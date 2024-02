Černochová – prodavačka triček. 160 jich udala, jedno je přitom za 1 968 Kč

reklama

„Lidé dobří, vy jste prostě neuvěřitelní. Jen za prvních osm hodin se v charitativní sbírce Darek pro Putina prodalo víc než 160 triček,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová na sociální síti X.

Následně konkrétně popsala, na co bude dosud vybraná částka použita. „Umožní koupit 80 kvalitních vojenských lékárniček IFAK s turnikety pro ukrajinské vojáky. Kdyby každá desátá zachránila život, tak je to osm zachráněných lidských životů!“ dodala Černochová.

Lidem vyjádřila velké poděkování, že je o její zboží takový zájem: „Moc vám za vaši štědrost děkuji! A věřím, že je naše Nejoblíbenější holka v Alianci teprve na startu a poletíme nadzvukovou rychlostí dál,“ uzavřela.

Jedním z prvních, kdo tričko s F-35 získal už včera, a ještě navíc zdarma, byl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Černochová mu jej předala v úterý ve Sněmovně po jeho vystoupení, v němž nákup amerických letounů F-35 silně zpochybňoval. Uvedl, že nákup vyjde stát na obrovskou částku, přitom není prioritou. „Eftřicetpětka je nejoblíbenější holka v Alianci,“ přišla k Babišovi ministryně Černochová a darovala Babišovi triko, které sama měla oblečené na sobě.

Babišovi také vysvětlila, že F-35 je supersonický letoun, nikoli stíhačka. „Je to celá platforma, je to celá laboratoř, vojáci jsou velmi citliví na to, když těmto letounům říkáte stíhačky,“ upozornila včera ve Sněmovně, kde se řešila výstavba české armády.

„Často od kolegů z ANO slýchám, že nevědí, kdo všechno bude používat F-35. Tak nejen pro ně – budou je používat až na pár výjimek prakticky všichni. Víte proč, pane předsedo Andreji Babiši? Protože F-35 je nejoblíbenější holka v Alianci! Věřím, že Vám to bude můj osobní dárek připomínat,“ dodala poté ještě na sociální síti X, kam přidala fotografie z předávání i sebe v tričku s F-35.

I tato přestřelka vzbudila o charitativní nákup trička s americkým letounem F-35 mezi příznivci Černochové a její politikou nemalý zájem. Cena trička přitom není ve výši 1 968 korun zrovna malá.

Nákup stíhaček koncem ledna stvrdili svým podpisem ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a americký velvyslanec Bijan Sabet.

První americké stíhačky mají do Česka podle informací dorazit v roce 2031, všechny pak do roku 2035. Celkem objednaných jich je čtyřiadvacet. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti odhaduje resort obrany na 322 miliard.

