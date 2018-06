ČSSD vyhlásí výsledky referenda o vládě, jednat bude i KSČM

Předseda ČSSD Jan Hamáček na odpoledním jednání předsednictva sociální demokracie oficiálně oznámí výsledky referenda, ve kterém straníci v uplynulých týdnech rozhodovali, zda vstoupit do vlády s hnutím ANO. Podle dosavadních informací z průběhu hlasování převáží hlasy příznivců koaliční spolupráce s ANO. O vládě budou jednat i komunisté, kteří by měli kabinet případně tolerovat.

Vedení ČSSD se v referendu v téměř 1100 místních organizacích ptalo, zda členové souhlasí se vstupem do vlády za podmínek z návrhů koaliční smlouvy a programového prohlášení. Hamáček by měl rozhodnutí vyhlásit v přímém přenosu v závěru jednání předsednictva, které bude nejprve vyřizovat další agendu. Pokud členové ČSSD v referendu vstup do menšinové vlády ANO schválí, strana obsadí podle dohody s ANO pět ministerstev, připomněla ČTK..

Výkonný výbor KSČM, která by měla případné vládě pomoci ve Sněmovně při hlasování o důvěře, se sejde ráno. Komunisté by mohli probírat smlouvu o toleranci kabinetu, o které jednají s ANO. Dříve své podmínky pro podporu menšinového kabinetu shrnuli do sedmi programových požadavků. Týkají se například prosazení zákona o obecném referendu, zvyšování minimální mzdy, zdanění církevních restitucí či valorizace důchodů.

Psali jsme: ČSSD dnes uzavře referendum o vládě, výsledky sdělí v pátek ČSSD: Zůstaňte s námi i nadále Ve středočeské ČSSD převažuje podpora vstupu do vlády s ANO Opravdu to prý dopadne: ČSSD půjde do vlády s Babišem. A už se houfují „pomocníci“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab