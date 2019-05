ČT mě terorizuje! nadával Babiš. Ale pak si vzpomněl, co uvedla TV Nova... Byla legrace

„Jela tady na nás intenzivní kampaň. Těch mýtusů, kterých proti nám bylo použito... mýtusy o potravinách, pekárně, řepce... kampaň jela velice intenzivní. Všichni naši soupeři také jeli Antibabiše,“ promluvil před novináři několik minut po nedělní půlnoci premiér.

Anketa Jste spokojeni s výsledky evropských voleb v ČR? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 3772 lidí

Připomněl, že ani po volbách někteří nejsou schopni téma Antibabiš zapomenout, jak ukázala například povolební tiskovka druhé ODS. „Ten váš dotaz je v atmosféře: všichni musíme Babiše zlikvidovat. A když jsem viděl tiskovku ODS, kdy nedokázali zapomenout na Babiše a potřebují si kopnout...“ reagoval na dotaz České televize, poté, co redaktorovi řekl, že opakuje nesmysly.

„Já vám tu můžu přečíst, co proti mně jednotlivé servery jely,“ nabídl. „Odvolil jsem v Průhonicích a ty známé antibabišovské pořady České televize mě tam hned terorizovaly a ptaly se na mou bývalou firmu. Oni nic jiného neumí, jenom lhát, ty média. Vylhané zprávy o řepce, o uzeninách. Kyperská firma Seznam vydala asi 47 negativních zpráv, sprostě lhali, ještě v den voleb tam bylo 17 negativních zpráv. Jeli to od rána do večera,“ vykládal.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Při svém výstupu Babiš mimo jiné připomněl reportáž televize Nova. Ta se zabývala mýty, které se o premiéru Babišovi šíří. „Stále jsou ty mýtusy, jak o tom mluví Nova. Mýtus o řepce, mýtus o včelách, mýtus o půdě. Všechno vylhané věci, stokrát opakované. Mýtus o biopalivech. Vylhané, opakované, lživé,“ rozčiloval se.

Premiérova slova pravděpodobně odkazovala na text na webu Novy z minulých dní, ve které se zabývala výroky premiéra v předvolební debatě. Ten se ovšem nezabýval žádným z premiérových výroků o řepce nebo o půdě, ale pouze jeho výroky o Evropské unii. V článku byly tři premiérovy výroky vyhodnoceny jako nepravdivé. Jednalo se o rozporování výroku „k nám nikdo nepřichází ilegálně“ (podle statistik Ministerstva vnitra bylo jako ilegální migranti vedeno za rok 2018 celkem 4992 osob), dále o výrok, že vláda nejednala o směrnici o dvojí kvalitě potravin (odmítnuto s tvrzením, že za vládu o tom s řádným mandátem hlasovala ministryně Nováková) a dále výrok, že si Babiš nemyslí, že by Pavel Telička patřil k nejvlivnějším europoslancům (Nova vytáhla měření jakéhosi portálu, že Telička je z europoslanců čtvrtý nejaktivnější). Žádný výrok o řepce či o biopalivech ale rozebírán nebyl.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Kromě toho Babiše rozčílilo, že o něm SPD před volbami šířila, že je promigrantský. „Já jsem byl ten, který s Viktorem Orbánem, se kterým jsem před chvílí mluvil, v červnu 2018 ve čtyři ráno definitivně zrušil ty kvóty,“ vykládal.

„Ta kampaň byla vylhaná, sprostá,“ rozčiloval se Babiš za řečnickým pultíkem. Pak ale spokojeně dodal: „Ale no, nepovedlo se, vyhráli jsme.“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav