Celkem sto let pašerákům lidí. Sedmdesát jedna imigrantů nechali uvařit v kamionu

Až téměř po třech letech konečně padlo aspoň dílčí rozhodnutí v případu, který šokoval nejenom Maďarsko, ale celou Evropu. Na konci srpna 2015 došlo k tragické události, když pašeráci lidí nechali zemřít v uzavřeném prostoru kamionu 71 migrantů. Lidé ze zemí Blízkého východu byli převáženi do Evropy několika pašeráky, ale kamion naděje na lepší život se pro ně stal poslední zastávkou před krutou smrtí.

Před soudem stanulo celkem čtrnáct obžalovaných a další tři jsou i po několika letech od trestného činu na útěku a patrně se je již nepodaří zajistit. Čtyři hlavní pachatelé by měli ve vězení strávit celkem sto let. Jednatřicetiletý Afghánec Samsoor Lahoo a tři Bulhaři ve věku od sedmadvaceti do devětatřiceti let dostali každý po pětadvaceti letech. Navíc bez možnosti být předčasně propuštěni. Už nyní je ale pravděpodobné, že tresty mohou být ještě vyšší.

Státní zástupce Gábor Schmidt již oznámil, že se hodlá proti rozsudku odvolat. Čtveřici obžalovaných tak hrozí doživotní tresty. Ostatně ty byly očekávány již před dnešním vynesením rozsudku. „Čekal jsem, že bude vynesen nejvyšší trest. Maďarský soudní systém se od toho našeho liší, ale přinejmenším o vině není pochyb,“ cituje deník Kronen Zeitung někdejšího socialistického ministra vnitra Hanse Petra Doskozila.

Jak referuje rakouský deník, čtyři hlavní obžalovaní se v průběhu vyšetřování obviňovali navzájem. Jasno do celého případu vnesly až odposlechy jejich telefonických hovorů. Vedle hlavních obžalovaných odešlo od soudu s poměrně vysokými tresty i dalších deset osob. Soudce jim udělil tresty mezi třemi až dvanácti lety. Soudce János Jadi zdůvodnil výši trestů tím, že obžalovaní mohli dusící se migranty zachránit a dobře věděli, co může jejich nečinnost způsobit.

Jadi rovněž odpověděl na dotazy, proč aspoň čtyři hlavní obžalovaní nedostali doživotní tresty. „Pokud by měli dostat doživotí tito muži, jaký trest by potom ale měl být teroristům, kteří spáchají například útok na diskotéce plné lidí,“ uvažoval soudce nahlas. Samotný soudní proces patrně bude pokračovat odvoláním, ale již nyní trvá téměř rok a z finančního hlediska již stál asi 650 tisíc eur.

Psali jsme: Itálie se připravuje na deportace stovek tisíc ilegálů. Bude to ale pěkně drahé Hrozí prý nová imigrační krize. Uprchlíci si našli nové cesty, jak proniknout do Evropy Gang lifroval do Berlína stovky Nigerijců. Úředníci na to upozorňovali, ale nikdo je neposlouchal Pěsti, kopance, hořící cigarety i železná tyč! Uprchlíci v Německu ve velké přesile znovu napadli policisty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro