Budoucí vláda sestavila program. A už je řev. Kvůli ČT

31.10.2025 19:55 | Monitoring

Budoucí vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje zrušit poplatky za veřejnoprávní média, jak stojí v programovém prohlášení, které vznikající koalice poslala na Hrad. Tento záměr vyvolal bouřlivé reakce. Kritici vyjadřují obavy z možného znárodnění médií a jejich financování ze státního rozpočtu. Zrušení poplatků vnímají jako hrozbu pro nezávislost médií a nástroj k šíření vládní propagandy po vzoru Maďarska či Slovenska.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka České televize

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek na Hrad programové prohlášení vlády. Dokument má celkem 38 stran, rozdělen je do jednotlivých kapitol. Mezi pět priorit nový kabinet zařadil levnější energie, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení, funkční sociální systém včetně spravedlivých penzí a bezpečnost země.

Rodící se koalice také plánuje zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Chce, aby na jejich hospodaření dohlížel Nejvyšší kontrolní úřad, za prioritu označuje zachování nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.

Dále koalice slibuje zavést veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace a u těch, které provozují politickou činnost a jsou financovány ze zahraničí, zavést povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. Cílem je zabránit využívání veřejných peněz pro politický aktivismus, neboť neziskové organizace sice mohou své názory prosazovat, ale neměly by tak činit z prostředků daňových poplatníků.

Programové prohlášení, na rozdíl od dřívějších návrhů některých stran, nezmiňuje sloučení médií ani jejich přímé financování ze státního rozpočtu, které je vnímáno jako krok vedoucí k podřízení médií vládě a ztrátě jejich veřejnoprávního statusu.

Budou šířit „Babišovu propagandu“

Plánované zrušení koncesionářských poplatků už komentují lidé na sociálních sítích. Zatímco jedni je vítají, jiní poukazují na údajná úskalí.

„Programové prohlášení budoucí vlády ANO - SPD - Motoristé skrývá nenápadnou větu: ‚Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média...‘ O tom, jak budou financována, se hlasitě mlčí. Zdá se, že zápas o nezávislost a ekonomickou udržitelnost médií veřejné služby právě začal,“ napsal na síti X ministr kultury a místopředseda ODS Martin Baxa.

„K programu vznikající vlády: Nezávislost ČT a ČRo nelze dosáhnout jejich financováním ze státního rozpočtu,“ přidala se europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).

A když byla jednou z diskutujících upozorněna, že koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média se platí pouze v 9 z 27 členských zemí Evropské unie a v 18 zbývajících státech se neplatí, odpověděla: „Skvělý příklad, díky! Třeba takové Slovensko nebo Maďarsko. Tam jsou už jen tzv. závislá média.“

Ke „zrušení poplatků – zestátnění médií“ se vyjádřil také proevropský aktivista Tomasz Peszynski. „Jestli si myslíte, že tím ušetříte, tak se zatraceně pletete... Ta média budou placena z našich daní. A budou z našich daní šířit Babišovu propagandu... Jako je tomu v Maďarsku,“ napsal na svém facebookovém účtu a přidal zvolání: „Hurá! Ušetřili jsme za poplatky.“

„Vznikající vláda chce zrušit koncesionářské poplatky. To je první krok k postátnění veřejnoprávních médií, jako v SK, PL a HU. Vláda též neříká, kde chce vzít těch zhruba 8 miliard Kč na pokrytí nákladů,“ vyjádřil se politický analytik Jiří Pehe na síti X.

 

Psali jsme:

Ministr Baxa: Zápas o nezávislost médií veřejné služby právě začal
„Prostě jste prohráli volby.“ U Moravce se tentokrát jelo až do konce
Babiš nastupuje. Witowská se obává o osud ČT
„Baxa to zas zpatlal“. Za podporu pro umělce nás popotahuje EU

 

autor: Naďa Borská

