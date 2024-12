Celou dobu kryl Bidena a najednou otočil. Věrný komentátor dostal výprask

Biden v neděli večer udělil milost svému synovi Hunteru Bidenovi, ačkoliv opakovaně prohlašoval, že nevyužije své výkonné pravomoci k omilostnění svého syna. „Věřím v justiční systém, ale jak jsem to tak sledoval, mám za to, že politický boj tento proces ovlivnil a došlo k justičnímu omylu. Proto jsem musel učinit toto rozhodnutí. Doufám, že Američané pochopí, proč otec a prezident dospěl k tomuto rozhodnutí,“ uvedl Biden ve svém prohlášení podle informací NBC News.

Hunter Biden měl být odsouzen 12. prosince v procesu nelegálního držení zbraní. Rovněž měl být 16. prosince odsouzen v jiném trestním případu, v němž se v září přiznal k daňovým únikům.

Podle prohlášení Bílého domu prezident udělil „úplnou a bezpodmínečnou milost“ za všechny trestné činy, které Hunter Biden „spáchal nebo mohl spáchat nebo se na nich podílet v období od 1. ledna 2014 do 1. prosince 2024“.

Prezident ve svém prohlášení v neděli večer hovořil také o synově boji se závislostí a uvedl, že se ho jeho političtí oponenti snaží „zlomit“ tím, že jdou po jeho synu Hunterovi.

„Žádný rozumný člověk, který se podívá na fakta Hunterových případů, nemůže dojít k jinému závěru, než že Hunter byl obviněn pouze proto, že je můj syn – a to je špatně,“ uvedl Biden. „Byla zde snaha zlomit Huntera – který je již pět a půl roku střízlivý, a to i přes neutuchající útoky a selektivní stíhání. Cílem zlomit Huntera bylo ve skutečnosti zlomit mě – a není důvod se domnívat, že to tady přestane. Už toho bylo dost,“ dodal prezident.

V posledních měsících přitom prohlašoval, že svému synovi milost neudělí ani mu trest nezmírní. „Neodpustím mu,“ řekl v červnu poté, co porota shledala Huntera Bidena vinným ve třech případech nelegálního držení zbraní.

Dokonce i Bidenovi vždy nakloněný politický komentátor a bavič Jon Stewart připouští, že Hunterovo omilostnění, které je specificky určené na posledních jedenáct let, je dost podezřelé.

„A teď věřte v právní stát,“ uvedl k tomu Stewart. „Konečně, demokraté našli svoji morální pozici, podle které mohou bez ostychu a pokrytectví soudit ostatní,“ uvedl ironicky Stewart.

„Ale v pohodě, je to Bidenovo právo, že nechce po zbytek svého života navštěvovat syna ve vězení. Je to jen dojemné gesto soucitu k bližnímu,“ pokračoval se smíchem.

Pozastavil se zejména nad tím, že milost byla udělena za posledních jedenáct let na všechny skutky, které mohl Hunter Biden spáchat. „Jedenáct let je velmi konkrétní a nezaokrouhlená doba,“ podivil se Stewart. „Nevěděl jsem, že se dá udělit milost za činy, které ještě ani nejsou předmětem vyšetřování,“ dodal se smíchem.

Even Jon Stewart admits that Hunter's pardon stretching back 11 years is quite fishy:

Jon Stewart: "Faith in the rule of law: Finally, Democrats have a moral perch for which they can judge without shame hypocrisy or nuance."

Jessica Dean: "Breaking news, President Biden has… pic.twitter.com/NHwKEL7dLr — Eric Abbenante (@EricAbbenante) December 3, 2024

Novinář Stephen L. Miller si všímá, že po vítězství Donalda Trumpa ve volbách najednou všichni obracejí a začínají demokraty a Bidena kritizovat, ačkoliv za ním vždy stáli a přehlíželi jeho zjevné chyby.

„Jon Stewart se najednou zajímá o desítky let zřejmé obchodování Bidenovy rodiny v zahraničí na rozdíl od lidí, kteří o tom informují už léta,“ všímá si Miller.

„Přesně jako v případě jeho duševního úpadku. Absolutně ho kryli, dokud už nemohli. Korupce se netýká Joea Bidena, ale lidí, jako je např. Jon Stewart,“ má jasno novinář.

Jon Stewart suddenly cares about decades of clear Biden family foreign influence peddling now, as opposed to people who have been reporting on it for years.



Exactly like his mental decline. They absolutely covered for it until they couldn't anymore. The corruption isn't with… https://t.co/v4WRT3NIuj — Stephen L. Miller (@redsteeze) December 3, 2024

Psali jsme: Ukrajina, o to jde. O čem se mlčí kolem milosti pro Bidenova syna Orbán vážně: Musíme přežít, než se Trump ujme vlády Transsexuály pryč z armády. Trump prý udělá první den čistku. Nebo ne? Bez šance. U Kamaly Harrisové dobře věděli, jak na tom jsou. Ale promluvili až teď