ČSSD si odhlasovala vstup do vlády s hnutím ANO

15.06.2018 16:40

ČSSD má vstoupit do vlády s hnutím ANO, kterou by měli tolerovat komunisté. Ve stranickém referendu ČSSD bylo pro menšinovou koaliční spolupráci 58,53 procenta hlasujících, 40,20 procenta bylo proti. V závěru dnešního jednání předsednictva sociální demokracie to oznámil předseda strany Jan Hamáček. Do hlasování se zapojilo 11.404 lidí, což jsou necelé dvě třetiny členů.