Byl s Fialou v Egyptě. Pak pustil do světa, co má v sexu rád. Už je hukot, i z koalice

Mladý gay aktivista Kryštof Stupka o sobě dává vědět často, a to nejen svým extravagantním vzhledem. Ostatně to bylo tématem dřívější kritiky, když se v minulém roce za Česko zúčastnil klimatického summitu v Egyptě jako součást delegace premiéra Fialy. Místo formálního oblečení zvolil růžové tričko s odhaleným břichem.

Nedávno se zostra pustil do Taťány Kuchařové ohledně její údajné homofobie, aby se vzápětí omlouval a bral svá slova zpět. Nyní se rozpovídal obsáhleji v podcastu s názvem Vyhonit ďábla. Posteskl si, že česká společnost je podle něho přizdis*áčská. „Kdokoli chce za něco bojovat, nejdřív musí být ukamenovaný a až poté se mu něco povede nebo nepovede,“ uvedl Stupka v podcastu.

Následovala jeho upřímná zpověď ohledně sexuálních preferencí a technik. „Fakt dělám dobrý blow joby. Dokončil jsem prvák a jel za svým strejdou do Itálie na pláž a tam jsem se zamiloval. Šli jsme spolu do hor a vylezli na nějakou starou opuštěnou věž a začali po sobě bláznivě lézt, ale přišli tam nějací lidé, takže jsme nemohli pokračovat. Jdeme pak lesem, dali jsme si pusu a jemu se najednou postavil a potom mi říkal, že se v životě takhle rychle neudělal,“ popisoval explicitně.

„Umím hluboké hrdlo, mám dobrou techniku samo o sobě. Miluju penisy. Je to hodně o technice, musíš i nasávat, hluboko kouřit, hrát si s koulema a zaměřit se na žalud. Setkal jsem se s tím, že kluci chtějí, abys měl ruce za zádama, když to děláš. Jsem docela sumbisiv a když mi při sexu něco řekne, jsem oukej. Hrozně mě baví se před sexem prát s klukem, je to mega hot. Baví mě trošku škrcení,“ svěřoval se dále.

Tím to však neskončilo. „Jednu chvíli jsem byl slut (děvka, pozn. red.), když jsem žil ve Vancouveru. Už ale nepotřebuji experimentovat, protože jsem zkusil skoro všechno. Pissing jsem ještě nezkoušel. Akorát jednou po sexu jsme se sprchovali a začal jsem čůrat ve sprše, což ho znechutilo, ale mně to přišlo hot. Je normální, že když se uděláš, potřebuješ čůrat,“ konstatoval Stupka. „Nesnáším kluky Čechy, jsou nejvíc toxičtí lidi na světě,“ podotkl s tím, že jsou výjimky.

Dále povyprávěl o tom, že měl sex na strahovském stadionu. „Na stadionu se sice hraje, ale okolo je to opuštěné. Bylo to normálně během dne na té tribuně,“ podělil se o své sexuální zážitky. Později také popsal, že absolvoval „čtyřku“. „Bylo to o mých narozeninách a uviděl jsem na party takového nádherného vysokého Holanďana, který tam byl s nějakýma kamarádama. Nejdřív jsme měli sex na záchodech, potom jsme po sobě nějak lezli na křesílkách. Měl jsem své kamarády z Holandska a po party jsme šli k nim do ubytování, kde jsme celý den tak nějak leželi a dělali blbosti. Nejdřív spolu oni nic neměli, ale jak tam bylo spoustu sexuálního napětí, nejdřív jsem měl trojku a pak jsme přibrali toho posledního. Nejdřív jsem měl sex s jedním, pak přišel další a dlouho jsme byli ve trojce, a to jsem zažil poprvé double penetration. Trvalo to celý víkend a celý týden jsem z toho pak byl trošku mimo,“ popsal otevřeně své další zkušenosti člen vládního výboru.

Obsah podcastu, ve kterém se člen vládního výboru otevřeně svěřuje se svými oblíbenými sexuálními technikami nebo tím, že „miluje penisy“, byly původně ve volně dostupné verzi podcastu. Až později na základě veřejné kritiky, kterou autorky podcastu označily za kyberšikanu, byly explicitní části přesunuty do placené části podcastu.

ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky vládního tábora i opozice s dotazem, zda je podle nich v pořádku, aby člověk, který je součástí vládního poradního orgánu, veřejně popisoval své oblíbené sexuální praktiky.

„Osobně mi nepřijde v pořádku u nikoho, ať už je ve veřejné či jakékoliv jiné pozici, aby veřejně popisoval jakékoliv intimní praktiky, které patří do partnerského, intimního života. Opravdu mě nezajímá a nepotřebuji vědět nic o sexuálních praktikách jakéhokoliv vládního poradce,“ konstatoval jednoznačně místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS.

Na otázku reagoval i europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Popravdě co má rád pan Stupka v posteli, mě fakt nezajímá a plnou zodpovědnost za to, zda je v nějakém výboru, má ten, kdo ho tam nominoval,“ napsal redakci.

„Žijeme v době, kdy se na vystavování odchylek velmi intimního charakteru dávají dokonce dotace, hovořím o Prague Pride a podobně. Pak se nedivme, že někdo má pocit, že tím, co dělá v ložnici, by se měl vlastně chlubit, protože všichni kolem nečekají na nic jiného. Zkrátka z nenormálního se dělá téměř zlatá hvězda na čele, až hystericky chráníme běžné osobní údaje, ale pustit do éteru a ulic něco podobně intimního není v civilizované zemi evidentně problém. Já těm lidem jejich choutky přeju, ale nemusím se na ně dívat v ulicích, což je druhý extrém odsudků. My to s tou tolerancí přehnali, a být normální je téměř nenormální. A to, co popisujete, je toho důsledkem – lidé ztrácejí hranice obyčejného vkusu. Podobný člověk nemá na podobném místě co dělat. Zákon o tom nemluví, ale co nezakazuje zákon, zakazuje stud. A lidé beze studu se musí smířit s tím, že jejich možnosti budou omezeny. Zde hovořím samozřejmě o vkusu zaměstnavatele. Představme si, že by to byla třeba škola,“ uvedla senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Dle očekávání se něco podobného nelíbí ani známému poslanci SPD Jaroslavu Foldynovi. „Voliči v posledních parlamentních volbách řekli, že to v pořádku je, takže to asi v pořádku je, a to i přesto, že něco takového minimálně posledních tisíc let v pořádku nebylo. S Petrem Fialou ale konečně přišla do naší země nová, lepší, liberální, prozápadní, hodnotová politika, a já proto předpokládám, že pana Stupku budou následovat, samozřejmě s panem premiérem v čele, i členové vlády, čímž učiní další významný krok ke všeobecnému a trvalému štěstí a prosperitě,“ sdělil.

Zeptali jsme se také úřadu vlády. Do publikování článku jsme však neobdrželi žádnou odpověď.

