Bude poprava? Michálek žehlí průs*r uvnitř strany, Peksa dal ultimátum

Pod předsedou poslaneckého klubu Pirátů se houpe židle. Jeho straničtí kolegové o něm tvrdí, že se chová arogantně a měl by z vysoké funkce zmizet. Nijak mu neprospívá ani kauza jeho přítelkyně, pražské zastupitelky Michaely Krausové, která se scházela s manažerem reklamní firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem, obviněným v korupční kauze. Nepřiznala to však svým kolegům, kteří se zaklínají transparentností, ani veřejnosti.

Každý den není posvícení. Občas má člověk, jak se říká, den blbec. A zdá se, že takovým obdobím si prochází i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, kterého část jeho stranických kolegů vyzvala, aby se stáhl z vedení strany.

Vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková rozpoutala diskusi příspěvkem, v němž hovoří o Michálkově arogantním jednání a psychické šikaně podřízených. Europoslanec Mikuláš Peksa chce za měsíc rezignovat na funkci místopředsedy, pokud jím Michálek zůstane, napsala ČTK.

„Předně chci říci, že jsem nikoho nešikanoval. Mám vysoké nároky na výkon lidí. Myslím si totiž, že mám zodpovědnost vůči lidem. Máme pouze čtyři roky, abychom dotáhli do konce program, který jsme voličům slíbili. Chci, abychom tady odváděli výbornou práci. Je pravda, že jsem na lidi tvrdý, ale současně nejsem bezohledný,“ uvedl Michálek. Rezignaci dva měsíce před koncem volebního období by považoval za nesmyslnou, straně se podle něj daří výborně.

Koláříková podala podnět na odvolání Michálka z funkce místopředsedy. V anketě na fóru byly dnes v 15:30 dvě třetiny ze zhruba 300 hlasujících pro zahájení jednání o této věci. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal uvedl, že jednání zahájí zřejmě dnes večer. Hlasování o odvolání Michálka by pak podle něj následovalo mezi 1. a 4. listopadem. Vyjádřil ale pochyby o tom, že by následně strana zvolila nového člena předsednictva vzhledem k lednové řádné volbě.

„Podnět, který byl založen, se primárně týká emočního problému. V podnětu i ve vyjádření některých lidí cítím rovinu osobní, která souvisí s tvrdým vyjednáváním o rozpočtu Pirátské strany na příští rok. Já mám na starosti kasu Pirátské strany a ručím za to, že se strana nebude zadlužovat,“ řekl místopředseda.

Peksa při Michálkově kritice mimo jiné uvedl, že někteří členové se báli, brečeli, nemohli spát. „To se stalo historicky jednou, že jeden člověk se v Pirátské straně rozbrečel. A mě to velmi mrzí. Mně samozřejmě také záleží na tom, aby v Pirátské straně dobře fungovala komunikace, nicméně je to emoční záležitost. Není to věc, která by se měla řešit nějakými podněty nebo mediálními vyjádřeními,“ sdělil Michálek.

„Ve všech stranách jsou osobní spory nebo spory, které se týkají politiky. To si myslím, že je normální. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby se členové strany soustředili na to, aby si spory vyřídili osobně, a ty věci vždycky nezveřejňovali. Myslím si, že to úplně nepřispívá tomu, abychom drželi pozornost na politických tématech, která považujeme za prioritní,“ poznamenal.

O Michálkově odvolání z pozice místopředsedy strany hlasovali členové ve vnitrostranickém referendu i před dvěma lety. Za šéfa poslanců se tehdy postavily zhruba tři čtvrtiny hlasujících. Část straníků Michálkovi tehdy vyčítala, že z Nejvyššího správního soudu potají stáhl stížnost na sněmovní volby.

Michálka se zastal i předsesda Pirátů Ivan Bartoš.

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek se velkou měrou podílel na úspěchu strany, sociální vazby a empatie ale nebyly nikdy jeho silnou stránkou. Novinářům to dnes řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš v reakci na vnitrostranické obvinění Michálka z nevhodného chování ke členům. Neřekl, zda podpoří návrh na Michálkovo odvolání. Podotkl také, že vnitrostranické rozepře jsou v každém politickém uskupení a že to není důvod omezovat přístup do veřejného internetového fóra Pirátů.

„Jakub Michálek je ve straně od jejího začátku, náš úspěch ve volbách, úspěch v Poslanecké sněmovně i rostoucí preference jsou velkým dílem jeho zásluha, jeho pracovitosti,“ řekl Bartoš.

Připomněl, že Michálek je jedním z pěti členů republikového předsednictva Pirátů. „Jeho silné stránky jsou pracovitost, tvrdost ve vyjednávání, píle. Na druhou stranu sociální vazby nebo empatie nejsou silnou stránkou Jakuba Michálka. Ale předsednictvo je kolektivní orgán a ten mix zvolených lidí se navzájem doplňuje,“ řekl.

„Naše práce ve Sněmovně, úspěch ve volbách do Evropského parlamentu i úspěchy v komunále svědčí o tom, že ta strana je celkově řízena dobře. Vždy je prostor na zlepšení i na sebereflexi, já do jisté míry i tento členský podnět tak chápu,“ řekl Bartoš. Připomněl, že členové strany budou moci vyjádřit svou spokojenost s vedením na lednovém zasedání celostátního fóra Pirátů v Ostravě.

Bartoš zaznamenal i vyjádření europoslance Mikuláše Peksy, že se vzdá funkce místopředsedy Pirátů, pokud nebude Michálek odvolán. Vnímá to jako gesto a vyjádření toho, že je problém pro Peksu důležitý. Nemyslí si ale, že by případná změna ve vedení Pirátů dva měsíce před volbou nového předsednictva zásadně ovlivnila fungování strany.

Předseda Pirátů také vyloučil omezování přístupu do veřejného internetového fóra Pirátů. „Otevřenost je největší devizou, kterou jsme přinesli,“ řekl. „Já si myslím, že i tím dialogem, který ve straně vedeme dlouhodobě, se ta strana vnitřně vyvíjí,“ doplnil.

Diskusi o odvolání Michálka rozpoutala vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková příspěvkem, v němž hovoří o Michálkově arogantním jednání a psychické šikaně podřízených. Michálek novinářům řekl, že nikoho nešikanoval, má ale vysoké nároky na výkon lidí. Rezignovat na funkci místopředsedy Pirátů nehodlá, v lednu se ale o znovuzvolení ucházet již nebude a chce se soustředit na práci předsedy poslaneckého klubu.

