ČRo má ostudu. On podporuje teroristy a vy ho zpovídáte? Lidé jsou naštvaní, jde o pražského muslima

Český rozhlas dostává tvrdou palbu kritiky poté, co se ukázalo, že ve svém pořadu Interview Plus dával prostor názorům bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, jenž byl nyní obžalován z účasti na teroristické skupině a z podpory, propagace a financování terorismu. Shehadeh v rozhovoru z poloviny roku 2016 tvrdil, že je v Česku vedena protiislámská kampaň, a varoval předtím, že u nás sílí islamofobie a média o muslimech referují jako o teroristech. Sám mezitím přeposílal peníze vybrané mezi českými muslimy teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie), jež je nástupnickou organizací an-Nusrá, sesterské organizace al-Káidy. A pod upoutávkou Českého rozhlasu Plus na rozhovor to opět vře. „Poskytujete zločincům prostor pro jejich propagaci. Nevidím tu žádné znaky sebereflexe nebo omluvy, vy nýmandi!“, zanechávají rozhořčené vzkazy lidé.

Shehadeh je od loňského listopadu ve vazbě. Byl dopaden v cizině, podle médií v Jordánsku. Další dva obžalovaní jsou stíháni jako uprchlí. První rozruch se kolem bývalého pražského imáma zvedl poté, co vyšlo během ledna loňského roku najevo, že jej policisté viní z toho, že se v Sýrii účastní bojů v sesterské teroristické organizaci al-Káidy.

Právě tehdy se začali lidé na sociálních sítích vracet k rozhovoru s ním na Českém rozhlasu Plus z roku 2016 a tázali se, jak je možné, že někdo s podobnými skutky mohl dostat prostor ve veřejnoprávním médiu pro své názory. Zvláště když se o některých jeho extremistických názorech vědělo již předtím a zajímaly se o něj také tajné služby. Stalo se tak například poté, co muslimům přes aplikaci WhatsApp rozesílal vzkaz, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. „Kdo věří v Alláha a v soudný den, ať se této akce neúčastní. Alláh mi budiž svědkem, že jsem před tím varoval,“ napsal tehdy doslova Shehadeh.

Upoutávka na rozhovor Českého rozhlasu Plus s Shehadehem, pod kterou se následně spustila smršť komentářů:

Jedním z rozlícených lidí, kteří na to upozorňovali, byl i bývalý komunální politik, investor a podnikatel Zbyněk Passer. „Lidé v první řadě nechápou, jak mohl Český rozhlas dát prostor člověku, který svým chováním naplňoval skutkovou podstatu závažných trestných činů, pardonoval terorismus, relativizoval zlo a do Čech mezi liberální a dobře integrované muslimy zavlekl salafismus saúdskoarabských madras. V době rozhovoru bylo toto vše známo. Fotky jeho vypečeného teroristického bratra byly veřejné na sociálních sítích. Skvělá veřejnoprávní práce, Čro,“ napsal Passer před více než rokem.

To ale zřejmě Českému rozhlasu Plus příliš nevadilo. Zmínil jen, že daný rozhovor je z roku 2016.

A to, že se Český rozhlas nezmohl na nic jiného než pouhé konstatování data pořízení rozhovoru, spustilo ostrou reakci dalších lidí. Uživatel Martin Chovan rozhlasu vzkázal: „To, že je ‚rozhovor‘ z roku 2016, na stavu věci nic nemění. Vy poskytujete zločincům prostor pro jejich propagaci. Nevidím tu žádné znaky sebereflexe nebo omluvy, vy nýmandi!“

Podle rozhlasu však kontroverzní výroky a sledování tajnými službami nejsou důvodem pro neuskutečnění rozhovoru. „Tehdy už byl pan Shehadeh obžalován nebo obviněn?“ táže se tak stránka.

Na to Martin Chovan veřejnoprávnímu rádiu vzkázal, že byl Shehadeh „už předtím kreatura“. „A co Hitler? Než byl uznán za ošklivého, tak byl podle optiky ČRo zneuznaný hrdina?“ přisadil si.

Podle ČRo však nemohou posoudit, kdo je „kreatura“. „Aha, takže my máme posuzovat, kdo je kreatura a nezvat jej do vysílání,“ dodal rozhlas závěrem diskuse.

„Tak u českého rozhlasu mne to ani nepřekvapuje. Ten si může s ČT podat ruce,“ podotkla k tématu ještě Simona Stašáková.

A poté, co vyšlo najevo nynější obvinění imáma, diskuse opět ožila. Svůj názor tak pod upoutávku Českého rozhlasu Plus přisadil například uživatel Dave Solin. „Na něco je ta dnešní doba přece jen dobrá – poměrně rychle dohání šiřitele jediné pravdy vč. jejich pohůnků (např. tzv. liberální média, v tomto případě ČRo+). Byť služba Shehadeha je to vskutku medvědí a cit ‚fašizující se společnosti‘ pro manipulaci to nijak neovlivní, ve výsledku je hodně smutný koukat na to, čím si prochází západní společnost, třeba její mediální prostor. Ale co bychom chtěli, když nekompetentní navíc nenesou ani odpovědnost...,“ napsal.

V úvodu zmiňovaného rozhovoru bývalý pražský imám Samer Shehadeh vysvětloval moderátorovi Michaelu Rozsypalovi, co znamená to, že je islámským duchovním: „Když se mluví o muslimských duchovních, tak je třeba si uvědomit, že to u nás funguje trochu jinak – u nás nefunguje hierarchie a není podmínkou, aby daný muslimský duchovní působil v nějaké mešitě. I ten výraz duchovní je trochu s nadsázkou nebo rezervou, víceméně duchovní u nás spočívá v tom, že má schopnosti a znalosti k tomu učit muslimy islám bez ohledu na to, že má k tomu mešitu nebo byl pověřen.“

Zmínil se též, že studoval islámské právo šaría, a to v Saúdskoarabské Medině.

Shehadeh zmiňoval, že se v Česku v době rozhovoru zhoršovalo soužití v Česku, jelikož je zde prý vedena „protiislámská kampaň“. „Jde o to, jak se v médiích mluví o islámu a muslimech, že jsou to teroristé, víceméně se o nich nemluví téměř pozitivně, ale vždy se o nich mluví jako o teroristech, jako o nebezpečí, islamofobie sílí,“ varoval islámský duchovní, nyní čelící obvinění z účasti na teroristické skupině, z podpory a propagace terorismu a z financování terorismu.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

Odmítl také, že by byl islám násilný a převládaly v něm extremistické prvky. Islám se prý po celou svou historii snaží být tolerantní, a to i vůči lidem vyznávajícím jiná náboženství. Podotkl, že jako muslim věří, že před soudným dnem jeho souvěrci ovládnou svět, v praxi to prý pro jinověrce ale neznamená žádnou hrozbu.

Pokračoval, že Češi neznají a nechápou islám. „Důkazem je, že když mluvím s někým o islámu, tak většina otázek kolem terorismu, homosexuality, ženy…lidé nevědí, co islám je,“ shrnul.

A pak během rozhovoru dokonce popíral, že byl masakr v Nice, který spáchal Mohamed Bouhlel, teroristickým útokem. „Podle svědectví jeho blízkých šlo o těžkého alkoholika a o člověka, který v životě nevkročil do mešity. Což jasně svědčí o tom, že s islámem neměl ve svém praktickém životě vůbec nic společného,“ horoval. Média podle něho přisuzovala terorismus jen lidem vraždícím nemuslimy.

Během rozhovoru Shehadeh taktéž uvedl, že by se Západ spíše měl zaměřit na odsouzení tehdejších náletů Ruské federace v Sýrii. Rozhodně by se prý také Západ neměl zapojovat do konfliktů na Blízkém východě, jediné, co by Shehadeh neoznačil za vměšování, by bylo, kdyby se západní země rozhodly odstranit syrského prezidenta Bašára Asada. „Když už se chtějí vměšovat, tak by stačilo, aby Asada odstranily,“ řekl. A závěrem pak ještě hanil tehdejší americkou podporu Kurdům, ti prý bojovali proti Syřanům.

Právě situace v Sýrii se týká i Shehadehovo obvinění. Policisté jej začali podezřívat v souvislosti s tím, že měl peníze vybrané mezi českými muslimy předávat teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Ta je nástupnickou organizací an-Nusrá, sesterské organizace al-Káidy.

Následně se k tomu, že podporoval teroristy z an-Nusrá, i přiznal. Sám Shehadeh je podle svých slov přesvědčen, že an-Nusrá nejsou teroristé. „Finančně jsem podporoval mudžahedíny v Sýrii, konkrétně an-Nusrá. V Sýrii bojují tři skupiny – první jsou extremisté z Islámského státu, druzí jsou lidé, kteří zradili islám a muslimy, a třetí pak lidé bojující proti okupaci snažící se aplikovat právo šaría – a ty já podporuji, to jsou mudžahedíni (bojovníci za víru ve svaté válce),“ řekl Shehadeh.

Ohlasy proti imámovi se zvedly i krátce po zveřejnění exponovaného rozhovoru v roce 2016. Již tehdy ve svém příspěvku pod úryvkem z rozhovoru na Facebooku se uživatel Martin Verner podivoval: „Jak může dostat vůbec prostor v médiích člověk, který souhlasí a naprosto vážně mluví o tom, že svědectví ženy má u soudu pouze poloviční vypovídající hodnotu oproti mužům, protože žena má jednou měsíčně menstruaci. A to se pak odráží na její psychické vyrovnanosti. Ten člověk patří do blázince, ne do Českého rozhlasu,“ dodal.

A přidal se i další z uživatelů – Tino von Knopp. „Vážení, tohle pouštět do éteru před obědem, to chce silnej pajšl. To byl hnus, až se mi houbové karbanátky znechutily. A to je mám tuze rád,“ podotkl.

Advokát Samerova bratra Omara Adam Kopecký pro ČTK obžalobu potvrdil: „Obžaloba na mého klienta již byla podána. Podle mých informací je obžalován ze stejných skutků, které byly již v obvinění.“

Peníze na podporu teroristů bývalý pražský imám podle zjištění MF Dnes získával ze sbírek českých muslimů, kteří roky přispívali do sbírek, jimiž chtěli pomoci zaplatit stavbu mešity v západoafrickém Beninu nebo uhradit péči o válkou zmrzačené v Sýrii. Tyto peníze ze dvou slovenských účtů pak zřejmě ve skutečnosti skončily právě u teroristů.

