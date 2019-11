Bývalý polský disident Michnik spustil v Rozhlasu: Svoboda Polska i lidí je ohrožena. V čele je garnitura lidí...

„Moje dítko se má dobře. Mnohem lépe než můj stát. Dnes máme výročí polské nezávislosti a je to velmi smutné výročí. V Gazetě Wyborcze jsme vždy hlásali tezi, že bojujeme za svobodu Polska i lidí. A svoboda Polska i lidí je ohrožena. Máme u moci garnituru lidí, která je toxicky xenofobní, protievropská a způsobila izolaci naší země. To, co se v Polsku děje, je sledování putinovského modelu státu. Lidská práva jsou ohrožena. Došlo k demontáži nezávislé justice,“ poznamenal Michnik úvodem. Dítkem měl na mysli noviny Gazeta Wyborcza.

Následně se hovořilo právě o ní. „Máme 200 tisíc čtenářů. Gazeta má úspěch jak komerční, tak z hlediska respektu a popularity,“ dodal Michnik.

Tehdy Michnik také kandidoval do parlamentu. „Když je válka, také si všichni obléknou uniformu. A já jsem tehdy šel také z toho důvodu do voleb. Já jsem chtěl být vždy historikem. A nejde zároveň dějiny psát a zároveň je tvořit,“ podotkl Michnik, proč se pak z politiky stáhl.

„Je naše vina, že máme nyní špatnou vládu, která provádí škody demokratickému státu, právnímu státu. Vládu, která toleruje korupci a která se pokouší dostat své příslušníky mimo zákon. Máme co do činění s vládou, která kazí Polsko. Ale to není ničí jiná vina než naše,“ zakončil Michnik, jenž byl podle svých slov fanouškem sametové revoluce.

