Češi až ve slevě, pro Rakušany běžná cena. Velikonoční nákup u sousedů nám vyrazil dech

Velikonoce budou letos zase o něco dražší, upozorňovali v médiích někteří ekonomové. Pravdou je, že při pohledu na ceny velikonočních pochoutek v obchodech v ČR se zákazníkům mnohdy tají dech. Ačkoliv, jak se Velikonoce blíží, některé zboží je už ve slevách. Vypravili jsme se do Rakouska, abychom zjistili, na kolik vyjdou velikonoční dobroty tam. A podívali jsme se rovnou i na další ceny.



Maxi čokoládové vejce s překvapením za stovku. U nás také. Ale v akci…



Čokoládová vajíčka, zajíčci, ale třeba i lízátka. Nabídka velikonočních cukrovinek v Rakousku je opravdu nepřeberná. Samozřejmě nechybí ani pečení beránci, kynuté velikonoční věnce či dokonce „vánočky“. Malý pečený beránek vyšel na 4,99 eur, 400gramový mazanec v akci na 3,99 eur, tedy přibližně sto korun.



A jak to vypadá v Rakousku s čokoládovými velikonočními dobrotami? Například 100gramové čokoládové Kinder maxi vejce, které v sobě skrývá překvapení, vyjde v Rakousku na necelá 4 eura, v přepočtu (v kurzu euro za 25 korun) tedy zhruba na 100 korun. Maxi vejce jsme našli v letáku supermarketu i u nás. Cena? Stejná jako v Rakousku. Ovšem tady se jedná o cenu v akci, původní cena 169,90 korun. 90gramový čokoládový zajíček Milka vyšel v Rakousku v akci na 1,99 eur, tedy zhruba na 50 korun. Poloviční v Česku v jednom z letáků před slevou na 40 korun, po slevě na 32 korun. 100gramový Lindt zajíc v Rakousku 3,99 eur, tedy zhruba sto korun; u nás v jednom z obchodů původně 130 korun, ve slevě 90 korun.



„Velikonoce mám odmalička ráda. Babička nám u nich na vesnici dělala krásné. A já je zase chci dělat krásné svým vnoučatům. Malujeme vajíčka, manžel s vnukem plete pomlázku. Sladkosti jim nakupujeme už tradičně tady, nejen na Velikonoce. Něco vyjde i levněji, navíc děti tvrdí, že jim ta čokoláda odtud víc chutná. Nevím, já to nejím. Ale máme to sem kousek, tak proč jim neudělat radost. A ještě si uděláme výlet,“ usmívala se paní, která se představila jako Eva Průchová.

Foto: Zuzana Bednářová



Milka za 50 korun, v Česku bez slevy za 66… A co Nutella?



Při prohlížení sladkostí jsme si vzpomněli na našeho pana premiéra a jeho tolik populární „akci“, kdy porovnával cenu Nutelly u nás a v Německu. A tak jsme se šli podívat, jak jsme na tom v porovnání s Rakouskem. Kilovou Nuttelu jsme tady objevili za 6,99 eur, tedy zhruba za 175 korun. V letáku jednoho ze supermarketů v ČR byla v minulých dnech původní cena kilové Nuttely 239 korun, poté ve slevě 199, s aplikací 179 korun.



Rovnou jsme se také podívali, kolik u našich rakouských sousedů stojí čokoláda Milka, jejíž cena se u nás v posledních měsících vskutku „pěkně“ vyšplhala. 90gramovou Milku jsme našli za 1,99 eur, tedy v přepočtu za zhruba 50 korun. Na českých regálech jsme ji naopak našli za téměř 66 korun. V dalším obchodě v ČR pak byla z této ceny zlevněná na 29,90. Opět ale připomeňme více než dvojnásobný průměrný plat v Rakousku.



U jednoho z rakouských supermarketů jsme oslovili německy mluvící dvojici. „Ne, do Česka už nakupovat nejezdíme. Občas si k vám zajedeme v neděli na oběd, třeba do Vyššího Brodu. Tam je to opravdu hezké. Takže to máme jako výlet. Ale že by u vás bylo jídlo nějak levnější, tak to už opravdu ne,“ reagoval muž zhruba středního věku na naši otázku, zda se lidem v Rakousku stále ještě vyplatí vydat se do Česka na nějaké větší nákupy. Žena po jeho boku jen přitakala.

Foto: Zuzana Bednářová



Boloňské špagety v přepočtu za 297 korun, řízek za čtyři stovky…



Když už jsme se vydali na velikonoční nákupy za hranice, zajímalo nás, kolik v rakouském městečku nedaleko česko-rakouských hranic zaplatíme za oběd. Zašli jsme si do restaurace, kam prý rádi zamíří při nákupech i Češi. Ochutnali jsme nabídku z meníčka, květákové placky s brambory a dipem, cena 11,70 eur, v přepočtu zhruba 290 korun. O pár korun víc pak stály v meníčku boloňské špagety. Nahlédli jsme i do běžné nabídky a objevili například vepřový řízek. I s přílohou vyšel na zhruba 400 korun.



I tady jsme narazili na Čechy. „Vidíte, já si ještě dnes pamatuju, když se otevřely hranice, tak ještě pár let potom si k nám z Rakouska jezdili nakoupit, jezdily celé rodiny, party přátel na obědy, zákusky kupovali po krabicích. Byl to pro ně ráj, doslova za hubičku. A dneska? Dneska my jezdíme sem. Ceny jsou podobné, něco i levnější, a o kvalitě se asi vůbec nemusím zmiňovat, viďte?“ usmívala se na nás paní, která zrovna odcházela s manželem, jak sama řekla, po velmi dobrém obědě.