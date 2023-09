Čelím komentářům na své tělo, stěžuje si Pirátka. Musíme se tomu postavit, vyzývá

25.09.2023 22:53 | Monitoring

Pirátka Zuzana Klusová se dostala na čelo kandidátky do Evropského parlamentu. Následně poté se na sociálních sítích řešila velikost jejího poprsí. Sexistickým urážkám podle jejích slov čelí každá žena bez ohledu na to, jak vypadá. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus Klusová řekla, že už si na to zvykla, ale v pořádku to podle ní není.