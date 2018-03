Bum, prásk: Vždyť je to všechno jinak! Kiskovi to vyhovuje. Falešná hra, vyškolil známý analytik redaktorku ČT, zde je VIDEO

Po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky vyrazily do ulic slovenských měst tisíce lidí. Slovenská vláda se otřásla. Na svých postech skončili ministr vnitra Robert Kaliňák a nakonec i sám premiér Robert Fico. Na místo Roberta Fica nastoupil člen nejsilnější koaliční strany Smer Peter Pellegrini a koaliční vláda měla pokračovat.

Jenže se tak nestalo. Slovenský prezident Andrej Kiska odmítl jmenovat Pellegriniho vládu. Vadilo mu především to, že by se příštím ministrem vnitra Slovenské republiky měl stát Jozef Ráž, syn známého hudebníka skupiny Elán Jožo Ráže. Jozef Ráž má totiž blízko k Robertu Kaliňákovi.

Pellegrini ustoupil, navrhl jiného ministra vnitra a Kiska napodruhé Pellegriniho vládu jmenoval.

Kiskovi nepokoje v ulicích vyhovují, je přesvědčen Žitný

Česká televize průběžně přinášela divákům informace o vývoji politické krize u našich sousedů. Když Kiska odmítl jmenovat první Pellegriniho vládu, veřejnoprávní televize požádala o komentář analytika Milana Žitného.

„Já to vnímám jen jako hledání nějaké blechy, jen aby se oddálil ten moment jmenování vlády,“ začal zvolna Žitný. Nejmenovat Jozefa Ráže jen proto, že má blízko k Robertu Kaliňákovi, se Žitnému jevilo jako chabý důvod. „Slovensko je malé, tady se lidé navzájem znají,“ konstatoval Žitný.

Kiska sice napodruhé Pellegriniho vládu jmenoval, ale když Žitný poskytoval vyjádření České televizi, ještě nebylo nic jasné. Předestřel proto divákům úvahu, ve které spekuloval, že prezident možná tlačí Slovensko do předčasných voleb, aby mohl do jednání o nové vládě zasahovat ještě on.

První Kiskův mandát končí na jaře 2019 a není jasné, zda bude kandidovat podruhé. Komentátoři a analytici se přiklánějí spíše k možnosti, že Kiska svůj mandát obhajovat nebude. Žitný je o tom také přesvědčen. Kiskova manželka je prý velmi nespokojená, že je její choť neustále mimo domov, když mají doma miminko. Z osobních důvodů proto Kiska úřad po pěti letech velmi pravděpodobně opustí. „Chce proto poslat takovýto polibek smrti svým rivalům,“ doplnil Žitný s tím, že Robert Fico je hlavním odpůrcem Andreje Kisky.

Moderátorka Jana Peroutková se Žitného zeptala, zda se Kiska nesnaží uklidnit Slováky tím, že vstupuje do jednání o vládě. Analytik okamžitě prohlásil, že Kiska svým postupem situaci nezklidňuje, ale naopak ji více vyhrocuje. Pokud by se snažil zklidnit situaci, tak by prý promluvil do duše organizátorům demonstrací, které přijal v prezidentském paláci. Prezident však nic takového neudělal. Organizátory demonstrací jen pochválil. „Jemu vyhovuje neklid v ulicích, který tu momentálně vládne. Je to pro něho další nátlakový prostředek vůči vládě,“ sdělil divákům svůj názor Žitný.

„Co je špatného na tom, když lidé vycházejí do ulic, aby demonstrovali proti vládě, která je možná spojená s italskou mafií?“ zeptala se následně analytika moderátorka ČT.

Podle Žitného není nic špatného na tom, když lidé vycházejí do ulic, ale „špatné je, když ulice křičí, že mají být předčasné volby a tato vláda musí odstoupit. Od toho máme v prvé řadě ústavu a toto by také měl prezident v prvé řadě artikulovat: jak si přejete, buďte nespokojení, samozřejmě že můžete svá občanská práva projevovat, ale o tom, kdo bude ve vládě rozhodují voliči, protože ulice nemá od nikoho žádný mandát,“ zaznělo z úst Milana Žitného.

Tohle je velmi lživá interpretace, zlobil se ve vysílání Žitný

Prý by byl také velmi opatrný, pokud jde o údajné spojení slovenské vlády s italskou mafií. Působení italské mafie je prověřováno od roku 2015 ve spolupráci s italskou policií a k italské policii se za celou dobu nedostala žádná informace, že by byla slovenská vláda napojena na italskou mafii. Nebýt vraždy Kuciaka, tak by podle Žitného toto šetření pokračovalo dál. V řadách mafie prý působil policejní informátor – dvojník, který musel být po vraždě Jána Kuciaka okamžitě uklizen do bezpečí, aby nebyl ohrožen také jeho život.

Případ Jána Kuciaka policie šetří a Žitný tvrdí, že podle informací, které on má dispozici, za vraždou italská mafie spíše není.

Žitný podle svých vlastních slov nechápe, jak si může někdo myslet, že ministr vnitra, ať už jím je kdokoliv, může nějak ovlivňovat vyšetřování případu vraždy. „Ministr nemá žádný vliv na vyšetřování. Toto je falešná hra, kterou tu někdo neustále podsouvá. Ministr s tím nemá nic společného. Ministr nejmenuje vyšetřovací tým. Takže obviňovat nastupujícího ministra, že bude ovlivňovat vyšetřování tak, aby to neuškodilo Smeru, tak toto je podsouvání velmi lživé interpretace situace, která tu nastala,“ zdůraznil Žitný.

„Pokud jde o vládu, tak o jejím složení rozhodují v prvé řadě voliči a poté také parlament. Nikoli ulice nebo prezident, který využil situaci k tomu, aby zaútočil na Fica. Já prezidenta chápu, ale i on se musí chovat státnicky, a ne jako uražený chlapec,“ nešetřil Kisku Žitný. Robert Fico sice oslabil, ale v tuto chvíli je pořád nejsilnějším politikem na Slovensku.

Psali jsme: Fedor Gál věří: Mladí lidé nás zachrání od Zemana, Fica, komunistů, fašistů a konspirací Kiska se právě jmenoval tyranem. Tak příště zase za slušnost, jo, děti? Právník rozebral, co se dnes stalo na Slovensku „Ty potkan v******ý, ty k***o v******á, ty ryšavá sviňa...“ Robert Fico čelí obrovské nenávisti. A ozval se i starý Mečiar Dzurinda s Fischerem diskutovali u Moravce. Fico je šikovný manipulátor, řekl expremiér

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp