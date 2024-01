Budoucnost je v loajálních zaměstnancích, říká manažer a primáš v jedné osobě

Jeho tatínek pracoval v továrně uprostřed Uherského Hradiště dnes těžko uvěřitelných šestatřicet let. Na jeho odkaz navázal i Tomáš Zubr, který se po sbírání mnoha profesních zkušeností vrátil ke kořenům a dnes zastává funkci technicko-výrobního ředitele společnosti MESIT asd, která již více jak 70 let patří nejen k významným zaměstnavatelům na Slovácku, ale také firmám, kde se po celá desetiletí snoubí špičkový vývoj s pověstnými zlatými ručičkami tamních zaměstnanců. Nejen o tom, jaká byla cesta Tomáše Zubra do epicentra jednoho z významných hráčů českého vojenského, leteckého a dopravního průmyslu, ale i o tom, jak se snoubí strojírenská technologie s hrou na housle nebo jízdou na motorce, je následující reportáž.

reklama

Do MESITu z dílny rodinného domku

Jeho životní cestu ovlivnila nejen láska ke Slovácku a k folkloru, ale také předávání rodinného pouta k MESITu z generace na generaci. „Tatínek pracoval v MESITu v letech 1955 až 1991, tedy šestatřicet let, a ještě dnes u některých přístrojů narážím na jeho podpis na stále platných technologických postupech,“ popisuje ono rodinné pouto k MESITu dnes dvaapadesátiletý pokračovatel rodinné tradice a přidává svoji pouť za vzděláním.

„V pěti letech jsme se ze Sadů přestěhovali do Mařatic a nejbližší „základka“ byla 3. základní škola pod kopcem. Volbu střední školy pomohla rozhodnout cimbálovka a kamarádi, takže následovalo gymnázium v Uherském Hradišti. Vysoká škola technického směru byla jasná volba a Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině byla v té době jedinou školou v Československu zaměřenou na komunikační technologie. Vystudoval jsem obor Technický provoz telekomunikací a po letech jsem si doplnil další vzdělání, a to Master of Business Administration na Fakultě podnikatelské VUT Brno.“

Po svém otci získal Tomáš Zubr také vztah k elektronice a k motorkám. „Tatínek byl výborný technik a elektrikář a já jsem své mládí trávil s ním v dílně, která byla největší místností v našem domě. Vrtačky, pily, dva soustruhy, zdroje, generátor a osciloskop zaručovaly dostatek zábavy. Pod jeho vedením jsem vyrobil první „krystalku“, zesilovače, kombo k houslím, ale také modely lodí, železnice a různá letadýlka. Protože za mlada jezdil otec motokros, tak v dílně nikdy nechyběla motorka. Svoji první malou, upravenou motorku jsem dostal v osmi letech a trápil jsem ji pod tatínkovým dohledem na mařatském kopci. Takže elektronika, jemná mechanika a strojařina v jednom.“

Krédo? Slušnost a komunikace

Cesta do MESITu trvala poměrně dlouho. Na druhou stranu však získal spoustu pracovních zkušeností, které dnes může předávat svému zaměstnavateli. „Po vysoké škole jsem nastoupil u Telekomunikačních montáží Praha, pobočka Zlín, jako pomocný, pak samostatný projektant telekomunikačních sítí a strukturovaných kabeláží a nakonec jako obchodník v centrále v Praze. Jako správný folklorista a patriot jsem se do Prahy neodstěhoval a začal jsem si shánět místo v Uherském Hradišti. Volba padla na AVX, které v té době začalo rozšiřovat své aktivity v budově M3 areálu MESIT. Po dvou letech jsem dostal nabídku na startup izraelské divize Thin Film Operation. Jednalo se o výrobu velmi přesných pasivních součástek technologií tenkých vrstev. Divizi jsem vedl 12 let. Od sedmi zaměstnanců na začátku jsme se postupně rozrostli až na počet 162,“ popisuje svoji kariéru.

„Do Autopalu (později Hanon) jsem dostal nabídku na pozici Business Team Leader a měl jsem na starost rozjezd výroby vodních mezichladičů pro Volkswagen, Jaguar a Porsche v nové hale. Po akvizici několika provozů firmy Cooper Standard jsem byl pověřen dohledem nad provozy ve Schelklingenu a pak v Hockenheimu. Po úspěšném sestěhování německých provozů do Hluku jsem se rozhodl odejít z firmy a přijmout nabídku do Kovovýroby Hoffmann, kde plánovali výstavbu nové haly osazené robotickými pracovišti, se kterými jsem měl zkušenosti z Hanonu. Vzhledem k propadu v automobilovém průmyslu ze stavby haly sešlo a společnost převzala německá EBZ. Přes nabídku setrvání v EBZ jsem se rozhodl opustit čisté strojírenství a „vrátit se ke kořenům“. Svého rozhodnutí určitě nelituji,“ řekne bez váhání technicko-výrobní ředitel MESIT asd a přidává své pracovní krédo.

„Díky předchozím pracovním zkušenostem je to nadhled, snaha řešit problémy, pomáhat a sjednocovat tým. Slovo „manager“ je mnohdy špatně vysvětlováno a pochopeno. Je odvozeno od anglického „to manage“ – řídit, zvládnout, zařídit… Jedním z úkolů manažera je tak vytvořit pro své zaměstnance podmínky a poskytnout jim takové prostředky, aby byli schopni splnit to, co se po nich chce. Za základ svých pracovních vztahů jsem vždy považoval slušnost a schopnost se domluvit,“ dodal Tomáš Zubr.

K MESITu čichl už na gymnáziu

S firmou MESIT se Tomáš Zubr nepotkal poprvé. „V roce 1988 gymnázium zavedlo předměty jako elektrotechnika a elektronika. V rámci těchto předmětů jsem absolvoval dva týdny na praxi ve vývoji tehdejšího MESITu, kde jsme se spolužáky Pavlem Náplavou a Pavlem Kovářem (dnes oba přednášejí na ČVUT v Praze) poctivě „bastlili“ anténní zesilovače. Během zaměstnání v AVX jsem strávil čtyři roky na budově M3, takže jsem o situaci v MESITu věděl. Uherské Hradiště je velice malé a lidé se navzájem znají, takže sehnat si aktuální informace o MESITu nebylo tak těžké. Kromě toho zde pracovalo a stále pracuje hodně známých a členů rodiny.“

Pro konečné rozhodnutí stát se „MESIŤákem“ pak rozhodly slušnost, profesionalita a renomé společnosti. „O MESITu, a zvlášť o jeho zaměstnancích, jsem měl od své první návštěvy velmi vysoké mínění. Pro mne to vždy byli profesionálové s hlubokou znalostí problematiky. Ve svých předchozích zaměstnáních jsem se celkem dost nacestoval, dělal jsem do elektroniky i strojařiny a MESIT nabídl „vše v jednom“ a ještě kousek od domu,“ vzpomíná Zubr.

Neděláme jen někomu „ruce“

Své zkušenosti Tomáš Zubr naplno rozvíjí v MESIT asd, které svým výrobním programem spojuje jeho technické koníčky z mládí.

„Jako nosné programy se dají označit hned tři pilíře, na kterých MESIT asd stojí. Těmi jsou vojenská technika, dopravní technika a letecká technika. Díky existenci těchto tří pilířů se dařilo MESITu asd přečkat krize různých odvětví průmyslu a i do budoucna jsou solidním základem pro další úspěšnou existenci firmy. Unikátním je pak poskytování řešení „na míru“ pro jednotlivé zákazníky. Jednotlivé produkty jsme schopni na požadavek zákazníka modifikovat dle jeho požadavků. Tuto schopnost máme jen díky tomu, že máme vlastní vývoj. Pokud totiž vyrábíte cizí výrobky a děláte někomu jen „ruce“, jak je to zvykem u mnoha českých firem, musíte počítat s malou přidanou hodnotou a vydělávat na vyšších objemech výroby. Naší základní výhodou je, že máme vlastní know-how, unikátní výrobky na trhu, kde si pak můžeme diktovat cenu a přidaná hodnota je násobně vyšší,“ říká zkušený výrobní manažer, který si plně uvědomuje, že udržet si pozici výrobků MESITu na světových trzích není jednoduché.

„Rád bych řekl, že žádnou konkurenci nemáme. Pravdou ale je, že zatímco u letecké techniky jsme jedineční, v dopravní technice u některých výrobků konkurenci máme, a v případě vojenské techniky je konkurence poměrně silná,“ je přesvědčený Tomáš Zubr.

Svůj příchod do MESITu načasoval Tomáš Zubr se vstupem OMNIPOLu do celé skupiny MESIT. „OMNIPOL svým vstupem zafungoval jako scelující faktor a MESIT asd získal podporu vedení k užší spolupráci s MESIT foundry a s MESIT machining. V době, kdy jsem ve společnosti začínal, byla naše předvýroba v dezolátním stavu s tisíci zakázkami po termínu. Díky změnám v jednotlivých společnostech jsem našel dobrého „sparingpartnera“ v osobě nového ředitele MESIT machining Dalibora Kníže. S jeho pomocí, rozšířením kooperací a reorganizací předvýroby, se nám podařilo dostat se z problémů. V současné době se snažíme maximum práce nechat v MESITu, vzájemně spolupracovat a udržet peníze uvnitř areálu.“

Psali jsme: Chci podpořit hlavně spolupráci a synergie, říká nový generální ředitel Urban Afrika pokukuje po českých letadlech, ministr se prolétl nad Kunovicemi Letecký veletrh v Dubaji byl příležitostí také pro české technologické firmy MESIT na jubilejním IDETu představil nové výrobky i strojírenské technologie

Budoucnost je v loajálních zaměstnancích

Přestože je technicko–výrobní ředitel MESIT asd zahlcen řešením každodenních výrobních problémů, má v sobě i jasnou vizi fungování celé skupiny MESIT.

„Budoucnost firmy vidím v loajálních zaměstnancích, posílení marketingu, vývoji a investicích do lidí a technologií. MESIT asd byl dlouhodobě podfinancovaný. Postupně jsme nastartovali obnovu předvýroby. Reorganizovali jsme ji a díky houževnaté práci technologů a mistrů jsme se během tří let stali plně soběstačnými v oboru obrábění. Investovali jsme do nové technologie jako např. pětiosé CNC, řezací laser s otočnou hlavou, plotr, omílací stroj. Investice byly nutné také do SMT. Pořídili jsme osazovací automat, pájecí pec s dusíkovou atmosférou, automatickou 3D kontrolu, myčku DPS, rentgenovou počítačku, set měřicích zařízení pro radiostanice…,“ vypočítává nejvýznamnější investiční akce v MESIT asd Tomáš Zubr.

„To nás čeká skutečná akce “kulový blesk“. Sestěhujeme předvýrobní střediska 21 a 23 do nově rekonstruovaných prostor po MESIT pcb. Na řadu pak přijde rekonstrukce prostoru po středisku 23 na ESD zónu, kde konsolidujeme SMT výrobu středisek 33 a 37… Do konce roku bychom pak rádi sestěhovali MESIT asd do budovy M1,“ přidává výhled do budoucna.

Přestože je před celým MESIT asd klíčový rok, jeho technicko-výrobní ředitel věří, že jej celý kolektiv zaměstnanců zvládne. Současná mateřská společnost má totiž podle něj jedno nedocenitelné bohatství. „Máme výborný, životaschopný tým, se kterým se nebojím budoucnosti. Dokážeme si navzájem pomoci, podržet se. Za to bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, kteří mě podporují od mého příchodu do MESITu.“

V ruce houslový smyčec i řídítka motocyklu

Tomáš Zubr je celý život zvyklý žít naplno. Proto nikoho, kdo jej zná, nezaskočí výčet jeho mimopracovních aktivit, ve kterých dominuje slovácký folklor.

„Od dvanácti jsem primoval Hradišťánek, pak cimbálovku na gymnáziu, během studií na Slovensku jsem vedl muziku jednoho z nejlepších folklórních souborů na Slovensku - Stavbár a přes Lúčku, CM Tomáše Zubra a CM Babicu jsem se propracoval k folklórnímu souboru Olšava, kde primuju už 15 let. Folklor je pro mě odreagování a relax,“ vypočítává své folklorní štace a přidává týdenní volnočasový program.

„V pondělí je pravidelně zkouška s cimbálovkou, pokud se blíží vystoupení se souborem, tak ještě zkoušky s tanečníky Olšavy a Oldšavy, popřípadě nějaké hraní s muzikou. Již několik let s naší cimbálovkou zpívá dcera Anička, tak se vystoupení Olšavy stávají naší rodinnou akcí. Pokud zbude volný čas a je hezky, tak se jedeme se synem Tomášem, studentem chemie na VUT Brno, projet na motorkách, pak je to dílna a práce na domě. Jak je dobrým zvykem, postupně předělávám všechno, co jsem manželce kdysi nasliboval,“ dodává Zubr.

Hledání cest pro své město

Aby toho neměl málo, naložil si na svá bedra další zodpovědnost. „Jednoho krásného dne, když jsem kritizoval dění v našem městě, mně moje žena řekla, že nadávat umí každý a pokud s něčím nesouhlasím, ať to zkusím reálně změnit. Tak se i stalo, ve volbách jsme jako Hradišťáci dostali velkou důvěru voličů a díky tomu jsem jak v zastupitelstvu města, tak v místní komisi Mařatice, kde se i přes razantní snížení finančních prostředků snažíme řešit mnoho podnětů od našich sousedů,“ vzpomíná Zubr, který se domníval, že lokální „politika“ je hlavně o lidech se společným zájmem o město.

„To pro Uherské Hradiště bohužel neplatí a mrzí mne, že mnohdy konstruktivní a věcné připomínky opozice jsou automaticky smeteny ze stolu. A to je škoda. Vždyť přeci všichni dobře víme, že již nemůžeme odkládat řešení těch nekonečných kolon, které snad denně zažívá každý zaměstnanec MESITu, nebo že musíme řešit parkování ve městě nebo dostupné bydlení pro mladé rodiny či seniory. Ale chci být optimista a věřím, že se nám tyto priority jednou podaří prosadit,“ věří ve vítězství rozumu nad politikařením zastupitel města Uherské Hradiště Tomáš Zubr, který chce i v zastupitelské roli pomáhat spojení největšího zaměstnavatele města s potřebami jeho obyvatel.

„Snažím se o dohodu mezi naší MESIT střední školou, Místní komisí Mařatice a Městem UH na společném projektu nového hřiště na nevyužitém prostranství u MESIT střední škola. Pokud vše vyjde, hřiště bude dopoledne sloužit škole a odpoledne obyvatelům Mařatic,“ hodlá naplnit konkrétním krokem svou zastupitelskou misi Tomáš Zubr.

Psali jsme: Uherské Hradiště: Ve veřejné vánoční sbírce padl rekord Uherské Hradiště: Modernizace odborných učeben v Základní škole Za Alejí Uherské Hradiště: Dobrovolní hasiči dostali od města nové auto Dvouletý (Soukromníci): Územní plán a místní části bez bytovek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE