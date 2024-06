Bývala nadějným plavcem, teď chtěla na olympiádu mezi ženami. Soud řekl ne

Sportovní arbitrážní soud tento týden rozhodl, že transgender plavkyně Lia Thomasová nemá právo napadnout pravidla světového plaveckého svazu, která omezují účast transgender sportovců v ženských soutěžích. Tato pravidla umožňují transgender sportovcům soutěžit v ženských kategoriích pouze tehdy, pokud prošli změnou pohlaví před dosažením 12 let nebo před druhou fází puberty, informuje CNN.

Rozhodnutí soudu přišlo těsně před začátkem amerických olympijských plaveckých kvalifikací. Thomasová podala v lednu odvolání proti pravidlům mezinárodní federace World Aquatics. Sportovní arbitrážní soud nicméně rozhodl, že Thomasová se nemůže účastnit světových soutěží; může soutěžit pouze v soutěžích pořádaných USA Swimming, které nejsou považovány za elitní na mezinárodní úrovni.

Thomasová byla nadějnou plavkyní (plavcem) už před svou tranzicí. Vlnu vyvolala kontroverze poté, co v roce 2021 přešla do ženského týmu. Na mistrovství Ivy League v únoru 2022 vytvořila sedm rekordů ženských týmů UPenn a vyhrála tři individuální disciplíny. Její vítězství vyvolalo rozsáhlé debaty o spravedlnosti a o pravidlech týkajících se účasti transgender sportovců v ženských sportech.

World Aquatics, řídící orgán světového plavání, v reakci na tyto debaty zavedl nová pravidla, která omezují účast transgender sportovců v ženských kategoriích. Tato pravidla vyžadují, aby transgender sportovci prošli změnou pohlaví před dosažením puberty nebo do věku 12 let. Thomasová, která podstoupila tranzici později, tato kritéria nesplňuje.

Kromě toho World Aquatics zavedla otevřenou kategorii, do které se mohou přihlásit transgender sportovci. Tato kategorie byla poprvé představena na říjnovém Světovém poháru v Berlíně. Toto rozhodnutí se však nelíbilo právě Thomasové, která požádala sportovní arbitrážní soud o zrušení pravidel schválených v roce 2022.

Thomasová, která tři sezony plavala za mužský tým Pensylvánie, než na začátku roku 2019 zahájila hormonální substituční léčbu, namítala, že pravidla jsou neplatná, nezákonná a diskriminační.

„World Aquatics se snaží podporovat prostředí, které podporuje spravedlnost, respekt a rovné příležitosti pro sportovce všech pohlaví, a tento závazek znovu potvrzujeme,“ uvedli představitelé World Aquatics. „Naše zásady a postupy jsou průběžně vyhodnocovány, abychom zajistili jejich soulad s těmito základními hodnotami, což vedlo k zavedení naší otevřené kategorie.“

Přestože je tato kategorie krokem k inkluzivitě, Thomasové brání pravidla World Aquatics soutěžit na nejvyšší úrovni ženských soutěží.

Rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu by podle Thomasové mělo být vnímáno jako výzva k akci pro trans-ženy, „aby bojovaly za naši důstojnost a lidská práva“, cituje transgender plavkyni Daily Mail.

Zprávu o tom, že se transgender plavkyně Thomasová nebude moci účastnit soutěží na olympijských hrách, uvítala mj. i Paula Scanlanová, jež v minulosti závodila v plavání na Pensylvánské univerzitě v týmu s Thomasovou. Scanlanová na sítích upozornila na problém se společným zázemím s transgender sportovci.

„Dobře, ale omluví se nám někdo za to, že nás nutí svlékat se před ním (!) 18krát týdně?“ reagovala na rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu Scanlanová na sociální síti X.

Okay, but is anyone going to apologize for forcing us to undress with him 18 times a week? ?? https://t.co/KKLq1Akelv