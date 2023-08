Bůhví kým placené neziskovky nás přesvědčují, že migrace je správnou cestou. Matěj Gregor varuje

Od roku 2015 je migrace v EU obrovské bezpečnostní riziko. Západní země to postupně rozkládá. Alespoň si to myslí Matěj Gregor, předseda spolku Odchod.EU a zároveň člen předsednictva Svobodných. Podle jeho slov je třeba se tomuto problému postavit čelem a to tím, že do Bruselu konečně čeští občané pošlou neservilní politiky.

„Teroristické útoky, stovky mrtvých, znásilnění, vraždy, ghetta ve velkých městech a náboženská netolerance. Ne, to vás nestraším, to jen říkám, jak to na západ od nás vypadá. A všem, kteří to zlehčují, doporučuji návštěvu Londýna, Bruselu, Paříže nebo Stockholmu. Večer byste se tam se svou polovičkou neprošli. Za to ve Varšavě, Budapešti, Krakově, Wroclawi a donedávna v Praze to vůbec nebyl problém. Některé země totiž na přerozdělování afrických a afghánských uprchlíků servilně nekývly,“ nebere si servítku s popisem současné situace Matěj Gregor ze Svobodných, který zároveň připomněl také to, že každý, kdo varoval před tímto stavem, byl označen extrémistu, rasistu nebo xenofóba.

„Opět nás bůhví kým placené neziskové organizace a politici přesvědčují o tom, že právě migrace a "solidarita" jsou tou správnou cestou, jak obohatit tuhle společnost. A když se nějaký průser stane a voláme po zpřísnění migrační politiky, tak slyšíme, že: „Nemůžeme, protože jsme v Evropské unii a o všem rozhodujeme společně pro dobro všech,“ varuje Matěj Gregor.

Podle jeho slov je však třeba tento stav změnit. „Stačí si zvolit neservilní politiky, kteří budou mít na prvním místě bezpečnost České republiky. Je mi úplně jedno, jestli se to Ursule von der Leyen bude líbit, nebo co na to řekne Transparent International. Jsem přesvědčen, že většina občanů chce žít v bezpečné a prosperující České republice, která pracovitým a slušným lidem nebude házet klacky pod nohy,“ dodal Gregor.

