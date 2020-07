Češi jako dojné krávy? ČNB vykořisťování dlužníků omezila, ale banky to zkoušejí dál

I přes situaci kolem koronaviru byl červen dle webu hypoindex.cz rekordním měsícem, co se týče hypoték. Hovoří se dokonce o jednom z nejlepších výsledků posledních pěti let. „Aktuální situace kolem koronaviru a s ním související nejistota oslabila poptávku nebo počty schvalovaných hypoték klientů s nižšími a středními příjmy a vedle toho procentuálně posílila produkce úvěrů ve vyšších objemových pásmech,“ vysvětlil současnou situaci Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance. O hypotékách psal i ekonom Lukáš Kovanda. Tomu se nelíbila praxe některých bank, které uvalují pokuty za předčasné splacení hypotéky. Prý jde o nemravné chování, které v Česku posiluje kulturu dluhu. „Dluh má existovat vždy jen ten, jenž je nutný pro rozvoj ekonomiky,“ varoval.

Dle serveru hypoindex.cz bylo v České republice během června poskytnuto 7621 hypotečních úvěrů. To dle webu znamená meziroční nárust o 7,1 %. „Celkem banky za červen sjednaly hypotéky za 20,95 miliardy korun, což je o 27 % více než loni v červnu,“ psalo se na webu. Vystoupala též průměrná výše hypotéky a to o 432 000 KČ na 2,749 milionu korun. Je prý s podivem, že navzdory koronaviru, poskytly banky v součtu během prvního pololetí hypotéky za 109,6 miliardy Kč. To prý znamená druhý nejlepší výsledek za posledních pět let.

To, proč objemy hypoték rostou, vysvětlil pro hypoindex.cz Libor Ostatek, ředitel Golem Finance. „Z menší části může být vysvětlením pokračující růst cen nemovitostí, který dlouhodobě táhne vzhůru ukazatel průměrné výše hypotéky. Vedle toho se však domníváme, že aktuální situace kolem koronaviru a s ním související nejistota oslabila poptávku nebo počty schvalovaných hypoték klientů s nižšími a středními příjmy a vedle toho procentuálně posílila produkce úvěrů ve vyšších objemových pásmech. Tedy úvěry finančně zajištěných a krizí méně ohrožených klientů, kteří stávající situaci omezené poptávky a nízkých úrokových sazeb vnímají jako příležitost pro pořízení nemovitostí,“ pověděl.

Hypotékám se věnoval i ekonom Lukáš Kovanda. Ten ve své tiskové zprávě kritizoval pokuty za předčasné splacení hypotéky. Banky dle něj vždy vystupovaly proti zrušení pokuty za předčasné splacení hypotéky, jelikož je to pro ně snadný zdroj příjmů. „Pokuta za předčasné splacení hypotéky je přitom nemravná, protože klienti jsou vlastně penalizováni za to, že se chovají hospodárně, že včas platí své dluhy. V dnešní době, kdy neustále slyšíme, jak je Česká republika dušena dluhy, exekucemi atp., bychom přece měli spíš odměňovat ty lidi, kteří své dluhy platí včas, a ne je ještě penalizovat,“ napsal.

Ten dále sdělil, že omezení této pokuty Českou národní bankou bylo správné a k žádnému zdražování hypoték nedošlo. Zdražením přitom dle Kovandy měly vyhrožovat právě banky. „Některé z bank se však s novou situací nesmířily. A dále nepozorným klientům účtují pokuty v řádu vyšších desetitisíců. Využívají přitom ne zcela jednoznačné legislativy, kterou s vykládají po svém, v rozporu s jejím duchem, ale také v kolizi s morálními a etickými principy,“ upozornil. Kulturu dluhu bychom měli dle člena Národní ekonomické rady vlády odbourávat a ne ji zvyšovat, což prý platí i pro banky, které z dluhů žijí.

Dále Kovanda popsal, že by si zákazníci neměli nechat pokuty za předčasné splacení líbit. V poslední době prý dochází k poklesu průměrné úrokové sazby na hypotéky a tedy mnozí klienti refinancují hypotéky u jiné banky s nižším úrokem. Banky se pak prý snaží tomuto chování zabránit pokutou za předčasné splacení. „I v tomto případě je pokuta nefér, protože je proti principům zdravé konkurence. Banky mezi sebou mají konkurovat tím, jak nízkou umí klientovi sazbu hypotéky nastavit, a nikoli výší pokut,“ vysvětlil ekonom.

Na závěr i poradil, co by měl klient udělat, pokud mu banka naúčtuje vyšší částku než několik stovek korun. „Měl by se ozvat a bance sdělit třeba to, že celou věc bude řešit se svým právníkem. Nebo s neziskovou organizací pro pomoc předluženým lidem. Banka v takovém případě zpravidla ‚cukne‘ a pokutu citelně sníží,“ poradil Kovanda. „Dluh má existovat vždy jen ten, jenž je nutný pro rozvoj ekonomiky,“ uzavřel Kovanda.

Pro to, aby mohl člověk v České republice čerpat hypotéku, je nutné splnit několik podmínek. Výše splátky nesmí přesáhnout 50 % čistého měsíčního příjmu. Dále banka půjčí pouze na 90 % hodnoty nemovitosti. To znamená, že pokud si chce rodina koupit byt za 3 000 000 korun, tak jim banka půjčí pouze 2 700 00 korun a 300 000 musí mít rodina naspořeno. Pokud má dlužník, tedy osoba, která si půjčuje hypotéku, čistou měsíční mzdu 25 000 korun, tak splátky úvěru dle nařízení České národní banky, nesmí přesáhnout 12 500 korun. Průměrná výše úrokové sazby za červen klesla na 2,21 %. Při takové výši by rodina splácela 2 700 000 přibližně 25 let.

