Budoucí vláda sestavila program. A už je řev. Kvůli ČT

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek na Hrad programové prohlášení vlády. Dokument má celkem 38 stran, rozdělen je do jednotlivých kapitol. Mezi pět priorit nový kabinet zařadil levnější energie, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení, funkční sociální systém včetně spravedlivých penzí a bezpečnost země.
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala dopoledne na Hrad programové prohlášení vlády.— ČT24 (@CT24zive) October 31, 2025
?? Česká televize má text k dispozici. Má celkem 38 stran, rozdělen je do jednotlivých kapitol. Mezi pět priorit nový kabinet zařadil levnější energie, dostupné zdravotnictví,… pic.twitter.com/WuYK4Vzm7H
Rodící se koalice také plánuje zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Chce, aby na jejich hospodaření dohlížel Nejvyšší kontrolní úřad, za prioritu označuje zachování nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.
Dále koalice slibuje zavést veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace a u těch, které provozují politickou činnost a jsou financovány ze zahraničí, zavést povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. Cílem je zabránit využívání veřejných peněz pro politický aktivismus, neboť neziskové organizace sice mohou své názory prosazovat, ale neměly by tak činit z prostředků daňových poplatníků.
Programové prohlášení, na rozdíl od dřívějších návrhů některých stran, nezmiňuje sloučení médií ani jejich přímé financování ze státního rozpočtu, které je vnímáno jako krok vedoucí k podřízení médií vládě a ztrátě jejich veřejnoprávního statusu.
Budou šířit „Babišovu propagandu“
„Programové prohlášení budoucí vlády ANO - SPD - Motoristé skrývá nenápadnou větu: ‚Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média...‘ O tom, jak budou financována, se hlasitě mlčí. Zdá se, že zápas o nezávislost a ekonomickou udržitelnost médií veřejné služby právě začal,“ napsal na síti X ministr kultury a místopředseda ODS Martin Baxa.
Programové prohlášení budoucí vlády ANO-SPD-Motoristé skrývá nenápadnou větu: “Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média...” O tom, jak budou financována, se hlasitě mlčí. Zdá se, že zápas o nezávislost a ekonomickou udržitelnost médií veřejné služby právě začal.— Martin Baxa (@MartinBaxa2) October 31, 2025
„K programu vznikající vlády: Nezávislost ČT a ČRo nelze dosáhnout jejich financováním ze státního rozpočtu,“ přidala se europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).
K programu vznikající vlády:— Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 31, 2025
Nezávislost ČT a ČRO nelze dosáhnout jejich financováním ze státního rozpočtu.
A když byla jednou z diskutujících upozorněna, že koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média se platí pouze v 9 z 27 členských zemí Evropské unie a v 18 zbývajících státech se neplatí, odpověděla: „Skvělý příklad, díky! Třeba takové Slovensko nebo Maďarsko. Tam jsou už jen tzv. závislá média.“
Skvělý příklad, díky! Třeba takové Slovensko nebo Maďarsko. Tam jsou už jen tzv. závislá média.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 31, 2025
Ke „zrušení poplatků – zestátnění médií“ se vyjádřil také proevropský aktivista Tomasz Peszynski. „Jestli si myslíte, že tím ušetříte, tak se zatraceně pletete... Ta média budou placena z našich daní. A budou z našich daní šířit Babišovu propagandu... Jako je tomu v Maďarsku,“ napsal na svém facebookovém účtu a přidal zvolání: „Hurá! Ušetřili jsme za poplatky.“
„Vznikající vláda chce zrušit koncesionářské poplatky. To je první krok k postátnění veřejnoprávních médií, jako v SK, PL a HU. Vláda též neříká, kde chce vzít těch zhruba 8 miliard Kč na pokrytí nákladů,“ vyjádřil se politický analytik Jiří Pehe na síti X.
Vznikající vláda chce zrušit koncesionářské poplatky. To první krok k postátnění veřejnoprávních médií, jako v SK, PL a HU. Vláda též neříká, kde chce vzít těch zhruba 8 miliardy Kč na pokrytí nákladů— Jiří Pehe (@JiriPehe) October 31, 2025
autor: Naďa Borská