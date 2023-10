Ceny nafty a benzínu v ohrožení. Zítra prý začne tanec

Ekonom Lukáš Kovanda předpovídá možné důsledky událostí spojených s útokem Hamásu v Izraeli a jak by mohly ovlivnit ceny ropy. Ceny nafty a benzínu by se mohly zvednout i v České republice. K růstu cen ropy by mohlo přispět i striktnější vynucování embarga ze strany USA na vývoz íránské ropy. To by v konečném důsledku podle Kovandy dopomohlo Rusku. Zítra možná začne „tanec“, až se začne obchodovat. Hrozí i oslabení eura.

„Bezpříkladný útok Hamásu na Izrael může výrazně zvýšit cenu pohonných hmot i v ČR,“ usoudil ekonom Lukáš Kovanda na sociální síti X (dříve Twitter). Zvýšení pohonných hmot v České republice by podle jeho názoru mohlo nastat zejména tehdy, pokud Izrael označí Írán za strůjce konfliktu.

V takovémto případě by Izrael mohl zaútočit na Írán, a to i s pomocí Spojených států amerických. Ekonom Kovanda upozornil, že ministr zahraničních věcí Spojených států Antony Blinken vojenský útok na Írán nevyloučil: „V takovém případě by Izrael mohl iniciovat útok právě na Írán s podporou USA. Americký ministr zahraničí Blinken již déle nevylučuje vojenský útok na Írán, jenž má Teheránu zabránit ve vývoji jaderné zbraně. Nyní by se tedy nabízela možnost…“

Podle Kovandy by v případě takovéhoto útoku mohl Írán podniknout odvetná opatření, a to například v podobě útoku na ropná zařízení v Saúdské Arábii. Právě to by mohlo ovlivnit ceny ropy. „Jenže Teherán by mohl podniknout odvetu. Třeba útokem na ropná zařízení v Saúdské Arábii, v masivnějším měřítku než roku 2019. To by cenu ropy potenciálně vyhnalo hodně nahoru,“ usuzuje Kovanda.

K růstu cen ropy by nicméně mohlo přispět i pouze zpřísnění embarga na vývoz íránské ropy. Barel ropy Brent by mohl vyjít až na 100 dolarů: „I pokud by ale Spojené státy přikročily nikoli k útoku na Írán, ale jen ke striktnějšímu vynucování embarga na vývoz íránské ropy, může se cena barelu ropy Brent snadno dostat nad úroveň 100 dolarů.“

K 6. říjnu stojí barel ropy Brent 84,425 dolaru. Za září byla nejvyšší hodnota barelu Brent 94,562 dolaru. Ke sto dolarům za barel se cena blížila naposledy v listopadu loňského roku, kdy ke 4. listopadu barel vyšel na 98,662 dolaru.

Zpřísnění postoje Spojených států amerických vůči Íránu by podle slov Kovandy mohlo být v zájmu Ruska. To z důvodu, že současný vývoz íránské ropy stlačuje světovou cenu ropy. Pokud by Spojené státy začaly striktněji dané embargo vynucovat, zvýšilo by to cenu ropy a pomohlo Rusku financovat válku na Ukrajině. „USA nyní přivírají oči nad vývozem íránské ropy, neboť tento vývoz stlačuje světovou cenu ropy, a jde tak proti zájmu Ruska. Zpřísnění postoje Washingtonu vůči Teheránu se tak hodí Rusku, neboť zvýší cenu ropy a přihraje Kremlu další peníze na válčení na Ukrajině,“ zhodnotil ekonom Kovanda vliv geopolitických událostí na Středním východě.

Bezpříkladný útok Hamásu na Izrael může výrazně zvýšit cenu pohonných hmot i v ČR. Zejména v tom případě, že Izrael identifikuje Írán jako faktického strůjce útoku. V takovém případě by Izrael mohl iniciovat útok právě na Írán, s podporou USA. Americký ministr zahraničí Blinken… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 7, 2023

V dalším příspěvku Kovanda zmínil i vyjádření japonského finančního domu Nomura, podle kterého hrozí oslabení eura vůči dolaru: „V důsledku útoku Hamásu na Izrael hrozí výrazné oslabení eura vůči dolaru. Za euro by se nedal koupit ani jeden celý dolar, pokud cena ropy překročí 110 dolarů za barel, říká japonský finanční dům Nomura.“

K oslabení eura podle Kovandy dále přispívají i „sílící obavy z bankrotu Itálie, hrozba deindustrializace Německa vinou drahých energií a další roztočení inflace, zejména v důsledku právě zdražující ropy“.

V důsledku útoku Hamásu na Izrael hrozí výrazné oslabení eura vůči dolaru. Za euro by se nedal koupit ani jeden celý dolar, pokud cena ropy překročí 110 dolarů za barel, říká japonský finanční dům Nomura. Euro ale stahují dolů také další problémy: opětovně sílící obavy z bankrotu… pic.twitter.com/BXsTPSrFbs — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 8, 2023

„Po pondělním otevření trhů možná uvidíme prudký růst cen ropy,“ uvedla ředitelka společnosti Vanda Insights, která se zabývá makroanalýzou ropných trhů, Vandana Hariová pro zpravodajskou televizi CNBC. Podle Hariové vzestup cen způsobí riziková přirážka, a to dokud se trh nepřesvědčí, že událost nespustí řetězovou reakci a dodávky ropy a plynu na Středním východě nebudou ovlivněny.

Hariová dále zmínila, že ač konflikt sám o sobě nemá na těžbu nebo dodávky ropy přímý dopad, nachází se „na prahu důležitého regionu, který ropu těží a vyváží“.

S Hariovou souhlasí i výkonný ředitel společnosti Facts Global Energy, jež se zabývá poradenstvím v oblasti energetiky na Blízkém východě, Iman Nasseri. „Dopad na cenu ropy bude omezený, pokud neuvidíme, že se ‚válka‘ mezi oběma stranami rychle rozšíří na regionální válku, do níž se přímo zapojí USA a Írán a další podporovatelé těchto stran,“ uvedl Nasseri.

