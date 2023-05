Čas skončit s černobílým pohledem. Procházková překvapila k Ukrajině

reklama

Rytířka Petra Procházková. Jak se to držitelce francouzského Řádu čestné legie poslouchá? „V té ženské linii se říká madam, ale samozřejmě že moji kolegové a přátelé s trochou nadsázky mají radši to slovo rytířka. Je to úžasný, je to krásný, jako každý ocenění. A myslím, že novináři, kdokoliv, i když říkají, že ne, tak mají ceny, ocenění rádi, protože i ta naše práce je k tomu předurčená. My něco napíšeme a hned to druhý den zmizí. A když pak někdo vám tu cenu dá, tak vlastně to má smysl, to, co jste dělali v minulých letech,“ řekla Procházková.

„Máme tady černobílou část války, kdy je jasné, kdo zaútočil a zcela jasné, kdo se brání. Ale všechno ostatní má milion odstínů šedi. A myslím si, že teď už je čas – samozřejmě že to bylo těžké po tom útoku 24. února 2022 – na témata, která více poodhalí příčiny toho konfliktu, i určité jaksi chyby, problémy, které Ukrajina měla, ale nic z toho neopodstatňuje ten ruský útok, to pořád musíme opakovat. Není ale důvod zamlčovat spousty problémů, které tady byly, které tady budou. Ať už se to týká kolaborace, ať už se to týká části obyvatel Ukrajiny, kteří otevřeně sympatizují s Rusy a proč se to tak vlastně stalo. Proč se část Ukrajiny stala územím, které do značné míry připomíná Sudety před druhou světovou válkou? To si myslím, že bychom už popisovat měli a tam už ta černobílost neplatí,“ sdělila Procházková k aktuálnímu konfliktu na Ukrajině.

„Co je na tom konfliktu nyní nejzajímavější pro mě, i protože jsem v Rusku žila skoro 11 let, tak je ten pohled do té ruské motivace, do té ruské duše. Takové to postavení se určité snaze říct: Tak a Rusové jsou, s nimi se nikdy nebudeme bavit, je to ztracený národ. Rusofobie v takové té podobě, že o nich nechcete nic vědět. Já to chápu u Ukrajinců. Já kdybych byla Ukrajinec, tak se nechci s Rusy teď pobavit. To chce čas. Ale my máme tu výhodu, že jsme o nikoho nepřišli. My tady nepohřbíváme děti, které zahynou o raketových útocích. A my musíme se snažit daleko víc pátrat po příčinách toho ruského chování, než by to dokázali naši ukrajinští kolegové,“ sdělila.

Co si myslí podle Procházkové v současné době ruský prezident Vladimir Putin? „Chtěla bych být mouchou, ale ani tak bych to asi nezjistila. Myslím si, že lidé jeho typu – je to úplná spekulace – on pravděpodobně není zklamaný sám ze sebe, myslím si, že cítí určitý strach a je naštvaný na spoustu lidí v jeho okolí, protože v jeho očích to je jejich vina, že ten původní plán ovládnout Ukrajinu mnohem rychleji se nepovedl. Lidé jeho typu málokdy přiznají, že oni udělali nějakou chybu – a ten strach je další velká emoce u lidí, jako je Putin, u lidí, kteří jsou přes 20 let u moci, už ani nevědí, že v jejich městě jezdí metro a že lidé žijí jiné životy než oni takto izolovaní. Tak myslím, že ten strach je velkou motivací k tomu, že on se teď zakousl a ví, že pokud jen trochu pustí, tak je to jeho konec. Možná nejen politický, ale i jaksi fyzický, takže ten strach je velká výzva i vůči nám, protože člověk, který se takhle bojí, jako se bojí teď Putin, tak může být nebezpečný,“ dodala Procházková.

