Čekají nás nejtěžší tři týdny epidemie, varuje datový analytik. JIP lůžka po celé zemi jsou zaplněná...

„Umře více lidí, ekonomiku to poškodí více a vir to nezastaví...“ komentuje na svém facebooku aktuální postup vlády datový analytik a častý hodnotitel koronavirových opatření Petr Ludwig. Zároveň však doufá, že občané budou opatření dodržovat, jelikož jsem dle něho „ve válce“, a to prý „nejen s virem“. Předpovídá, že o současné „velké tragédii“ vznikne mnoho knih a filmů. Práci budou mít i historici.

Vláda dle jeho mínění postupuje pořád podle stejného vzorce – „Než to udělat pořádně, tak to udělají napůl“. „No a ono to nefunguje, tak je potřeba udělat ještě tvrdší opatření v budoucnu. Jenže to zase udělají jen napůl, a tak je zase potřeba ještě daleko tvrdší opatření v budoucnu... A tak dále, a tak dále...“ jmenuje Ludwig.



Podle známého komentátora koronavirových opatření Ludwiga by vláda měla pochopit „jednoduchou matiku“ – že „odkládání stojí násobně více než rozhodnost“. „Chirurg musí umět říznout,“ radí českému kabinetu.

Dodává, že nyní Česko čeká období nejtěžších 3 týdnů epidemie. A i přes svou kritiku opatření píše, že jejich dodržování je jedinou cestou. „JIP lůžka jsou v celé zemi až na výjimky naplněna. Jediná cesta, jak křivku zlomit, je odpovědnost a vytrvalost co největšího procenta lidí v dodržování opatření. Stále ale věřím na malý zázrak a ještě více věřím vědě...“ napsal.



Řešením má být rovněž vakcinace a brzy se to prý začne „lámat k lepšímu“: „Vakcíny jsou postupně na cestě, zatím to vypadá, že fungují skvěle, a fungují i na nové mutace, máme několik nadějných léků, respirátory zajišťují téměř stoprocentní ochranu... A hlavně, jsme v 21. století, kdyby se to stalo kdykoliv v minulosti, bylo by to násobně horší. Brzy se to začne opravdu lámat k lepšímu. Teď držím palce všem, přátelé.“

K vakcínám také Ludwig doporučil tu od AstraZeneky. „Dobré zprávy. AstraZeneca je i přes kydání hnoje dezinformačními weby skvělá vakcína. Dal bych si ji hned,“ ohodnotil zprávu, že tato vakcína snižuje riziko hospitalizace.

A co nastane po epidemii? Prý by mohlo vzniknout mnoho filmů. „Myslím, že s odstupem času mohou být roky 2020/2021 z pohledu našich dějin podobně historicky významné jako roky '38, '68 či '89. Doufám, že historici rozklíčují příčiny tak velké tragédie a že o tom třeba vznikne i mnoho knih a filmů,“ myslí si slavný datový vědec.



Aktuálně ale máme být „ve válce“ a to nejen s covidem-19. „Jsme ve válce - a nemyslím jen ve válce s virem, ale také v hybridní a informační válce. A nazývat to vzhledem k zemřelým válka je podle mě morálně správné. Bez těchto cílených aktivit bychom byli dle mého názoru na výrazně menším počtu mrtvých,“ shrnuje Ludwig s tím, že „Přesto velká část národa mimo jiné kvůli intenzivní dezinformační kampani problém stále zlehčuje či popírá“ i přes 20 tisíc zemřelých a mnohá nejhorší umístění Česka ve světových statistikách.

