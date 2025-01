ČT se začala motat do debaty o poplatcích. Narazila

Česká televize se snaží obhájit plánované zvýšení koncesionářského poplatku ze 135 na 150 korun měsíčně a jako součást této komunikace zveřejnila na sociální síti X vizuálně silný obrázek, který okamžitě vzbudil pozornost i kontroverzi.

Obrázek zobrazuje scénu ze seriálu Most!, kde žena označená „135 Kč“ dostává facku od muže s nápisem „17 let inflace“**. Tato metafora má podle všeho znázornit, že televizní poplatky se nezměnily od roku 2008, zatímco inflace jejich reálnou hodnotu postupně snižovala.

Ačkoliv myšlenka je jasná, způsob jejího zpracování se setkal se smíšenými reakcemi. Někteří lidé dokonce argumentují, že vizuál působí dojmem, že se Česká televize staví do role oběti, zatímco skutečnými „bitými“ jsou spíše diváci, kteří budou muset platit vyšší poplatek.

Senátor Jiří Čunek na kontroverzní vizuál České televize reagoval s ironickým komentářem. Zpochybnil v něm nejen samotné sdělení, ale i náklady spojené s marketingem veřejnoprávní televize. „Kolik nás vlastně stojí tohle PR? Jestli tohle je taky součást komunikace České televize, tak mě spíš zajímá, kolik nás to celé vlastně stojí,“ napsal s narážkou na náklady spojené s digitální propagací ČT.

Skepticky se vyjádřil i k samotnému navyšování poplatků: „Já jen, jestli je zvýšení koncesionářských poplatků dostatečné, aby bylo i na platy marketérů, co se tak hezky starají o sociální sítě České televize,“ dodal s patrnou ironií.

Já měl na mysli spíš náklady na ty, kdo jsou za správu sociálních sítí ČT placení. — Jiří Čunek (@CunekJiri) January 29, 2025

K celé situaci se Čunek vrátil s humorným návrhem, jak by mohla televize své sdělení ještě rozšířit. „Už chybí jen nějaký pěkný nový seriál, kde by nám bylo téma vysvětleno poutavou dramatickou formou?“ dodal s odkazem na dramatizaci tématu, kterou podle něj ČT ve svých sděleních využívá.

Do boje za zvýšení koncesionářských poplatků ČT zapojila celé Kavčí hory, včetně marketingového oddělení. Už chybí jen nějaký pěkný nový seriál, kde by nám bylo téma vysvětleno poutavou dramatickou formou??#hlavnenezavisle https://t.co/2UsotOSmhu — Jiří Čunek (@CunekJiri) January 29, 2025

Vysokoškolský pedagog a člen ODS Tomáš Šalamon rovněž odsoudil způsob, jakým veřejnoprávní médium komunikuje svou potřebu vyššího financování. „Tohle je prosím co jako? Zneužíváte svůj dosah, který jste získali díky svému někdejšímu monopolu a následné výsadě státem zřízeného a vůči tržním zákonům chráněného subjektu a manipulujete z této pozice veřejné mínění?“ uvedl ve své reakci.

V návaznosti na to dodává, že právě tento způsob komunikace je „nejlepším argumentem pro zásadní reformu“ veřejnoprávních médií.

Tohle je prosím co jako?

Zneužíváte svůj dosah, který jste získali díky svému někdejšímu monopolu a následné výsadě státem zřízeného a vůči tržním zákonům chráněného subjektu a manipulujete z této pozice veřejné mínění?



Jaký může být lepší argument pro zásadní reformu? https://t.co/cAj1Wm0y5y — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) January 29, 2025

„Těším se, jak tohle ukážu studentům jako příklad příkladné veřejnoprávní komunikace. Zaplať víc, nebo…,“ poznamenal s ironickým podtextem politický marketér Karel Křivan naznačující, jak vizuální sdělení postavené na negativních emocích může z marketingového hlediska působit odrazujícím dojmem, než jaký televize veřejné služby zamýšlela.

Těším se, jak tohle ukážu studentů jako příklad příkladné veřejnoprávní komunikace. Zaplať víc nebo ... https://t.co/rHva6jnnyH — Karel Krivan (@KarelKrivan) January 29, 2025

Na způsob, jakým Česká televize prezentuje potřebu zvýšení koncesionářských poplatků, reagovala i politická novinářka Lucie Stuchlíková, která tento přístup nepovažuje za nejvhodnější. „Úplně nevím, jestli je tohle nejšťastnější způsob komunikace ohledně poplatku,“ uvedla ve své reakci.

Jakoby úplně nevim, jestli je tohle nejšťastnější způsob komunikace ohledně poplatků. https://t.co/PyZLr05yq4 — Lucie Stuchlíková (@StuchlikovLucie) January 29, 2025

Zveřejněnou komunikaci České televize o zvýšení koncesionářských poplatků okomentovali také někteří opoziční politici. Mezi nimi i poslanec Ondřej Babka (ANO), který bez jakéhokoli komentáře nesouhlas vyjádřil zamračeným smajlíkem se zvednutým obočím a rukou na bradě. Jeho reakce se přidává k širší kritice ze strany opozice, která dlouhodobě zvyšování poplatků odmítá.

K debatě o financování České televize a její prezentaci důvodů pro zvýšení poplatků se odmítavě vyjádřil i moderátor a člen Rady ČT Lubomír Xaver Veselý: „S tímto druhem boje za zvýšení poplatku hrubě nesouhlasím,“ odsoudil zejména propojení celé problematiky s inflací.

Rozporuplné reakce budí i další obrázek z dílny České televize, apelující na zvýšení koncesionářských poplatků. Grafika s názvem „Nejdelší věci na světě“ mezi přírodní a historické úkazy, jako jsou řeka Nil, Velká čínská zeď či Velký bariérový útes, zařazuje i „čekání na zvýšení televizních poplatků“.

Právník Tomáš Nielsen v reakci na tento vizuál usuzuje, že Česká televize už zjevně neví kudy kam. „Tohle už je projev vrcholné ubohosti a trapnosti. Snad to neplatila ČT z našich peněz. Snad si to pan Souček a spol. zaplatili ze svého. My budeme dál čekat, kdy ČT začne plnit cíle, které jí ukládá zákon, a přestane hrát roli občany placené PR agentury vládních stran a neziskovek financovaných státem a EU,“ vyjádřil svůj postoj.

Česká televize už zjevně neví, kudy kam. Tohle už je projev vrcholné ubohosti a trapnosti. Snad to neplatila ČT z našich peněz, snad si to pan Souček a spol. zaplatili ze svého.



My budeme dál čekat, kdy ČT začne plnit cíle, které jí ukládá zákon, a přestane hrát roli občany… https://t.co/eddGUy51zw — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) January 29, 2025

I další vizuál zveřejněný Českou televizí roztočil nemalou spirálu negativních emocí. Tentokrát jde o obrázek s názvem „Co jde natočit za 135 Kč?“, na kterém je kůň rozdělený do čtyř časových období – 2008, 2013, 2017 a 2025. Zatímco zadní část koně z roku 2008 je realisticky nakreslená a detailní, směrem k současnosti se kresba stává čím dál více zjednodušenou a dětsky načrtnutou, až v roce 2025 zůstává jen hrubá, směšná skica.

Česká televize tímto vizuálem naznačuje, že za stejný koncesionářský poplatek již dnes není možné poskytovat stejnou kvalitu obsahu jako v minulosti. Jde tedy o další pokus zdůraznit, že stagnace poplatku má přímý dopad na produkční možnosti televize, která si s rostoucími náklady údajně nemůže dovolit udržet dřívější standard.

Tento argument však vyvolal silné ironické reakce, mezi nimi i od podnikatele Tomáše Jirsy, který k obrázku napsal: „Tohle je docela sebekritické vyobrazení kvality služeb České televize.“ Jeho komentář naráží na fakt, že ČT si tímto vizuálem de facto sama přiznává, že její současná tvorba již postrádá úroveň, kterou měla v minulosti, a sama přiznává pokles vlastní kvality, přestože se stále snaží ospravedlnit své financování veřejností.

Tohle je docela sebekritické vyobrazení kvality služeb České televize. https://t.co/8UFSObOCDS — Tomas Jirsa (@TomasJirsa) January 29, 2025

Pod příspěvkem České televize se objevila vlna negativních reakcí od veřejnosti. Někteří komentující ironicky poznamenávají, že „i koruna by byla moc“, jiní přímo odmítají jakékoliv zvyšování poplatků s tím, že „135 korun je o 135 korun víc, než by mělo být“. Kritici také upozorňují, že mediální svět se za posledních sedmnáct let zásadně změnil a že není nutné, aby ČT za veřejné peníze nabízela například zábavní pořady, když existuje široká konkurence, která je podle nich kvalitnější.

„Nechte těch manipulací. Za těch sedmnáct let se mediální svět naprosto změnil. To nevidíte? Není nutné, abyste za naše peníze nabízeli například zábavu. Je spousta konkurence a jsou lepší. Navíc to politické angažování ohýbá realitu ve prospěch vašich názorů, což je hanebné,“ uvádí jeden z komentářů. Další lidé argumentují, že by se televize měla uskromnit stejně jako ostatní, místo aby požadovala vyšší poplatky, a někteří neváhají označit veřejnoprávní instituci za „mafiány a zloděje“.

Poslanecká sněmovna se v pátek nedostala k hlasování o navýšení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Důvodem byly obstrukční projevy předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy SPD Tomia Okamury.

Další pokus o schválení novely, která upravuje financování České televize a Českého rozhlasu, proběhl ve Sněmovně ve středu. Ani po pěti hodinách jednání se však vládní koalici nepodařilo prosadit tzv. velkou mediální novelu, jejímž předkladatelem je ministr kultury Martin Baxa (ODS). Opoziční hnutí ANO a SPD nadále blokují projednání této změny, čímž znovu zabránila schválení vyšších poplatků. Koalice plánuje další pokus v pátek.

Navrhovaná novela počítá s navýšením poplatku za Českou televizi o 15 Kč na celkových 150 Kč měsíčně, zatímco rozhlasový poplatek by se měl zvýšit o 10 Kč na 55 Kč měsíčně. Součástí návrhu je pravidelná valorizace poplatků a úprava pravidel pro úhrady právnických osob. Podle nové úpravy už nebude výše poplatku záviset na počtu přijímačů, ale nově na počtu zaměstnanců dané firmy.

