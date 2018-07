Budeme dřít, ale prachy shrábne někdo jiný. Ekonom tvrdě popsal, jak dnes vypadá česká ekonomika

Aleš Michl svůj komentář začal příkladem úspěšné české malosériové výroby kol Festka, aby ilustroval důležitost marže. „Marže je důležitá. Apple třeba loni ve čtvrtém čtvrtletí měl podíl na trhu prodaných chytrých telefonů v celém světě 18 procent, Samsung prodával víc. Ale Apple bral 87 procent ze všech zisků výrobců mobilů – díky velké marži, o které se může ostatním jen zdát,“ píše ekonom Michl.

Anketa Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes? Věřím 15% Nevěřím 85% hlasovalo: 2382 lidí

Poté čtenáři poskytuje výčet top deseti českých výrobků, které šly v roce 2017 v největším objemu na export. Jde povětšinou o různé komponenty do větších celků, jako například autodíly. „První jsou auta, ale pak to jsou hlavně součástky, díly, polotovary. Děláme super výrobky. Ale tím, že většina jsou díly, můžeme si nechat zdát o marži, jakou má Apple. Produktů typově jako Festka bychom potřebovali více – dá se na nich hodně vydělat,“ vysvětluje Michl.

„Řada českých firem připomíná domestiky pro německé firmy – dáváme jim dodávky, smontují to, přidají si marži a vyvezou to do Číny, Ameriky nebo zbytku Evropy. Na tohle dojela Itálie. Její export se strukturou hodně podobá čínskému. Překrytí italského a čínského exportu je nyní kolem 59 procent. Pro srovnání, Německo má s Čínou shodný export ze čtyřiceti procent. V Česku se to moc neměří – poslední data jsou za rok 2008, kdy ta podobnost s Čínou vycházela podobně jako v Německu,“ vypočítává ekonom Michl.

Fotogalerie: - Zkouška sirén

Jakmile má země export podobný tomu čínskému, je pro ni velmi těžké mu konkurovat. Michl poté ilustruje na příkladu Itálie, proč je to pro stát nebezpečné. Zatímco Italský export mezi lety 2000 a 2016 rostl v celkovém objemu o 34 procent (v Německu za stejné období o 112 procent), tak italský podíl na světovém exportu se propadl ze 3,4 % na 2,9 %. Navíc Italům málo roste produktivita práce, zato se hodně zvyšují mzdy. „Když mzdy rostou výrazněji než produktivita a vy k tomu máte ještě velkou podobnost výrobků s Čínou, těžko se dýchá…,“ shrnuje Michl.

A co podle něj hrozí Čechům? „Když ta podobnost s Čínou naopak poroste a jednou nám mzdy vystřelí výrazně nad růst produktivity práce, dopadneme jako Itálie. Budeme dřít, ale větší část money, love, škváry, prostě prachů shrábne někdo jiný,“ věští Michl.

Psali jsme: Ty šmejde! Kalouskovi a jeho přátelům se stala na katolické pouti nepěkná věc Ruský vliv? Houby! Koupí nás Čína! Analýza hovoří jasně Ale oni nepili šampaňské. Disident vytáhl na obranu Václava Havla Novičok: Dva lidé byli prý otráveni omylem. Leží ve stejném špitále jako Skripalovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak