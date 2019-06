ČSSD v troskách? Ani smykem. Pro Babiše nejhorší možná zpráva. Do klíčového jednání Sněmovny odtikávají poslední hodiny

Anketa Poškozuje Andrej Babiš pověst České republiky v zahraničí? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 3045 lidí ParlamentníListy.cz na to konto měly možnost hovořit s vysokým ústavním činitelem, který shrnul dosavadní závěry a nabídnul i několik alternativ. Podle tohoto nezaujatého „komentátora“ má sociální demokracie obrovskou šanci přilákat své voliče zpět. Jak?

„Je to přeci zcela jednoduché. Že Andreje Babiše vyzývá k rezignaci opozice, že to dělá předseda ODS Fiala nebo předseda STANu Rakušan, na tom už není nic překvapivého. Tito politici to v minulosti udělali nesčetněkrát, a nikdy to nikam nevedlo,“ upozornil náš zdroj. Jeho slova jsou logická, neboť náplň opozice, kam ODS nebo STAN patří, k těmto silným pojmenováním vybízí.

Jenomže podle tohoto vrcholového politika je situace ještě složitější. „ANO se drží u moci nejen hlasy ČSSD, ale především díky SPD a komunistům. ODS s ANO do koalice nevstoupila, čímž tento stav vědomě legitimizovala a těží z něj. Problém je v tuto chvíli v šachové partii, kterou Andrej Babiš rozehrál a ze které nemá východisko. Kdyby se spojil s SPD nebo komunisty, přičemž chci zdůraznit, že jsou to obě legitimní a zvolené strany, čekaly by republiku ještě početnější demonstrace, které by posilovaly taktéž demokratickou opozici. To on nechce. Tedy nemá moc cest, jakými se vydat,“ upozornil dále.

Připomeňme, že premiér Babiš tvrdí, že předběžný text Evropské komise je plný nepravd a vracení dotací nehrozí. Pokud se ovšem podle předsedy vládní ČSSD Jana Hamáčka ukáže, že nějaké dotace byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně, měl by je vrátit, nebo by se měly vymáhat. S Babišem chce o problému mluvit na nejbližším zasedání vlády. Opoziční lídři se v pátek shodli na čtyřech požadavcích: okamžité zastavení vyplácení dotací, formulaci odpovědi Bruselu nečlenem hnutí ANO, zařazení zvláštního bodu na jednání Sněmovny a zveřejnění zprávy.

Předseda ODS Petr Fiala navíc v prohlášení zaslaném ParlamentnímListům.cz konstatoval : „Veřejně vyzývám předsedu vlády, aby sám požádal o potvrzení důvěry v Poslanecké sněmovně. Je potřeba, aby bylo jasné, o čí důvěru se i v takovéto situaci v Poslanecké sněmovně předseda vlády opírá.“

Kdybychom se měli vrátit k výše citovanému zdroji, ten vidí dva markantní závěry, jimiž může sociální demokracie uspět a prorazit.

„To, že neuspěla u voleb do Bruselu, není tragédie. Její voliči ty tváře neviděli na billboardech a v televizi slyšeli jen o Babišovi, tudíž řada z nich buď volit nešla, nebo zvolila ANO, jelikož už má pochopitelně zmatek v tom, kdo a co navrhuje. Pokud se tedy vrátí socdem k tradiční kampani, kontaktní a billboardové, bude to zase jako dřív. Ale o tom jsem hovořit nechtěl. Podstatné je, že Jan Hamáček drží premiéra ve slepé uličce. Proč? Protože kdyby nyní on nebo ministři ČSSD začali mediálně a postupně tlačit, Andrej Babiš prostě a jednoduše nemá jinou cestu než jim ustupovat. Tím pádem socdem prosadí více ze svého programu a bude to ona, kdo nabídne řešení celé situace. O početnosti výstupů v televizích nebo na internetu ani nemluvě…“

Taktiku opatrného našlapování a postupně gradujícího tlaku přitom socdem zvolila už v pátek. Například její ministr Tomáš Petříček do médií vzkázal: „Budeme chtít po Andreji Babišovi vědět, jak hodlá záležitost vyřešit, aby nadále nepoškozovala Českou republiku, a budeme chtít tento bod zařadit také na jednání Sněmovny.“

Právě úterní jednání Sněmovny bude pro Andreje Babiše klíčové.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový