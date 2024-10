ČT kličkovala, ale marně. Jsou zde čísla. Kdo byl u Moravce nejčastěji a kdo vůbec

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11218 lidí



Právě proto si Rada ČT měla od generálního ředitele veřejnoprávní televize Jana Součka vyžádat statistiku zvaní předsedů politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, a to za toto a minulé volební období. Odpověď dorazila podle Matochy až po „několika šarádách, kdy generální ředitel odpovídal, že na tuto informaci nemá Rada ČT nárok či že to je podle Editoriálního panelu ČT dokonce nezákonný dotaz“.



Ze statistik hostů, kteří do vysílání OVM přišli, vyplývá, že zatímco vládní předsedové byli v tomto volebním období v nedělním diskusním pořadu již 45x, opoziční lídři – předseda hnutí ANO Andrej Babiš a předseda SPD Tomio Okamura – se na obrazovky nedostali ani jednou.

Nejčastěji pak mezi říjnem 2021 a zářím letošního roku diváci mohli vidět u Moravce dosavadního předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku. A to hned patnáctkrát, i přestože jde aktuálně podle volebních modelů o voliči úplně nejméně podporovanou vládní stranu a například volební model STEM lidovcům predikoval v září pouhých 3,5 %.



Na druhém místě se v počtu účastí před kamerami v OVM za Jurečku dostal předseda STAN Vít Rakušan, který se v Otázkách objevil již třináctkrát, kdežto premiér a šéf nejsilnější vládní ODS pouze osmkrát. Předseda Pirátů Ivan Bartoš byl v pořadu do září celkem šestkrát a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová třikrát.



V minulém volebním období se na obrazovkách častěji objevovali lídři opozice

Nejvíce se mezi říjnem 2017 a zářím 2021 během vlády expremiéra Andreje Babiše v České televizi u Moravce objevoval lídr ČSSD, kterým byl do února 2018 Milan Chovanec a následně Jan Hamáček. ČSSD (dnešní SOCDEM) měla svého předsedu v neděli v televizi hned 26krát.



Následně již však štafetu nejvíce zúčastněných předsedů sněmovních stran v OVM přebrala opozice v čele s pirátským lídrem Bartošem. V minulém volebním období tam byl šestnáctkrát.

Zatímco současný premiér vládní ODS Fiala byl u Moravce doposud pouze osmkrát, v minulém volebním období pořad navštívil čtrnáctkrát, stejně četně jako předseda KSČM Vojtěch Filip.



Bývalý předseda STAN Petr Gazdík či aktuální předseda starostů Rakušan dorazili jedenáctkrát a předsedové KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, Marek Výborný či Marian Jurečka mezi říjnem 2017 a zářím 2021 byli součástí deseti debat pod taktovou moderátora Václava Moravce.



Předseda tehdy nejsilnějšího vládního hnutí ANO a tehdejší premiér Andrej Babiš byl oproti tomu na obrazovce v OVM jen šestkrát, předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila a posléze Markétu Pekarovou Adamovou dohromady diváci viděli jen třikrát a předseda hnutí SPD Tomio Okamura nebyl účasten ani v minulém volebním období v žádné z nedělních debat.

Dohromady byli v minulém volebním období za vlády expremiéra Andreje Babiše (ANO) koaliční lídři 32krát. Oproti tomu ti opoziční se zúčastnili hned 68 debat.



Jaký to má důvod? Rada ČT se jej od generálního ředitele Jana Součka nedozvěděla, jelikož podle něj „redakce nedisponuje historickým archivem zasílání pozvánek či jejich odmítáním“, což znamená, že není jasné, zdali nepoměr v účasti jednotlivých opozičních a volebních lídrů v OVM vyplývá z toho, že nejsou do pořadu zváni, či z toho, že svou účast odmítají.



Podle Matochy je vyjádření Součka „zvláštní“ a padá skrze něj „dříve televizí používaný argument: ‚My ho zveme, ale on odmítá přijít.‘“ „Když není statistika pozvaných, můžeme se podívat a hodnotit pouze statistiku hostů, kteří do OVM v daném období přišli,“ pronesl radní ČT.

Mediální analytik Štěpán Kotrba Matochou uveřejněnou statistiku komentoval s tím, že by se z ní dalo vyčíst i určité pravidlo, jež zřejmě současné časté tváře nedělních Otázek Václava Moravce příliš nepotěší. „Platí pravidlo nepřímé úměry: čím víc vás podporuje Česká televize, tím spolehlivěji prohrajete příští volby,“ poznamenává totiž ke statistice Kotrba.

