod diskuze

Přiznává, že nechápe, proč Jiří Kobza obdržel od Seznam Zpráv tento email: „V souladu se Smluvními podmínkami byl váš příspěvek smazán, neboť narušuje chod diskuze z jednoho či více následujících důvodů:

Odkazujete na stránky porušující českou legislativu a weby, které jsou vedeny například na seznamu NFNZ či iniciativ Nelež a Konspiratori.sk, či kopírujete texty z těchto stránek.

Soustavně šíříte konspirační teorie a narativy.

Opakovaně vkládáte identický příspěvek.

Příspěvek je celý napsaný velkými písmeny či obsahuje nadměrné množství znaků, jako jsou emotikony nebo interpunkční znaménka.

Příspěvek nekomentuje námi publikovaný text, ale témata, která s jeho obsahem nesouvisí, záměrně odvádí pozornost od podstaty věci.

Příspěvek se vyjadřuje k administraci diskuzí, nikoli k tématu diskuze.

Opakovaně se snažíte provokovat ostatní účastníky diskuze.

Zneužíváte diskuzi k šíření reklamy. Při opakovaném porušování Smluvních podmínek vám může být udělen dočasný nebo trvalý ban.“

Žádné konspirační teorie, ale pravý historický dokument

Vzhledem k tomu, že Petr Žantovský Heydrichův projev nejen dobře zná, ale zařadil si ho i do své knihy dokumentů z éry nacismu (Svět včerejška, dneška a…, vydalo nakladatelství Beskydy 2020), musí na varovný email Seznam Zpráv reagovat: „Nějak jsem si neuměl odpovědět, v jakém ohledu se jeho připomenutím dostalo Jiřímu Kobzovi té pochybné cti být cenzurován. Vezmu to postupně:

Kobza nešíří žádné konspirační teorie, nýbrž nezpochybnitelný historický dokument, i kdyby všichni factcheckeři celého světa jeho autenticitu popírali od rána do večera.

Příspěvek není psán verzálkami, neobsahuje emotikony a interpunkce je tam právě tolik, kolik vyžaduje česká gramatika.

Příspěvek neodvádí od podstaty věci, nýbrž ji doplňuje a uvádí do historického kontextu (to už se nesmí?)

Pokud příspěvek provokuje jiné účastníky diskuse, pak to je zpráva o těch účastnících, nikoli o Jiřím Kobzovi

Pokud Seznam Zprávy považují historický dokument o nacismu za šíření reklamy, pak už nerozumím vůbec ničemu.“

Důkaz cenzury, která chce vládnout i nad našimi myšlenkami

Hned se však opravuje. „Anebo vlastně ano, rozumím. Je to další důkaz všeprostupující cenzury, která vládne nad našimi činy a chce vládnout i nad našimi myšlenkami. Pokud to někomu připomíná Orwella, StB, Gestapo a další takové, nebude to asi náhodou. Mimochodem, celý text Heydrichova projevu najdete na stránkách RVP.cz, což je metodický portál poskytující vzdělávací materiály pedagogům v rámci Rámcových vzdělávacích plánů v gesci Ministerstva školství. Myslím, že by si tento úřad měl nějaký přičinlivý kádrovák vzít do parády. Začít může třeba u toho Heydricha. Najde jej zde,“ odkazuje Petr Žantovský na zdroj.

No a nakonec nabízí další absurditu z Absurdistánu, o níž píše v článku pod titulkem „Konec kodexu o dezinformacích. Twitter po roce skončí v EU s jeho naplňováním“ server iDnes. „Oč jde? Americká společnost Twitter se rozhodla nadále nenaplňovat unijní kodex o dezinformacích, jak uvedl v pátek eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Ani to podle něj ale firmu provozující stejnojmennou sociální síť prý nezbavuje povinností v této oblasti. ‚Twitter opouští dobrovolný kodex EU proti dezinformacím. Závazky však zůstávají. Můžete utíkat, ale nemůžete se schovat‘, napsal výhružně Breton na Twitteru,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Twitter se prostě vymaňuje z eurokratického chomoutu

Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton také připomněl, že od 25. srpna bude boj proti dezinformacím podle nového unijního Aktu o digitálních službách (DSA) povinností, kterou jsou evropské orgány připraveny vymáhat. Firmám v případě jeho nedodržování hrozí značné pokuty. Twitter, který po loňském převzetí miliardářem Elonem Muskem propustil většinu zaměstnanců a nemá již oddělení pro komunikaci s médii, na otázku Reuters k tématu reagoval jen automatizovaným e-mailem s emotikonem hovínka.

„Je milé vidět, že aspoň někdo v tom našem blázinci příkazů, zákazů, povelů a trestů zůstal při smyslech a při – byť trochu černém – humoru. Twitter se prostě vymaňuje z eurokratického chomoutu, protože zřejmě pochopil, že to škodí jeho vlastním zájmům, především finančním. Těším se na to, jak nastoupí armáda karatelů a kazatelů z Bruselu, v rukou biče, karabáče, sudlice a protokoly o zločinech proti tomu, čemu EU říká ‚legislativa‘, a mačká z Muska poslední krvavý dolar, zatímco mu přihání zástupy zájemců o elektroauta, protože jiná v EU nebudou v dohledné době smět jezdit. No, není to absurdní, jak pravil vojín Kefalín na rozloučenou s majorem Terazkym? A jak odpověděl Terazky? Tak nějak po evropsku: ‚A čo vy si predstavujetě pod takým slovom absurdný?‘ uzavírá Petr Žantovský první červnový přehled mediálních zajímavostí.

