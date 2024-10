Buď se mnou, nebo s Fialou. Okamura a dilema pro Babiše

Okamura v rozhovoru pro TV Nova zhodnotil výsledky krajských voleb, které označil za velký úspěch. „Co se týká krajských voleb, uspěli jsme. Z devíti krajů jsme se dostali do zastoupení ve dvanácti krajích, aktuálně jsme ve dvou vládních koalicích, budeme vládnout v kraji Vysočina a v Olomouckém kraji a možná ještě v dalším,“ uvedl Okamura.

Volby podle něj ukázaly, že SPD má koaliční potenciál, což chce prokázat i po sněmovních volbách v příštím roce. „Ukázalo se, že SPD má koaliční potenciál a že jsme připraveni vládnout, jsme připraveni prosazovat lepší životy občanů i na krajské úrovni. No a teď budeme pracovat dál, abychom mohli vystřídat FialovU vládu a po příštích parlamentních volbách mohli zlepšovat životy lidí i z vládních lavic,“ prohlásil Okamura.

Tomu podle jeho slov nevadí, že v některých krajích, například v Pardubickém kraji, byli vykroužkovaní dva kandidáti PRO a z SPD se nedostal do zastupitelstva nikdo. „To je přece úplně jedno, kdo byl kde vykroužkován z koaliční kandidátky, protože je každému jasné, že kdyby tu kandidátku nevedlo SPD, tak se přes pět procent nedostane nikde. A my jsme také díky té spolupráci posílili a za to jsem rád. Je dobře, že některé osobnosti byly vykroužkovány, alespoň se ukázalo před sněmovními volbami, kdo má kolik preferenčních hlasů. O další spolupráci určitě jednáme, protože se to osvědčilo,“ byl spokojený Okamura a dodal, že do parlamentních voleb ale určitě půjde SPD samostatně.

Podle Okamury se maximálně může stát, že na kandidátce SPD budou někteří zástupci jiných stran, se kterými kandidovali v krajských volbách. „Opakuji, ta spolupráce se osvědčila, takže my teď povedeme rozhovory, zda neumístíme některou osobnost z těchto stran na kandidátku SPD,“ uvedl Okamura, který už prý na plný výkon připravuje kampaň právě pro volby v roce 2025.

„Jdeme do toho naplno, chceme uspět, chceme být součástí příští vlády, abychom vrátili lidem to, co jim Fialova vláda vzala, vrátíme jim peníze a spokojenější život, a to jak občanům, tak firmám,“ prohlásil Okamura, který prý nevylučuje povolební spolupráci se žádnou ze stran kromě všech stran Fialovy pětikoaliční vlády.

Okamura reagoval také na slova předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové, že si neumí představit spolupráci s SPD, která trvá na referendu o vystoupení z Evropské unie. „Takže tímto vlastně hnutí ANO říká, že bude chtít skládat koalici s ODS, protože ať se podíváme na jakékoliv průzkumy, pro většinu ve Sněmovně existují jen dvě možnosti pro ANO, koalice s SPD, nebo se SPOLU,“ vypočítával. Ostatní subjekty jako STAČILO! nebo Motoristé a Přísaha a také SOCDEM podle něj budou mít těžké překročit hranici pěti procent nebo deseti procent pro volební koalici. „Ale uvidíme, zajíci se počítají až po honu,“ dodal Okamura.