Černé na bílém: Vazby Petra Koláře. Plán s Pavlem se hroutí

Kdo je vinen současnou situací?
V souvislosti s exdiplomatem, jehož Pavel označuje za svého „přítele po boku“, jenž má mít na Hradě značný vliv, bezpečnostní expert uvádí, že jde bezesporu o „člověka velkého záběru, schopností a kontaktů“.
„Diplomat se silnými vazbami na Demokratickou stranu USA, osobní přítel zesnulé ‚Krvavé Madly‘ Albrightové, s kontakty na majitele největších zbrojařských firem v ČR i v zahraničí, ovlivňující nejvyšší patra české politiky. Neformální osoba v pozadí mnoha dějů, člověk s historickými kontakty na CIA a FBI, i na FSB a SVR. Od roku 2014 zaměstnanec jedné z nejvlivnějších amerických právních a lobbistických firem, působících ve Washingtonu D. C., Squire Patton Boggs. A aby toho nebylo málo, také člen dozorčí rady české pobočky Aspen Institutu,“ podotýká Štefec ke Kolářovi.
Míní, že exdiplomat má „rozhodně impozantní“ kariéru, avšak s jednou základní vadou, která dle něj spočívá v jeho „nulovém zájmu o Českou republiku jako místo, kde žijí normální lidé“. Jen ‚vysoké hry patriotů, naplňování osobních ambicí, prosazování zájmů na něho navázaných firem a politiků, a samozřejmě také hájení zájmů zemí, s nimiž je spjat pupeční šňůrou pohádkových příjmů a ideologického souznění. Politický pragmatik a manipulátor, schopný přes své kontakty (a jejich peníze) prosadit téměř cokoliv,“ píše bezpečnostní expert, kam až má dle něj dosáhnout moc prezidentova poradce.
Dodává, že i sám prezident má být produktem Koláře, jenž jej měl „stvořit“ coby „ideální ‚nosič‘ svých politických a strategických vizí a jak sám řekl, vybrousil ho do podoby briliantu“. „Jejich spojení nebylo náhodné, šlo o pečlivě zkalkulovaný a naplánovaný projekt. Cíleně ho profiloval jako antipopulistu, nabízejícího řád a klid. Snadno ovlivnitelný, lehce vydíratelný a politicky naivní generál, s pečlivě budovaným image válečného hrdiny a lidové ‚klidné síly‘, byl po relativně jednoduchých zásazích vizážistů připraven zaujmout chytlavou pozici syntetické reinkarnace Tatíčka Zakladatele. Jen místo koně dostal motocykl podle vlastního výběru. Jeho zvolením prezidentem ČR se v politickém prostředí funkčně impotentní a názorově zcela vyprázdněné vlády Petra Fialy definitivně propojily zájmy politických elit EU, vedení NATO, kapitánů zbrojního průmyslu a novodobých českých miliardářů. Co to přineslo ČR a nám, občanům, to jsme mohli sledovat poslední tři roky doslova v přímém přenosu,“ uvádí Štefec.
Pavlovi, jehož označuje za „šachovou figurku Koláře“, mělo být dáno za úkol zabránit převzetí moci předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO), což však měl zkomplikovat výsledek loňských parlamentních voleb a tak nezbývalo nic jiného, „než Babiše se skřípěním zubů jmenovat premiérem“. Nevyšel prý ani „pokus zatáhnout do boje proti Babišově vládě Pavlovi, resp. Kolářovi příznivě nakloněný Ústavní soud“.
Štefec si myslí, že Macinkovo rozhořčení pak pocházelo ne z nejmenování Turka ministrem, ale měla za ním stát jiná věc. „Kolářovi, soukromníkovi bez prověrky, bez zaměstnaneckého poměru k Hradu, ale zásadně ovlivňujícímu jeho personální politiku a kontrolujícímu zřejmě i veškerou Pavlovu korespondenci, nahrála na smeč jistá politická nezkušenost nového ministra zahraničí. Konkrétně jeho rozhořčená, nepříliš diplomatická reakce na něco, o čem toho zatím moc nevíme, ale co zřejmě bylo spouštěčem jeho noční SMS,“ tvrdí.
Píše též, že se má „Kolář prostřednictvím Petra Pavla pokoušet vyvolat vládní krizi“ a za „klíčové“ považuje, že Pavel – dle jeho tvrzení – „podklady (zřejmě nejen onu poslední SMS) předal nikoliv policii ČR, ale konkrétně ÚOOZ, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu“.
„To má zřejmě vyvolat dojem, že vláda jedná jako organizovaná zločinecká skupina a podpořit tak nejen hlasování o nedůvěře ve Sněmovně, ale také připravovanou akci tlupy Milión chvilek pro demokracii, ‚proslavené‘ mimo jiné veřejným roztrháním Ústavy ČR. Je navíc dost možné, že se Kolář tímto krokem snaží předejít očekávatelnému oznámení, podanému stejnému útvaru současným kabinetem na bývalou Fialovu vládu v souvislosti s kauzami Dozimetr, Kampelička, Bitcoiny a dalšími,“ píše Štefec ve svém textu.
Policie přitom v dané souvislosti uvádí, že prezidentovo podání bylo postoupeno k prošetření Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ), jelikož jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele. „Tento postup bez ohledu na konkrétní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů,“ vysvětlují policisté.
Podání bylo dle věcné příslušnosti postoupeno k prošetření NCOZ. Jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele, přičemž tento postup bez ohledu na konkretní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů. https://t.co/Pa9A2CCkii— Policie ČR (@PolicieCZ) January 27, 2026
Tlak vláda dle Štefce ustojí, což prý „nepřinese jen změnu orientace domácí a zahraniční politiky ČR, ale také významné omezení vlivu Petra Koláře na její chod“. „Ledacos totiž nasvědčuje tomu, že jeho doba pomalu končí. V boji s novou vládní garniturou udělal hned několik chyb, a ty se, jak známo, v politice neodpouštějí,“ míní.
Bezpečnostní expert dodává, že Kolář „pevně stmelil současnou vládní koalici“, avšak největší ranou pro něj mělo být již dřívější zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. „Podstatně tím ztratily na významu jeho vazby na demokratické politiky v USA a mnoho z jeho kontaktů nejspíš nenávratně zmizelo. Kromě ztráty pozice ve zbrojním segmentu, jehož šéfům Andrej Babiš úspěšně nabídl zachování jejich zisků a ‚světlých zítřků‘, dojde nejspíš také k omezení Kolářova vlivu v oblasti energetiky. Postupující ‚trumpizace‘ české politické scény bude postupně omezovat jeho vliv i v dalších oblastech české politiky a ekonomiky. Uvidíme, jak se s tím dokáže vyrovnat. Stále totiž nejspíš věří, že ještě neřekl poslední slovo,“ uzavírá Jaroslav Štefec.
