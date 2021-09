Byl úplně mimo. Kdo přivedl Babiše jr. do Ústí? Paroubek odkazuje na dění před 15 lety

„Zákeřný útok na Andreje Babiše prostřednictvím jeho syna, který je prostě – slušně řečeno – mimoň, musí každý slušný člověk odsoudit,“ vyjádřil se k včerejšímu incidentu v Ústí nad Labem expremiér Jiří Paroubek. Že je Babiš junior zcela zdráv, nevěří. „Je, řekněme to slušně, úplně mimo. Potřeboval by zřejmě naléhavě pomoc lékaře,“ míní. Tvrdí, že vítr prý fouká „od pravice, stejně jako v roce 2006“. Babiš ale ukazuje na levicové kruhy.

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 88% Šlo o náhodu 3% Trapná režie Víta Klusáka 5% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 4% hlasovalo: 7099 lidí

„Tisíc korun nárůstu v průměru na každého důchodce měsíčně představuje každoročně zhruba 35 mld. korun nárůstu ve výdajích státního rozpočtu. Takže za celé volební období to bude nejméně 140 mld. Kč. To není reálně dosažitelné. Samozřejmě, že pro mě jako pro důchodce je rajská hudba, poslouchat takové chimérické melodie. Ale...“ podotkl ke slibům, které nyní seniorům nabízí Babiš před volbami. Babiš se podle něj „jen populisticky vyhýbá nepříjemným tématům“, jako je zvyšování daní.



Co jej ale na mítinku premiéra zcela zaskočilo, byl příchod jeho syna. To považuje za „fialový hnus“. „Přivést na zahájení kampaně do Ústí – jaksi mimochodem – syna A. Babiše, aby narušil celý mítink, je něco, co silně zavání hyenismem,“ zaznělo od expremiéra. Ing. Jiří Paroubek

Že je Babiš junior zcela zdráv, nevěří. „Ve svých veřejných vyjádřeních Babiš ml. v Ústí zdůrazňoval, že byl právě vyšetřen jakýmsi zahraničním psychologem a ten prý zjistil, že je normální. No, podle toho, co jsem viděl včera v televizi a soudě podle mluvy Babiše ml., tento mladý muž je, řekněme to slušně, úplně mimo. Potřeboval by zřejmě naléhavě pomoc lékaře.“

Syna ministerského předsedy podle jeho mínění „popásá režisér Klusák“, který jej po celou dobu doprovázel a vše zachycoval na videonahrávku.

AKO SA CÍTIŠ, OTEC? pic.twitter.com/xR5KjeUTqF — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 2, 2021

Dle Paroubka „zejména strany pravice používají jakékoliv prostředky k tomu, aby podle možnosti zničily svého politického protivníka“. „Ne porazily, ale zničily. Já sám jsem to zažil těsně před volbami do Sněmovny v roce 2006, kdy vlastně stejné politické kruhy ‚zajistily‘ zveřejnění zcela lživé tzv. Kubiceho zprávy. Ta byla snůškou drbů, lží a nechutných polopravd, z nichž se později vůbec nic nepotvrdilo. Také já jsem byl v této zprávě obviňován z nechutných trestných činů, z pedofilie a z praní špinavých peněz,“ vzpomíná na zprávu, která se mimo jiného zabývala i šetřením vraždy Františka Mrázka a možného napojení případu na některé členy ČSSD, které se nakonec vyšetřovatelům nepodařilo potvrdit.

Podle bývalého šéfa vlády je „podstata problému úplně stejná teď jako před lety“. „Stejně jako v roce 2006, tak i nyní je pravice již osm let od moci a za každou cenu se k ní chce vrátit,“ myslí si o včerejší události. Psali jsme: Jiří Paroubek: Fialový hnus na zahájení kampaně hnutí ANO

Něco jiného si myslí ovšem i sám předseda vlády Andrej Babiš, jenž ukazuje spíše na lidi z levicových kruhů. Babiš pro televizi Nova řekl, že si myslí, že jeho syn je „rukojmím“ Klusáka. „Já jsem viděl, že můj syn se na všechno ptá: Víťo, můžeme? Tomu příběhu, že tam byli náhodou, nikdo neuvěří,“ podotkl. Jeho potomkem prý má manipulovat „skupina podvodníků“, včetně šéfredaktora serveru Forum24 Pavla Šafra. Šafra – jenž měl také v minulosti jako Babiš junior problém s policií, když se s policisty začal hádat poté, co jej přistihli za volantem pod vlivem – označil premiér za „psychopata“.

Pan premiér @AndrejBabis na TV NOVA řekl to, co mu už zakázal soud: Psychopat Šafr. Podám na toho ubožáka zase žalobu. Muselo mu hodně zkazit narozeniny, že má zase zdravého syna. Ať si přečte a předplatí https://t.co/X8Jr61VOdy a jde už od válu. Té jeho trapnosti už bylo dost. pic.twitter.com/krcgKAaxjT — Pavel Šafr (@pavelsafr) September 2, 2021

Babišův syn včera dorazil na zahájení volební kampaně na Větruši v Ústí nad Labem a po nalezení svého otce se prodral do hloučku přítomných novinářů. „Tati, ahoj, otec, tady Andrej mladší. Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Jak se cítíš, vidět mě?“ zvolal na premiéra, který jen těžko hledal slova.

„Proč jsi mi ublížil, i s tím Rusem Protopopovem? Budu se bránit a budu bojovat,“ pokračoval Babiš junior s odkazem na Petra Protopopova, který podle šetření novinářů odvezl v roce 2017 Andreje Babiše mladšího proti jeho vůli na Krym okupovaný Rusy. Psali jsme: „Č*rák a k*nda Zeman“. Nájezd Babišova syna má své pozadí. Stačí zapátrat

Babiš junior se několik let pohyboval v letectví až do chvíle, kdy se u něj – podle tvrzení premiéra – projevila duševní nemoc. Dva měsíce před podáním trestního oznámení v kauze Čapí hnízdo jej policisté nalezli u krajnice dálnice D1 a jeho stav měl vyžadovat hospitalizaci. Babiše juniora museli při zadržení policisté spoutat; později však tvrdil, že šlo o „legraci“. Psali jsme: Útok mladého Babiše na premiéra: „Je v pozadí Klusák? Pak je to jasné jako facka.“ Komentátor přidává další souvislosti Jiří Paroubek: Je míra inflace v Česku opravdu hrozbou? Tohle je nechutné... Expremiér „sejmul“ velvyslance při NATO Jiří Paroubek: Landovského vyjádření snad nikdo z voličů ČSSD nevnímá…

