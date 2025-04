Čechům dochází dech. Finanční odborník sdělil, co vidí a slyší mezi lidmi

Pane Lopraisi, vy komunikujete s veřejností pomocí „vzkazů z Radhoště“, kde mluvíte o míru, svobodě nebo národu. Současně ale dlouhá léta pracujete jako ekonomický poradce pro veřejnost. Jak to jde dohromady?



Vzhledem ke své poradenské praxi znám situaci našich běžných domácností lépe než kterýkoli člen naší současné vlády. Jsem přesvědčený, že naši vládní představitelé žijí v úplně jiném světě. Chápu, že v minulosti byly vždy rozdíly v životní úrovni mezi vrchností, tedy vládou, a běžnými lidmi, u nás ale tyto rozdíly v posledním období narostly natolik, že to právě ony jiné světy vytváří. A nemluvím jen o životní úrovni, ale také o rozdílných hodnotách, zájmech a prioritách mezi většinovou populací a současnou vládou. Přestože tato témata často rezonují, při práci s klienty je obvykle nekomunikuji. A tak při svých ranních výšlapech se čtyřnohým parťákem příležitostně natočím a pošlu nějaký ten „Pozdrav z Radhoště“ na aktuální společenské téma, jak ho vnímám sám. Je to pro mě jisté propojení pracovního a osobního života, a také možnost vyzpovídat se na klidném a mimořádně energetickém místě.

Mimochodem, jak se těžké hospodářské poměry propsaly do životů vašich klientů? Nejprve covid, pak energetická krize a inflace?



Pokud budeme hodnotit tyto události čistě z ekonomického pohledu, pak covidová doba ovlivnila životy běžných lidí kladně. Vím, zní to divně, bylo to v mnoha ohledech nešťastné období, s jehož důsledky se budeme vypořádávat napříč budoucími generacemi, ale je-li to otázka hospodářských poměrů na životy běžných lidí v daném období, tak znám více lidí, kteří začali podnikat, než těch, kteří v té době zkrachovali. Těžko se mi to přiznává, protože tehdejší vláda skutečně nebyla „šálek mojí kávy“, ale ve vztahu k lidem měla vůli je finančně nenechat padnout. Poptávka hypoték a jiných půjček, stejně tak zájem po investičních nástrojích nebo pojišťovacích produktech byl v té době nadprůměrný. Lidé dosáhli na různé podpory, kompenzace a úlevy. Ano, tato opatření měla také vliv na pozdější inflaci.



Bohužel, naopak tomu je nyní, kdy celé řadě lidí dochází dech. Myšleno finančně. Běžné domácnosti platí za energie dvouapůlnásobek nákladů z předchozích let, desítky procent více za potraviny a zboží základní potřeby, navyšuje se celá řada dalších běžných výdajů na živobytí. V mém oboru například úrokové splátky vlivem nových fixací hypoték a pojištění majetku. Procházíme inflačním obdobím s velkým dopadem na hospodaření domácností. Klienti, kteří tvořili rezervy a spořili, často nemají z čeho, a řada domácností vycházející na konci měsíce s černou nulou se potýká s červenými čísly.

A to čekejme zpomalení ekonomiky a nárůst nezaměstnanosti.

Zdá se, že opozice bude chtít poukazovat na zhoršené finanční poměry české veřejnosti. Vláda zase bude chtít voličům tvrdit, že je ochrání před Putinem. Který přístup je pro vás moudřejší?

Jsem na straně opozice. Poukazuje na zhoršené finanční poměry běžných českých domácností zcela oprávněně. Menšinu příčin nynějšího stavu nemohla současná vláda ovlivnit. Nastaly mimo sféru jejího vlivu. Ty nejpodstatnější důvody zhoršení finančních poměrů české veřejnosti ale zapříčinila sama. Od hájení zájmů menšinových akcionářů ČEZu na úkor levných energií pro lidi, přes financování cizí války a rozdávání našeho vojenského vybavení, až po ochotu gigantického zadlužení našich dětí a dalších generací za účelem financování zbrojení ve jménu ochrany před Putinem. Moudřejší přístup? Ve světě malých a velkých je nutné si přiznat, že jsme ti malí. A že se staneme partnery velkých, pokud povedeme suverénní zahraniční politiku a obchodní spolupráci na všechny světové strany a zajistíme konkurenceschopnost našeho průmyslu a podnikatelů. A také budeme hájit především naše národní zájmy. Tak jak to předvádí Donald Trump v Americe.



Nicméně, Rusové podnikají na Ukrajině útoky, které brutálně odnášejí i civilisté. Například nyní děti ve městě Kryvyj Rih. Působí to na vás?



Působí to na mě příšerně. Hluboce se mě tyto zprávy dotýkají. Navíc pokud jsou oběti nevinné děti. Ta válka neměla nikdy začít. A když už začala, je třeba hlasitě a ze všech stran volat po jejím ukončení. Je ale zjevné, že někteří mají naopak strach z konce války. Přeji si, až ta hrůza skončí, komplexní vyšetření všech zločinů války včetně příčin jejího samotného vzniku. První obětí každé války je totiž pravda.

Strana PRO, jza níž jste kandidoval, bývá označována jako „antisystémová“. Vy nicméně podnikáte, což je základem našeho systému. Jaký „systém“ byste si představoval v naší zemi?

Nejsem členem strany PRO. To ale nemění nic na skutečnosti, že souzním s jejím programem a pomohu ji dostat do vysoké politiky. Podnikání je nadnesený výraz. Jsem jen drobný živnostník. Dělám 25 let obor, který jsem se naučil, ke kterému mám vztah, pomáhá lidem, dává mi smysl a přiměřeně mě živí. V devadesátých letech se mnoho lidí postavilo na vlastní nohy. Zařídili si živnost a začali sami na sebe dělat, co uměli. Ti úspěšnější založili firmy a začali zaměstnávat další lidi. Stát jim umožnil svobodně podnikat a nekladl jim řadu podmínek a omezení jako dnes. Nyní mnoho lidí živnosti zavírá a firmy krachují. Proč asi? Když stát vytvoří znovu dobré podmínky pro podnikání, nebo alespoň nebude „házet klacky pod nohy“, uvidíme zajímavý rozvoj. Takový „systém“ bych si představoval.



Které vlády od 90. let naší zemi prospěly a které naopak vůbec? Ostatně, i nad tím se naši čtenáři zamýšlejí. Klaus, Zeman, Špidla, Paroubek, Topolánek, Nečas, Babiš, Fiala...



Nepřísluší mi hodnotit míru prospěšnosti, nebo škodlivosti minulých vlád. Každá přinesla ve své době svá pozitiva a každá se dopustila chyb. Každou vládu zvolili občané ve svobodných volbách a všichni tedy neseme svůj podíl odpovědnosti na tom, kdo nám vládne. Samozřejmě i ti, kteří k volbám nešli. Co si ohodnotit dovolím je, alespoň tak to na mě působí, že s každou novou vládou klesá úroveň její kvality a kompetence. A opět za to můžeme my, voliči. Snad se nám letos podaří tento trend otočit.



Jak byste rád ke změně v naší zemi přispěl vy? Co byste rád voličům nabídl? Zejména v případě, že byste byl zvolen do sněmovny.



Já toho moc nezměním. Jsem jen normální kluk z Beskyd. Snažím se přispět společnosti tím, co dělám a jak žiji. Snažím se svým minipodílem ovlivnit mínění lidí o tom, že je potřeba více přemýšlet nad zprávami a událostmi kolem nás. Že je v pořádku mít jiné názory na společenskou situaci a nebát se je komunikovat. Doma, v hospodě, na zastupitelstvu nebo z vrcholu Radhoště. A v případě, že bych někdy kandidoval do sněmovny, nabídnul bych voličům právě moje vlastní postoje a názory normálního kluka z Beskyd.



Co naší zemi přát za vládu? A nemusíme mluvit jen o obličejích a stranách, ale hlavně o tom, co je třeba dělat.



Říká se, že si národ zvolí vládu, jakou si zaslouží, nebo že vláda je odrazem stavu společnosti. A naše společnost je nemocná. Rezignovali jsme na základní hodnoty, jako je víra, úcta, mezigenerační solidarita a rodinná soudržnost. Je potřeba, abychom pracovali sami na sobě a sami sebe se ptali, zda činíme správně. Potom si zasloužíme vládu, která bude hrdě hájit naše národní zájmy. Vládu, která vytvoří podmínky pro prosperitu a budoucnost dalších generací a generace dosluhující bude hrdá, že se jí dožila.