ČT si pozvala šéfku soudců, aby reagovala na Benešovou

Podle Zemanové není zvládnutelné a jakkoli možné dosáhnout cíle ministryně spravedlnosti Marie Benešové, jež pronesla: „Každý okresní soud disponuje místem jednoho vyššího soudního úředníka, který je vyčleněn právě pro výkon dohledu nad soudními exekutory. Věřím, že pro soudy tedy nebude problém do září podezřelé exekuce prověřit.“ Pokud by soudy v tuto chvíli měly prověřit celé množství 133 000 exekucí, musely by podle Zemanové pozastavit všechny exekuce a jinou činnost na několik měsíců.

Soudy budou činit úkony jen v těch věcech, kdy bude přímo požádáno o prověření rozhodčích doložek. Soudy mohou dané úkony prověřit podle času, který na to budou mít k dispozici. Kapacitu soudců určují právě politici. Z pohledu Soudcovské unie jsou nejnovější záměry pozměnit exekuční řízení značně nešťastné.

Přetížení soudů je složité i vzhledem k tomu, že když jdou některé soudkyně na mateřskou, nelze jejich případy předat někomu jinému. Problém nelze vytvořit bez zákonného zakotvení, tomu však brání to, že se na Ministerstvu spravedlnosti často funkce střídají.

„Tady začaly takové zběsilé dostihy, kdo dříve a rychleji předloží svoji novelu,“ řekla dnes ministryně spravedlnosti Benešová ohledně novel týkajících se státních zástupců. Změny v odvolání nejvyššího státního zástupce pouze pomocí kárného řízení prý podporuje nezávislost.

Řeč došlo i na rychlou výměnu ministra spravedlnosti právě ve chvíli, kdy policie navrhla obžalobu pro premiéra Andreje Babiše. „Ty naše pochybnosti se nevztahovaly přímo k osobě Marie Benešové,“ pronesla ke kauze, která následně rozdmýchala velké demonstrace, Zemanová. Podle ní byl problém především s tím, že je nepřijatelné, že předchozí ministr Kněžínek skončil bez zcela jasného důvodu.

Poté se přešlo na téma ochrany vody, která by se mohla stát majetkem státu. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) chce možnou ústavní ochranu vody konzultovat s právníky a odborníky. Ve druhé polovině srpna by měl obdržet analýzu právnické fakulty. Věc chce řešit systémově, ne jen poslaneckými návrhy. Řekl to dnes novinářům před jednáním vlády. Kabinet dnes odmítl návrh opozičních lidovců na ústavní ochranu vody a půdy, už dříve nepodpořil návrh KSČM. Komunisté posléze s vládním hnutím ANO jednali o spolupráci při toleranci vlády, neboť ústavní ochrana vody je podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jednou ze sedmi podmínek tolerance.

„Máme domluvenou analýzu s právnickou fakultou, tu bychom měli obdržet v druhé polovině srpna. Chtěli bychom první nebo druhý týden v září svolat kulatý stůl za účasti všech politických stran. Chceme, aby se to řešilo komplexně, aby to mělo dopad na všechny resorty,“ řekl dnes Toman. „Ne že bychom si nevážili poslaneckých návrhů, nicméně chceme to prokonzultovat s ústavními právníky, s odborníky na ústavní právo a podle toho se rozhodnout, abychom vodu mohli ochránit co nejúčinněji,“ doplnil.

Komunisté navrhují rozšířit nynější článek ústavy, podle kterého „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“. Nově by zněl, že voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky. „ČR chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací,“ stálo by v ústavě. Vládní legislativci v podkladech pro ministry poukázali na to, že voda nyní majitele nemá, ve vlastnictví je až po odběru. Pokud by se stal majitelem vody stát, nesl by odpovědnost například za povodně nebo za vodní erozi.

Zemanová se vyjádřila, že se jedná o „praktický pohled“, ale není jasné, zdali to ke zvýšené ochraně krajiny povede.

A došlo i k případu, kdy se těhotná vražedkyně dostala na svobodu. Prý by v tomto případu bylo dobré, aby došlo ke změně znění zákona, aby soudce mohl sám posoudit případ od případu, zda v následujících případech ženu propustit, či ji ponechat ve výkonu trestu. „Pokud by někdo opravdu spáchal velmi, velmi závažný a společnost ohrožující trestní čin a ta potencialita jeho pokračování v tom jednání by tu byla, tak je opravdu velmi nebezpečné, aby neumožnil soudci říci: ‚Ne, tady k tomu propuštění nedojde‘,“ přidala k případu Zemanová.

Celý díl Interview můžete zhlédnout ZDE.

